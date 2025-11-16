Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    Steam’den rekor gelir: Bu yıl 16 milyar doları aştı

    Alinea Analytics'e göre Steam, 2025 ortasına kadar oyun satışları ve uygulama içi gelirlerden toplam 16,2 milyar doların üzerinde kazanç sağladı.
    Steam
    Reklam
    • Alinea Analytics'in tahminlerine göre Steam, 2025 yılının Kasım ayı ortasına kadar 16,2 milyar dolar gelir sağladı.
    • Paylaşılan bu rakamlar, platformun tüm zamanların en yüksek yıllık geliri olan 2024 yılını şimdiden geride bıraktığına işaret ediyor.
    • Yıl sonuna kadar indirim dönemleri ve kampanyalarla bu gelirin daha da artacağı tahmin ediliyor.

    Analiz firması Alinea Analytics’e göre 2025 yılı Steam platformu için gelir açısından en iyi yıl oldu. Analistlerin tahminlerine göre Ocak ayından Kasım ortasına kadar bu yıl Steam’de bulunan tüm oyunlar toplam 16,2 milyar dolar gelir elde etti.

    Açıklana bu rakamlar, hem ücretli oyun satışlarını hem de ücretsiz oyunlardan elde edilen geliri kapsıyor. Sonuç olarak ise karşımıza gerçekten muazzam bir miktar çıkıyor. 2025’in adım adım artık sonuna doğru yaklaşırken, platformda gerçekleşecek yeni fırsatlarla beraber bu rekorun daha da yukarı taşınabileceği düşünülüyor.

    Reklam

    Steam tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanıyor

    Yıl sonuna geldiğimizde 2025 rakamlarının, Valve platformu için rekor yıl olarak kabul edilen 2024’ü geride bırakacağı tahmin ediliyor. Alinea Analytics, o yılın 12 ayı boyunca mağazadaki toplam video oyunu gelirinin bugüne göre yüzde 5,7 daha düşük olduğunu belirtiyor.

    Aralık 2025 sonuna kadar yeni satışlar ve kampanya fırsatları da göz önüne alındığında, bu farkın daha fazla açılması bekleniyor.

    Steam tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanıyor
    Kaynak: Alinea Analytics

    Öte yandan dikkat çekici bir şekilde Steam oyun gelirleri son on yılda neredeyse sürekli arttı. Bu da PC’nin küresel geleneksel pazarda giderek daha baskın platform haline gelmesinin nedenini açıkça gösteriyor.

    Analistlerin paylaşmış olduğu bu rakamlar gerçekten de doğruysa, tek düşüş 2022’de yaşanmış gibi görünüyor. Şirket bu dönemde yaklaşık 12 milyar dolar gelir elde etti.

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    Alinea Analytics ayrıca Valve’ın 2025 yılında Steam’deki oyunlardan ve kendi tescilli oyunlarından elde ettiği komisyonlardan 4 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini hesapladı. Fakat bu verilerin önceki yıllarla karşılaştırılmadığını da eklemekte fayda var.

    Son olarak en iyi ücretsiz Steam oyunları listemize de göz atabilirsiniz.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.