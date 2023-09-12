Apple A16 Bionic işlemcili iPhone 15 Plus duyuruldu

Apple bugün uzun bir süredir hayranlarının merakla beklediği yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini karşımıza çıkardı. Her yıl olduğu gibi yine bir Eylül ayı lansmanı ile yeni telefonlarını duyuran şirket, yine gözleri üzerine çekmiş durumda. İlk olarak serinin standart modeli olan iPhone 15 tanıtılırken, hemen arkasından ise söz konusu modelin daha büyük ekranlı bir sürümü olarak lanse edilen iPhone 15 Plus piyasaya çıktı.

iPhone 15’in Pro varyantı olmayan standart modelleri de artık Dinamik Ada tasarımına yükseltildi. Bilindiği üzere bu tasarım geçen yıl yalnızca iPhone 14 serisinin Pro modellerinde bulunuyordu. Şimdi durumu herkes için eşitleyen şirket, aynı zamanda uzun yıllardır kullandığı Lightning standardının yerine USB-C bağlantı girişini desteklemeye başladı. İşte iPhone 15 Plus’ın özellikleri, tasarımı, fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

iPhone 15 Plus özellikleri

Ekran: 60 Hz hıza sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran

60 Hz hıza sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS

Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS İşletim sistemi: iOS 17

Haziran ayında gerçekleşen WWDC 2023 etkinliği ile birlikte duyurulan ve şimdiye kadar yalnızca geliştiriciler için piyasaya çıkan iOS 17 işletim sistemi, iPhone 15 Plus’a hayat verecek. İlgi çekici bir arayüz ve pek çok yeni özelliğe ev sahipliği yapan yazılım, cihaz kutudan çıkar çıkmaz kendini gösterecek. 60 Hz yenileme hızıyla akıcı bir performans sunan telefonda 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran sağlanacak.

Gücünü iPhone 14 Pro ve Pro Max’e de hayat veren Apple A16 Bionic işlemciden alan iPhone 15 Plus, üç farklı depolama opsiyonu sağlayacak. 128 GB, 256 GB ve 512 GB’lık seçenekler karşımıza çıkacak. Öte yandan şirket, alışıldık bir şekilde şimdilik RAM kapasitesinden bahsetmemeyi tercih ediyor.

iPhone 15 Plus’ın kamera seti mobil fotoğrafçılar için kaliteli bir performans vaat ediyor. Arka kısımda 48 MP ana kamera yer alıyor. Burada kullanıcılara OIS (Optik Görüntü Sabitleme) özelliği sunuluyor. Aynı zamanda 12 MP’lik bir ultra geniş açılı lens taşınıyor. Ön kısımdaki Dinamik Ada tasarımında ise 12 MP selfie kamerası yer alıyor.

Siyah, beyaz, sarı, yeşil ve pembe renk seçenekleriyle listelenecek olan iPhone 15 Plus, uydu üzerinden 5G bağlantısını destekleyecek. Bunun yanı sıra cihazda FaceID, IP68, USB-C ve SOS bağlantılarına da izin verilecek.

iPhone 15 Plus fiyatı

iPhone 15 Plus’ın Türkiye fiyatı resmen açıklandı. Apple Store’da yer alan bilgilere göre cihaz, 56 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkacak. 22 Eylül’de ön siparişe açılacak ürün, 29 Eylül’de sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

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