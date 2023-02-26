Yeni iPhone 14 serisi geçen yılın son çeyreğinde dünya çapında piyasaya çıktı. Dört modelden oluşan seride standart cihazın yanı sıra iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max tanıtıldı. Fakat yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesine rağmen ülkemizde halen daha en çok satan modellerden biri iPhone 11 olmaya devam ediyor. iPhone 14’e göre daha bütçe dostu bir fiyat aralığına sahip olan cihaz, günümüzde Apple tarafından resmi olarak satılmasa da ‘yenilenmiş telefon’ olarak raflarda boy göstermeyi sürdürüyor. Peki ya 2023 yılında yenilenmiş iPhone 11 satın alınır mı? Cihazın artı ve eksi yönlerini sizler için araştırdık, avantaj ve dezavantajlarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar…

Uygun fiyatlı Apple telefonu almak isteyenlere: iPhone 11

Teknoloji devi Apple, 10 Eylül 2019 tarihinde iPhone 11 modelini piyasaya sürdü. iPhone 12’nin selefi olarak bilinen cihaz, bir önceki yıl raflara gelen iPhone XR’ın da öncülü niteliğindeydi. Dünya çapında büyük bir satış başarısı elde eden akıllı telefon modeli 102,1 milyon adet satarak tüm zamanların en çok satan telefonları arasında da yerleşmeyi başardı.

Apple, geçen yılın eylül ayında iPhone 14 serisini piyasaya sunmasıyla birlikte resmi olarak iPhone 11 satışlarını sonlandırdı. Dört yaşına giren iPhone modeli, artık ‘yenilenmiş telefon’ olarak raflarda kendine yer buldu. Halen daha garantili bir şekilde satın alma imkanına sahip olabileceğiniz cihaz, eskimeyen yüksek performanslı donanımı ve şık tasarımıyla ilgi uyandırmaya devam ediyor.

Mor, sarı, yeşil, siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri ile tüketicilere geniş bir seçenek imkanı sunan iPhone 11, bir önceki yıl gelen iPhone XR ile benzer bir şekilde TrueDepth kamera sistemini ve hoparlör için öne yerleştirilen çentik tasarımını koruyor. Arka tarafta ise sol köşeye yerleştirilen çıkıntıda kamera modülüyle flaş sistemine alan açılıyor.

iPhone 11 özellikleri

“2023 yılında iPhone 11 satın alınır mı?” diye düşünenler için objektif bir şekilde cihazla alakalı tüm detayları derledik. Bir çırpıda iPhone 11’in özellikleri hakkında bilgi almak istiyorsanız, aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz:

Boyutlar: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 inç)

150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 inç) Ağırlık: 194 gr (6,84 ons)

194 gr (6,84 ons) Ekran tipi: Sıvı Retina IPS LCD, 625 nit (tip)

Sıvı Retina IPS LCD, 625 nit (tip) Ekran çözünürlüğü: 828 x 1792 piksel, 19,5:9 oran (~326 PPI yoğunluğu)

828 x 1792 piksel, 19,5:9 oran (~326 PPI yoğunluğu) İşlemci: Apple A13 Bionic (7 nm+)

Apple A13 Bionic (7 nm+) RAM ve depolama alanı: 64 GB depolama – 4 GB RAM, 128 GB depolama – 4 GB RAM, 256 GB – 4 GB RAM NVMe

64 GB depolama – 4 GB RAM, 128 GB depolama – 4 GB RAM, 256 GB – 4 GB RAM NVMe Arka kamera: 12 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.55″, 1.4µm, çift piksel PDAF, OIS / 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultra geniş), 1/3.6″

12 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.55″, 1.4µm, çift piksel PDAF, OIS / 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultra geniş), 1/3.6″ Ön kamera: 12 MP, f/2.2, 23 mm (geniş), 1/3.6″ – SL 3D, (derinlik/biyometrik sensör)

12 MP, f/2.2, 23 mm (geniş), 1/3.6″ – SL 3D, (derinlik/biyometrik sensör) Bluetooth: 5.0, A2DP, LE

5.0, A2DP, LE Bağlantı: Lightning, USB 2.0

Lightning, USB 2.0 Diğer özellikler: Face ID sensörü4, ivmeölçer, Cayro, yakınlık, pusula, Ultra Geniş Bant (UWB) desteği, USB Güç Dağıtımı 2.0 Qi kablosuz şarj

Face ID sensörü4, ivmeölçer, Cayro, yakınlık, pusula, Ultra Geniş Bant (UWB) desteği, USB Güç Dağıtımı 2.0 Qi kablosuz şarj Pil kapasitesi: Li-Ion 3110 mAh, çıkarılamaz (11,91 Wh) / 18 watt hızlı şarj desteği

Tasarımı

iPhone 11, serinin önceki modellerine benzer bir tasarıma sahip. Fakat elbette ki cihaz, bazı farklılıklarla birlikte geliyor. Bu görsel değişiklikler daha geniş bir çentik, mat cam arka panel ve alüminyum çerçeveler gibi özellikler içeriyor.

Arka panelinde mat bir cam yüzeye sahip olan cihaz, serinin önceki modellerindeki parıltılı cam tasarımlarından farklı bir görünüm sunuyor. Arka paneldeki Apple logosu ortalanmış ve üst bölümde yer alırken; telefonun çerçeveleri ise eski cihazlardaki gibi paslanmaz çelik yerine alüminyumdan yapılmıştır. Böylelikle telefon daha hafif bir tasarıma bürünmüştür.

Daha geniş bir çentik ile birlikte gelen iPhone 11, ön kamera ve sensörler için daha fazla alan sağlamaktadır. Aynı zamanda Face ID teknolojisi için de daha iyi bir konumlandırma içermektedir. Telefonun ses düğmeleri, yine eski modellerdeki gibi sol tarafta bulunur. Fakat cihazda, düğmelerin altında ‘click’ sesi yoktur. Düğmelerin kendisi, tuşlara bastığınızda bir titreşim sağlar. Telefonun altındaysa hoparlör, Lightning girişi ve bir mikrofon bulunur. iPhone 11’de kulaklık girişi yer almaz. Bu yüzden kulaklık kullanmak isteyen kullanıcıların bir adaptöre ihtiyacı vardır.

Ekranı

“2023’te iPhone 11 alınır mı?” diye düşünenler için cihaz, ekran deneyimi konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Günümüzde nispeten eski sayılabilecek bir ekrana sahip olan cihaz, yine de yüksek bir kalite vaat ediyor. Liquid Retine HD ekran, keskin ve detaylı bir görünüm sağlıyor. True Tone teknolojisi ile birlikte ekranın sıcaklığını ve rengini çevrenize göre otomatik bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

Serinin önceki modellerinde yer alan Retina ekran teknolojisini geliştiren Apple, 6,1 inçlik Liquid Retina HD ekranla karşımıza çıkıyor. Bu ekran, daha ince bir tasarıma ve daha yüksek bir piksel yoğunluğuna sahip. 1792 x 828 piksel çözünürlük kalitesiyle gelen modelde 326 ppi piksel yoğunluğu sunuluyor. Böylelikle daha keskin ve detaylı bir görüntüye ulaşılabiliyor.

True Tone teknolojisiyle ekranın renk ve sıcaklığını çevre ışığına göre otomatik olarak ayarlayabilirken; bu sayede daha doğal ve rahat bir görüntü elde etmeniz mümkün kılınıyor. 625 nit maksimum parlaklık içeren cihaz, açık hava kullanımı sırasında bile ekranın kolayca görünebilir olmasını sağlıyor. Öte yandan ekranın koruyucu camı, önceki iPhone modellerinden daha dayanıklı olan çift iyon değiştirilmiş camdır. Bununla birlikte cihaz, düşmelere ve çizilmelere karşı büyük bir direnç göstermektedir.

Elbette ki bu noktada cihazın bazı kusurlarından da bahsetmekte yarar var. Cihaz, ne yazık ki son iPhone modellerinde bulunan bazı dayanıklılık özelliklerini içermiyor. iPhone 12’deki ekran malzemesi, serinin en önemli yükseltmelerinden biri olmuştu. Apple’ın ‘seramik kaplama’ adını verdiği cam teknolojisinin, çoğu metalden daha sert bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla sakar kullanıcılar için iPhone 12 ya da iPhone 13, dayanıklılık konusunda daha öne çıkan seçenekler arasında kabul ediliyor.

Performansı ve işletim sistemi

Apple’ın A13 Bionic işlemcisini kullanan iPhone 11, önceki modellerinden daha güçlü bir işlemci ve daha hızlı bir grafik işlemci sunuyor. 7 nm+ üretim süreci ile hayata geçirilen çip, 6.9 milyar transistöre sahiptir. 4 GB RAM ile birlikte gelen cihaz, yine serinin eski sürümlerine göre RAM miktarını artırmıştır. Öte yandan 64 GB, 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı opsiyonları bulunmaktadır.

A13 Bionic çipe sahip iPhone 11, oyun oynarken bile hala mükemmel bir performans sunmayı başarıyor. Uzun yıllar daha bu performansını sürdürmeye devam etmesi muhtemel görünen cihaz, şu anda iOS 16 işletim sistemini son derece rahat bir şekilde çalıştırıyor. Pek çok kullanıcı, güncel yazılımla beraber herhangi bir performans kaybı yaşamadığını belirtiyor. Tahminler, iOS 17 ve gelecekteki diğer güncellemelerde de performansın büyük ölçüde yine korunacağını öne sürüyor.

Kullanıcı deneyimi, iOS optimizasyonu sayesinde akıcı bir deneyime sahip oluyor. Bu sayede en yeni modellerle bile neredeyse karşılaştırılabilir performanslara erişilebiliyor. Günlük kullanımda ise cihaz, her zaman hızlı ve çabuk çalışan bir sisteme sahip.

iOS işletim sistemi ve güncellemeleri, Android dünyasındaki akıllı telefonlar ile karşılaştırıldığında iPhone’un en büyük güçlerinden biri olarak görülüyor. Yazılım, her zaman güncel olan ve işlevlere, özelliklere ve neredeyse her zaman en son modellerle karşılaştırılabilir bir kullanıcı deneyimine sahip bir telefon imkanı yaratır. Apple, modellerini uzun yıllardır destekliyor. iPhone 6S’in 7 yıllık güncellemeye ulaştığı bilinirken; 2019 yılında iOS 13 ile piyasaya çıkan iPhone 11 modelinin de şu anda iOS 16 güncellemesini desteklediği biliniyor. Muhtemelen şirket, 2024 ya da 2025 yılına kadar cihazın yeni güncellemeleri almasına izin verecek. Bu sayede cihaz, birkaç yıl daha eskimeden aynı performansını korumayı başaracak.

Kamera seti

Peki ya mobil fotoğrafçılar için 2023 yılında iPhone 11 satın alınır mı? Arka tarafta dikey bir kurulum ile yerleştirilen çift kamera modülü içerisinde 12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ana lens, doğru ışık koşullarında ve hatta tripod kullanılarak çekildiğinde, kalite açısından yeni modellerde çekilen fotoğraflarla çok uzak olmayan etkileyici görüntüler çekmeyi başarıyor. Dolayısıyla bir anıyı ölümsüz hale getirmek ya da sosyal medyada paylaşmak için yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için bu cihaz sıklıkla tercih edilebiliyor.

Aynı zamanda gece ve portre modları, iyi aydınlatma, doğru pozlama ve iyi dengelenmiş 4K 60 fps video çekim desteği de iPhone 11’de boy gösteriyor. Fakat ProRaw ve ProRes özelliklerinin bu cihazda yer almadığını, bunların yalnızca Pro modele özgü bir işlev olduğunu belirtmekte yarar var.

iPhone 11’in ultra geniş açılı kamerası ise hafifçe bozulma eğilimi gösteriyor ve genel olarak mevcut modellere kıyasla daha düşük bir kalite içeriyor. Fakat yine de günlük hayatta çok az kullanılan bu lens, büyük olasılıkla pek çok kullanıcı için pek de problem yaratmayacak. Aynı zamanda kaliteli selfie çekimleri ve portreler çekmenize, yüksek tanımlı videolar kaydetmenize imkan sağlayan portre modu ile 12 MP ön kamera, kullanıcıları büyük oranda mutlu etmeyi başarıyor.

Mobil fotoğrafçılar için özet geçmek gerekirse, iPhone 11 modeli çekim modları açısından özel bir talebi olmayan kullanıcılar için gayet iyi bir performans sergiliyor. Elbette ki iPhone 13 serisi ile birlikte hayatımıza giren Sinematik Mod özelliği maalesef bu cihazda bulunmuyor. Ancak telefonun düşük ışık koşulları da dahil olmak üzere neredeyse her koşulda etkileyici fotoğraflar çekilebileceğinin altı çiziliyor.

Pil gücü

Uzun ömürlü bir pil kapasitesi ile karşımıza çıkan iPhone 11’in batarya konusunda 11 saatten fazla dayanıklılık gösterdiği biliniyor. Şimdiye kadar gerçekleştirilen testlerde, iPhone SE (2022) modelinden daha iyi bir pil performansı sunduğu ortaya çıkan cihaz, 3,110 mAh pil kapasitesiyle geliyor. Kablosuz Qi şarj desteği içeren model, aynı zamanda kablolu PD2.0 teknolojisi sayesinde yalnızca 30 dakika içinde yüzde 50 şarj dolumu vaat ediyor.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse 11 saatten fazla pil performansı sunan iPhone 11, 9 saat 5 dakika performansa sahip iPhone SE (2022) ve 8,5 saat performans içeren iPhone 12 mini’den daha güçlü bir batarya taşıyor. Ancak elbette ki bunun bazı kritik sebepleri bulunuyor. iPhone 11’de 4G bağlantısı yer alırken; diğer iki model ise daha fazla güç tüketen 5G bağlantılarına sahip. Yine de cihaz, kendinden sonra piyasaya çıkan o iki modeli geride bırakmayı başarıyor.

“2023’te iPhone 11 alınır mı?” diyorsanız, cihazın bazı kullanıcılar için son derece önemli bir eksiği olduğunu da belirtmekte yarar var. Bilindiği üzere Apple, iPhone 12 ve sonraki modellerde kablosuz şarj ve MagSafe desteği getirmişti. Günlük kullanımda kullanıcıların cihazlarını daha konforlu bir şekilde şarj etmelerine olanak tanıyan MagSafe’in iPhone 11’de desteklenmemesi, cihazın önemli eksilerinden biri olarak görülüyor.

Sonuç: 2023’te iPhone 11 alınır mı?

iPhone 11 cihazı tasarım, performans ve donanım konusunda halen daha son derece sağlam bir akıllı telefon modeli olarak öne çıkıyor. 2023’te halen iyi durumda ve yeni modellerden daha uygun fiyatlı bir seçenek şeklinde karşımıza çıkan bu cihaz, yüksek performanslı ve bütçe dostu bir telefon arayanlar için dikkat çeken bir opsiyon olacaktır. Telefonun çift kamera sistemi, A13 Bionic işlemcisi ve FaceID desteği, daha yeni modellere kıyasla halen en üst düzeyde kabul ediliyor.

Elbette ki şu anda bir iPhone X ya da iPhone XR cihazına sahipseniz, muhtemelen iPhone 11’e yükseltme yapmak pek de iyi bir seçenek olmayacaktır. Fakat daha gelişmiş özelliklere sahip olan iPhone 12, iPhone 13 ya da iPhone 14 gibi bir model almayı düşünüyorsanız, fakat maddi olarak bunu karşılamaya gücünüz yoksa, çok daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak iPhone 11 rahatlıkla tercih edilebilir. Zira cihaz, temel anlamda yeni modellerin yerine getirdiği pek çok işlevi başarıyla sağlamaktadır.

iPhone 11 avantajları

iPhone 12 ve diğer modellerle karşılaştırıldığında daha ucuz bir seçenektir.

Parlak sırt tasarımı, canlı renk seçenekleri ve oval köşeleriyle hoş bir tasarıma sahiptir.

Ekran parlaklığı ve kontrastı başarılıdır.

Apple A13 Bionic piyasadaki en hızlı işlemcilerden biridir.

Uzun ömürlü pili ve hızlı şarj desteğiyle öne çıkmaktadır.

Etkileyici bir kalitede stereo hoparlörler bulunmaktadır.

iOS işletim sistemi sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunmaktadır.

Apple’ın güncel işletim sistemini (iOS 16) desteklemektedir.

Ana kamera ve selfie kamerası oldukça başarılıdır. Video çekim kalitesi de son derece yüksektir.

Face ID teknolojisiyle pratik bir deneyim sağlanır.

iPhone 11 dezavantajları

Cihazın çerçeveleri ve çentiği fazla büyüktür.

Kutuda yetersiz bir 5 watt şarj cihazıyla beraber gelir.

3,5 mm kulaklık girişi bulunmamaktadır.

Ultra geniş açılı kamerada otomatik odaklama ve Gece Modu desteği yoktur.

Depolama alanı en fazla 256 GB olarak satılmaktadır.

Büyük boyutu nedeniyle tek elle rahat bir şekilde kullanmak zordur.

Tüm bu ayrıntılardan sonra yine de “2023’te iPhone 11 satın alınır mı?” diye düşünüyorsanız, son olarak günümüzde cihazın bazı kullanım örneklerinden de bahsetmekte yarar olacaktır. Örneğin telefonunuz için geçici bir değişime ihtiyacınız varsa, belirli bir süre için bu cihazı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Öte yandan çocuğunuz için iyi bir akıllı telefon satın almayı düşünenlerdenseniz, yine bu cihaz akıllara gelen ilk seçeneklerden biri olacaktır. Son olarak pil ömrü ya da iyi bir kameraya ihtiyaç duyan senaryo örneklerinde de iPhone 11, başarısını defalarca kez ispatlamış bir telefondur.

Siyah, yeşil, sarı, mor, kırmızı ve beyaz renk seçenekleri ile piyasada boy gösteren yenilenmiş iPhone 11 modeli, fiyatı itibariyle 13 bin 799 TL’den başlayan rakamlarla raflarda kendine yer buluyor. ‘Yenilenmiş telefon’ olarak satış mağazalarında listelenen cihaz, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara göre Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı onayıyla, 12 ay garanti sertifikasıyla satılmaktadır. Aynı zamanda tüm yenilenmiş telefonlarda olduğu gibi bu cihazda da kredi kartına 12 ay taksit imkanı sağlanmaktadır.

Başka bir Apple telefonu olan iPhone X ile ilgili hazırlamış olduğumuz “2023 yılında iPhone X satın alınır mı?” içeriğimize de göz atmayı unutmayın.