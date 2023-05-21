2023’te hangi iPhone satın alınır? En iyi iPhone modelleri

Teknoloji dünyasının gözdesi haline gelen iPhone akıllı telefonlar, kullanıcılara olağanüstü bir performans ve mobil deneyim sunmaya devam ediyor. Apple yenilikçi yaklaşımı ve üstün özellikleri ile donattığı modelleriyle dünya genelinde tüketicilere zengin bir ürün yelpazesi sunuyor. Gelişmiş donanım özellikleri, mobil fotoğrafçılar için son derece kaliteli kameralar, güçlü işlemciler ve göz alıcı tasarımlara yer veren şirket, adeta ilgi odağı haline gelmiş durumda. Peki ya 2023 yılında hangi iPhone satın alınır? Tüketiciler için en iyi iPhone modelleri arasından eksiksiz bir satın alma rehberi hazırladık.

Yeni bir iPhone satın almak isteyen tüketiciler için çok sayıda model arasında seçim yapmak oldukça zor ve heyecan verici bir süreç haline geldi. Hangi iPhone modelinin sizin için en uygun seçenek olduğunu belirlemek, ihtiyaçlarınıza, tercihlerinize ve bütçenize bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak burada önemli olan, kendi gereksinimlerinizi değerlendirmek ve beklentilerinizi karşılayacak bir cihaz seçmektir. Apple tarafından sunulan geniş ürün yelpazesini inceleyerek, sizlere en uygun iPhone’un hangisi olduğuna gelin beraber göz atalım…

iPhone neden tercih ediliyor? Avantajları ve dezavantajları neler?

En iyi iPhone modelleri ile ilgili satın alma rehberimize geçmeden önce, bir insanın neden iPhone’u tercih etmesi gerektiği sorusuna yanıt arayalım. Öncelikle Apple tarafından geliştirilen akıllı telefon ailesi, şirketin yüksek kalite ve tasarım anlayışını son derece başarılı bir şekilde üzerinde taşımaktadır. Hem donanım hem de yazılımın oldukça titiz bir şekilde optimize edildiği bu cihazlar, görsel olarak şık bir görüntü çizerken, aynı zamanda dayanıklılık konusunda da beklentileri fazlasıyla karşılamaktadır.

iPhone cihazlarını tercih etmek için bir diğer önemli sebep ise bu telefonların sunmuş olduğu yüksek performanstan kaynaklanıyor. Apple’ın özel olarak geliştirdiği güçlü işlemcilerle donatılan cihazlar, uygulama ve oyunların akıcı bir şekilde çalışmasına destek olurken; iPhone 11’den de rahatlıkla görülebileceği üzere uzun yıllar boyunca yüksek bir performansa ev sahipliği yapmaktadır.

Bilindiği üzere iPhone cihazları Apple’ın kendi geliştirdiği işletim sistemi olan iOS ile çalışmaktadır. iOS’un kullanıcı dostu bir arayüze sahip olduğu ve rakiplerine de bu konuda ilham kaynağı olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan bu yazılım, Android gibi açık kaynaklı bir yapıya sahip olmak yerine kapalı bir yapıyla hareket etmesi sebebiyle yüksek derecede güvenlik vaat etmektedir. Dışarıdan herhangi bir şekilde APK benzeri dosyaların indirilmesinin mümkün olmadığı bu cihazlar, yalnızca Apple’ın uygulama mağazası olan App Store üzerinden geniş bir uygulama ve oyun portföyüyle kullanıcılarına hizmet vermektedir.

Apple ekosistemi ile entegre bir şekilde hizmet veren iPhone modelleri, bu sayede kullanıcıların çok daha rahat bir deneyime sahip olmasına katkıda bulunur. iCloud gibi hizmetler üzerinden şirketin diğer cihazlarıyla senkronize bir biçimde çalışan cihazlar, aynı zamanda AirDrop ve iMessage gibi özelliklerle de diğer kullanıcılarla daha kolay etkileşime girmesine imkan tanımaktadır.

Pek çok avantaja ev sahipliği yapan iPhone modelleri, kamera kalitesi konusunda da pek çok rakibine göre açık ara bir üstünlük sağlamaktadır. Yüksek kaliteli kameralar taşıyan bu cihazlar, ışığın yeterince iyi olmadığı koşullarda dahi son derece net ve detaylı fotoğraflar çekmenize izin verir. Öte yandan şirket, kamera yazılımı ve işleme yetenekleri ile beraber sürekli olarak cihazlarına yeni özellikler sunmaya devam etmektedir.

Elbette ki iPhone’ların bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bunların başında hiç şüphesiz, cihazların yüksek satış fiyatları gelmektedir. iPhone’lar genellikle diğer akıllı telefon modellerine kıyasla daha yüksek rakamlardan alıcılara hitap eder. Dolayısıyla yeni bir iPhone satın almadan önce bunun farkında olmanızda fayda vardır.

Öte yandan iPhone’lara hayat veren iOS işletim sistemi, özelleştirme konusunda Android’e göre çok daha sınırlıdır. Bunun yanı sıra kullanıcılar, dosya yönetimi noktasında da bazen çeşitli sınırlamalarla karşılaşabilir. Dosyaların taşınması ya da depolanması Android ile karşılaştırıldığında daha az esnekliğe sahiptir.

En iyi iPhone modelleri (2023)

Yeni bir akıllı telefon satın alırken her kullanıcının farklı beklentileri ve bütçe aralıkları bulunmaktadır. Apple’ın sunmuş olduğu geniş ürün yelpazesi içerisinde kişisel ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olanı seçmenizde yarar var. Peki ya farklı ihtiyaç durumlarına göre 2023’te hangi iPhone satın alınır? İşte piyasadaki en iyi iPhone modelleri…

iPhone 14 Pro Max – Apple’ın en güçlü telefonu

Boyutlar: 160,7 x 77,6 x 7,9 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 inç)

160,7 x 77,6 x 7,9 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 inç) Ağırlık: 240 gram

240 gram Ekran: 6,7 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz yenileme hızı, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit maksimum parlaklık, 1290 x 2796 piksel çözünürlük kalitesi

6,7 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz yenileme hızı, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit maksimum parlaklık, 1290 x 2796 piksel çözünürlük kalitesi İşlemci: Apple A16 Bionic (4 nm)

Apple A16 Bionic (4 nm) RAM kapasitesi: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB hafıza

128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB hafıza Arka kamera: 48 MP ana kamera, 12 MP telefoto lens, 12 MP ultra geniş açılı lens ve TOF 3D LiDAR tarayıcı

48 MP ana kamera, 12 MP telefoto lens, 12 MP ultra geniş açılı lens ve TOF 3D LiDAR tarayıcı Ön kamera: 12 MP geniş açılı lens ve SL 3D derinlik/biyometri sensörü

12 MP geniş açılı lens ve SL 3D derinlik/biyometri sensörü Batarya kapasitesi: 4.323 mAh pil, 15 watt (MagSafe) ve 7,5 watt (Qi) hızlı şarj

4.323 mAh pil, 15 watt (MagSafe) ve 7,5 watt (Qi) hızlı şarj Renk seçenekleri: Uzay siyahı, gümüş, altın ve koyu mor

En iyi iPhone modelleri arasında güçlü donanımı ile zirvede yer alan iPhone 14 Pro Max, etkileyici bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Apple yenilikçi bir adım atarak, daha önce kullanıcılardan çokça tepki toplayan çentik detayını Dinamik Ada özelliğiyle bütünleştiriyor. Telefonun üst kısmına konumlandırılmış olan hap şeklindeki bölmede ön kamera barındırılırken; aynı zamanda bu kısım, kullanıcıların bildirimleri görüntülemelerine de izin veriyor. 6,7 inçlik büyük ekranıyla öne çıkan model, 120 Hz yenileme hızıyla son derece akıcı bir deneyim sunuyor.

Apple A16 Bionic işlemciden güç alan iPhone 14 Pro Max, bu anlamda performansıyla en güçlü iPhone olarak dikkatleri üzerine çekiyor. 6 GB RAM ile gelen telefonda 1 TB’a kadar hafıza seçenekleri bulunuyor. Öte yandan model, Apple’ın bugüne kadarki en yüksek çözünürlüğe sahip telefonu oluyor. 48 MP ana kameraya sahip cihaz, önceki nesillere kıyasla yüzde 65 daha büyük sensörler taşıyor. Android cihazlara göre bu rakam gözünüze küçük gelebilir. Bilindiği üzere piyasada 200 MP kameralı çok sayıda model bulunuyor. Fakat şirket, tüm bu modellerle rahatlıkla rekabet edebilecek kadar güçlü bir kamera performansı sunuyor.

iPhone 14 Pro Max fiyatı şu anda 49 bin 999 TL’den başlayan rakamlarla listeleniyor. Yüksek fiyatına karşın cihaz, bir telefondan beklenebilen ne varsa fazlasıyla karşılamak konusunda son derece iddialı bir imaj çiziyor.

iPhone 13 – Paranızın karşılığını en iyi şekilde veren seçenek

Boyutlar: 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 inç)

146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 inç) Ağırlık: 174 gram

174 gram Ekran: 6,1 inç Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1200 nit maksimum parlaklık, 1170 x 2532 piksel çözünürlük kalitesi

6,1 inç Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1200 nit maksimum parlaklık, 1170 x 2532 piksel çözünürlük kalitesi İşlemci: Apple A15 Bionic (5 nm)

Apple A15 Bionic (5 nm) RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB hafıza

128 GB, 256 GB ve 512 GB hafıza Arka kamera: 12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens

12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens Ön kamera: 12 MP geniş açılı lens ve SL 3D derinlik/biyometri sensörü

12 MP geniş açılı lens ve SL 3D derinlik/biyometri sensörü Batarya kapasitesi: 3.240 mAh pil, 15 watt (MagSafe) ve 7,5 watt (Qi) hızlı şarj

3.240 mAh pil, 15 watt (MagSafe) ve 7,5 watt (Qi) hızlı şarj Renk seçenekleri: Yıldız ışığı, gece yarısı, mavi, pembe, kırmızı ve yeşil

En iyi iPhone modelleri arasında paranızın karşılığını kusursuz bir şekilde alabileceğiniz bir seçenek olan iPhone 13, 2021 yılında kullanıcıların karşısına çıktı. Geniş renk yelpazesi ile dikkatleri üzerine çeken model, iPhone 12 Mini kadar kompakt bir deneyim sunarken, Pro seçeneğinden ise biraz daha kısıtlı bir performans sağlıyor. Apple’ın özel olarak geliştirdiği A15 Bionic işlemciden güç alan model, 4 GB RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanıyla eşleştiriliyor. Yüksek bir performans vaat eden cihaz, herhangi bir uygulama ya da oyunu çalıştırırken hiçbir problem yaşatmıyor. Bununla beraber önceki nesillere kıyasla daha fazla hız garanti ediyor.

6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran ile karşımıza çıkan iPhone 13, 60 Hz yenileme hızıyla akıcı bir ekran deneyimine kapı aralıyor. Cihazın ekranı, bir önceki nesil olan iPhone 12’den çok farklı bir yapı sunmuyor. Ancak daha güçlü işlemcisi sayesinde tarama deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. HDR10, Dolby Vision ve 1200 nit maksimum parlaklık ile çalışan cihaz, 1170 x 2532 piksel çözünürlük kalitesiyle artı puan topluyor.

iPhone 13’ün bir diğer önemli avantajı ise kamera performansı olarak görülüyor. Ana kamera, ultra geniş açılı lens ve selfie kameralarında 12 MP’lik sensörler korunmaya devam ediliyor. Daha fazla ışık yakalamak için daha büyük mercekler ile gelen bu telefon, mobil fotoğrafçılar için son derece ideal bir kamera deneyimine izin veriyor. Öte yandan bu cihaz, Apple’ın Sinematik Mod özelliğini sunmuş olduğu ilk modeli olarak da öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların olağanüstü derecede kaliteli videolar çekebilmelerine imkan sağlanıyor.

Apple’ın resmi internet sitesine göre iPhone 13 fiyatları 29 bin 999 TL’den başlıyor. Bu rakamlar her ne kadar rakip akıllı telefon modellerine göre yüksek olsa da Apple A15 Bionic işlemcisi, gelişmiş kamera performansı, şık tasarımı ve uzun süreli güncelleme desteğiyle şu anda paranızın karşılığını verebilecek en iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

iPhone 13 Mini – Kompakt ve verimli bir seçenek

Boyutlar: 131,5 x 64,2 x 7,7 mm (5,18 x 2,53 x 0,30 inç)

131,5 x 64,2 x 7,7 mm (5,18 x 2,53 x 0,30 inç) Ağırlık: 141 gram

141 gram Ekran: 5,4 inç Super Retina XDR OLED panel, HDR10, Dolby Vision, 1200 nit maksimum parlaklık oranı ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük kalitesi

5,4 inç Super Retina XDR OLED panel, HDR10, Dolby Vision, 1200 nit maksimum parlaklık oranı ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük kalitesi İşlemci: Apple A15 Bionic (5 nm)

Apple A15 Bionic (5 nm) RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB hafıza

128 GB, 256 GB ve 512 GB hafıza Arka kamera: 13 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens

13 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens Ön kamera: 12 MP selfie kamerası ve SL 3D derinlik/biyometri sensörü

12 MP selfie kamerası ve SL 3D derinlik/biyometri sensörü Batarya kapasitesi: 2.438 mAh pil, 15 watt (MagSafe) ve 7,5 watt (Qi) hızlı şarj

2.438 mAh pil, 15 watt (MagSafe) ve 7,5 watt (Qi) hızlı şarj Renk seçenekleri: Yıldız ışığı, gece yarısı, mavi, pembe, kırmızı ve yeşil

Apple her ne kadar son dönemlerde Mini modellerinden vazgeçip seriyi Plus seçenekleriyle genişletse de halen daha bu kompakt boyutlu küçük telefonlara büyük bir ilgi gösteriliyor. Büyük ekranlı telefonlardan hoşlanmayanlar ya da buna uyum sağlamayanlar için son derece kaliteli bir seçenek olabilecek iPhone 13 Mini, 2023 yılında satın alınabilecek en iyi iPhone modelleri arasında kabul ediliyor. Cihaz, teknik özellikleri itibarıyla iPhone 13 ile tamamen aynı donanıma ev sahipliği yapıyor. Aradaki temel fark ise Mini’nin 6,1 inç yerine 5,41 inçlik ekran boyutlarını tercih etmesi oluyor.

Elbette ki cihazın boyutu küçüldüğü için, pil kapasitesinde de mecburi bir küçülme söz konusu. iPhone 13 Mini’de 2.438 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Her ne kadar günümüzde Android işletim sistemine sahip akıllı telefon modellerinde ortalama 5.000 mAh’lik bataryalara yer verilse de Apple’ın cihazındaki bu rakam sizi korkutmamalı. Zira pilinizin kullanım yoğunluğuna göre yaklaşık olarak tüm gün dayanıklılık göstereceğinden emin olabilirsiniz. Bilindiği üzere cihazda yer alan işlemci, daha fazla kullanım saati sağlamak için enerji verimliliğine katkıda bulunmaktadır.

En iyi iPhone modelleri arasında küçük boyutuyla öne çıkan iPhone 13 Mini’nin Türkiye fiyatı 26 bin 999 TL’den başlıyor. 128 GB’lik bu sürümün yanı sıra 512 GB seçeneği ise 35 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.

iPhone SE (2022) – En ucuz Apple telefonu

Boyutlar: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (5,45 x 2,65 x 0,29 inç)

138,4 x 67,3 x 7,3 mm (5,45 x 2,65 x 0,29 inç) Ağırlık: 144 gram

144 gram Ekran: 4,7 inç Retina IPS LCD, 625 nit parlaklık, 750 x 1334 piksel çözünürlük kalitesi

4,7 inç Retina IPS LCD, 625 nit parlaklık, 750 x 1334 piksel çözünürlük kalitesi İşlemci: Apple A15 Bionic (5 nm)

Apple A15 Bionic (5 nm) RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama alanı: 64 GB, 128 GB ve 256 GB

64 GB, 128 GB ve 256 GB Arka kamera: 12 MP ana kamera

12 MP ana kamera Ön kamera: 7 MP selfie kamerası

7 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi: 2.018 mAh pil, 20 watt kablolu ve 7,5 watt (Qi) hızlı şarj

2.018 mAh pil, 20 watt kablolu ve 7,5 watt (Qi) hızlı şarj Renk seçenekleri: Gece yarısı, yıldız ışığı ve kırmızı

Uygun fiyatlı iPhone modeli olarak lanse edilen iPhone SE (2022), şirketin hala daha satmaya devam ettiği bütçe dostu bir akıllı telefondur. Special Edition serisinin üçüncü nesil sürümü olarak karşımıza çıkan cihaz, daha temel teknik özelliklere sahip bir cihaz için daha az ödeme yapmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Tasarım anlamında model, Home düğmesini bünyesinde taşıyarak eski Apple telefonlarını anımsatıyor. Tasarımıyla iPhone XR’dan ilham alan ürün, 5G bağlantı desteği ve Apple A15 Bionic işlemcisi sayesinde dikkat çekici bir donanıma ev sahipliği yapıyor.

4 GB RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı ile gelen iPhone SE (2022), iPhone 13 modelinde de yer alan Bionic A15 işlemcisi sayesinde en ağır uygulamaları ve oyunları çalıştırırken bile hiçbir sorun yaşatmıyor. Öte yandan telefon, oldukça hafif yapısı (144 gram) ve kompakt boyutu sayesinde artık hayatımızda olmayan Mini modellerinin boşluğunu iyi bir şekilde kapatıyor.

En iyi iPhone modelleri arasında uygun fiyatlı bir seçenek olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran iPhone SE (2022) şu anda ülkemizde 18 bin 499 TL’den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Bu rakamlar 64 GB’lık seçeneği kapsarken; 256 GB depolama alanına sahip model ise 22 bin 699 TL’den alıcılara hitap ediyor.

iPhone 11 – Yılların eskitemediği akıllı telefon

Boyutlar: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 inç)

150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 inç) Ağırlık: 194 gram

194 gram Ekran: 6,1 inç Liquid Retina IPS LCD panel, 625 nit parlaklık, 828 x 1792 piksel çözünürlük kalitesi, çizilmeye karşı dayanıklı cam

6,1 inç Liquid Retina IPS LCD panel, 625 nit parlaklık, 828 x 1792 piksel çözünürlük kalitesi, çizilmeye karşı dayanıklı cam İşlemci: Apple A13 Bionic (7 nm)

Apple A13 Bionic (7 nm) RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama alanı: 64 GB, 128 GB ve 256 GB hafıza

64 GB, 128 GB ve 256 GB hafıza Arka kamera: 12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens

12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens Ön kamera: 12 MP selfie kamerası ve SL 3D derinlik/biyometri sensörü

12 MP selfie kamerası ve SL 3D derinlik/biyometri sensörü Batarya kapasitesi: 3.110 mAh pil

3.110 mAh pil Renk seçenekleri: Siyah, yeşil, sarı, mor, kırmızı ve beyaz

En iyi iPhone modelleri arasında yıllardır eskimeyen bir seçenek olarak dikkat toplayan iPhone 11, 2019 yılında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen performansını hala daha koruyor. 6,1 inçlik Liquid Retina HD ekranla karşımıza çıkan cihaz, ekranda canlı renkler ve yüksek bir piksel yoğunluğu sunarak son derece net ve zengin görüntülere ev sahipliği yapıyor. True Tone teknolojisi ile beraber ortam ışığına göre otomatik bir şekilde ayarlanan model, bu sayede daha doğal bir görüntüleme deneyimine kapı aralıyor.

Apple’ın güçlü A13 Bionic çipini kullanan model, yüksek hızlı işlemci ve grafik performansı sunuyor. Böylelikle kullanıcılar oyun oynarken ya da çoklu görevler esnasında yoğun işlemleri herhangi bir sorun ile karşılaşmadan gerçekleştirebiliyor. Uzun pil ömrüyle artı puan toplayan seçenek, günlük kullanımda bir şarjla tüm gün boyunca performans sağlıyor. Dolayısıyla bu durum sürekli seyahat halinde olan ya da sık sık telefonunu şarj etmek istemeyen kullanıcılar için önemli bir avantaj getiriyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık sunan model, IP68 sertifikasıyla korunuyor. Bu sayede 2 metreye kadar 30 dakika boyunca direnç gösteriyor.

Hala daha yeni iOS güncellemelerini almaya devam eden iPhone 11, Apple’ın uzun süreli yazılım desteğinden faydalanıyor. Üst düzey kamera özellikleriyle ilgi odağı haline gelen cihaz, çift kamera kurulumu sunuyor. Bu kameralar, çeşitli aydınlatma koşullarında yüksek kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor. Öte taraftan gece modu özelliğiyle düşük ışık şartlarında bile daha net ve parlak sonuçlar elde etmeniz mümkün kılınıyor. Aynı zamanda video kaydı için de gelişmiş özellikler, 4K çekim desteği, yavaş çekim modu ve zaman atlamalı çekim seçenekleri sunuluyor.

Apple’ın amiral gemisi akıllı telefon modellerine kıyasla daha uygun bir fiyat etiketi taşıyan iPhone 11 şu anda 64 GB’lık sürümüyle yaklaşık 17 bin 500 TL’den alıcılarla buluşuyor. Fakat cihazın artık Apple tarafından resmi olarak mağazalarda satılmadığını, yalnızca perakende satış mağazalarında listelenmeye devam ettiğini belirtmekte fayda var.

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