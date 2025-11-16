Steam’den rekor gelir: Bu yıl 16 milyar doları aştı

Reklam

Alinea Analytics'in tahminlerine göre Steam, 2025 yılının Kasım ayı ortasına kadar 16,2 milyar dolar gelir sağladı.

Paylaşılan bu rakamlar, platformun tüm zamanların en yüksek yıllık geliri olan 2024 yılını şimdiden geride bıraktığına işaret ediyor.

Yıl sonuna kadar indirim dönemleri ve kampanyalarla bu gelirin daha da artacağı tahmin ediliyor.

Analiz firması Alinea Analytics’e göre 2025 yılı Steam platformu için gelir açısından en iyi yıl oldu. Analistlerin tahminlerine göre Ocak ayından Kasım ortasına kadar bu yıl Steam’de bulunan tüm oyunlar toplam 16,2 milyar dolar gelir elde etti.

Açıklana bu rakamlar, hem ücretli oyun satışlarını hem de ücretsiz oyunlardan elde edilen geliri kapsıyor. Sonuç olarak ise karşımıza gerçekten muazzam bir miktar çıkıyor. 2025’in adım adım artık sonuna doğru yaklaşırken, platformda gerçekleşecek yeni fırsatlarla beraber bu rekorun daha da yukarı taşınabileceği düşünülüyor.

Reklam

Steam tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Yıl sonuna geldiğimizde 2025 rakamlarının, Valve platformu için rekor yıl olarak kabul edilen 2024’ü geride bırakacağı tahmin ediliyor. Alinea Analytics, o yılın 12 ayı boyunca mağazadaki toplam video oyunu gelirinin bugüne göre yüzde 5,7 daha düşük olduğunu belirtiyor.

Aralık 2025 sonuna kadar yeni satışlar ve kampanya fırsatları da göz önüne alındığında, bu farkın daha fazla açılması bekleniyor.

Öte yandan dikkat çekici bir şekilde Steam oyun gelirleri son on yılda neredeyse sürekli arttı. Bu da PC’nin küresel geleneksel pazarda giderek daha baskın platform haline gelmesinin nedenini açıkça gösteriyor.

Analistlerin paylaşmış olduğu bu rakamlar gerçekten de doğruysa, tek düşüş 2022’de yaşanmış gibi görünüyor. Şirket bu dönemde yaklaşık 12 milyar dolar gelir elde etti.

Alinea Analytics ayrıca Valve’ın 2025 yılında Steam’deki oyunlardan ve kendi tescilli oyunlarından elde ettiği komisyonlardan 4 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini hesapladı. Fakat bu verilerin önceki yıllarla karşılaştırılmadığını da eklemekte fayda var.

Son olarak en iyi ücretsiz Steam oyunları listemize de göz atabilirsiniz.