iPhone 15 Plus pil testinde iPhone 15 Pro Max’i geçti

Apple’ın bu ay Wonderlust etkinliğinde piyasaya duyurduğu iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesi uzun bir süredir dünya çapında merakla bekleniyordu. Türkiye’den de henüz şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılanan bu seri, dört performans canavarı cihazı kapsıyor. Telefonların piyasaya sürülmesiyle birlikte bazı teknoloji yayıncıları, söz konusu modellerle çeşitli testler gerçekleştirmeye başladı. Bu bağlamda yapılan son test, iPhone 15 Plus pil performansının iPhone 15 Pro Max‘e göre daha başarılı olduğunu gözler önüne serdi.

Mrwhosetheboss adlı bir YouTube kanalı tarafından gerçekleştirilen iPhone 15 serisi pil testinde, serinin standart modelinin yanı sıra iPhone 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max modelleri karşılaştırmaya dahil edildi. YouTuber test sırasında YouTube ve TikTok gibi platformlardan videolar izledi, Zoom konferansları gibi çeşitli araçları çalıştırdı. İşte testin sonuçları…

iPhone 15 Plus, pil performansı en yüksek Apple telefonu oldu

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone 14 cihazı 9 saat 2 dakika ile en kısa süreye sahip olan Apple telefonu oldu. Ardından ise 9 saat 20 dakika boyunca performans vaat eden iPhone 15 Pro modeli geliyor. Serinin standart seçeneği olan iPhone 15 9 saat 57 dakikalık bir batarya sunarken, iPhone 14 Pro Max’te ise bu oran 10 saat 54 dakika olarak karşımıza çıkıyor.

Listenin ilk üç basamağında yer alan modeller arasında ise üç performans canavarı akıllı telefon bulunuyor. Üçüncü koltukta 11 saat 19 dakikalık performansla iPhone 13 Pro Max karşımıza çıkarken, ikinci sırada ise 11 saat 41 dakikayla iPhone 15 Pro Max dikkat çekiyor. Listede zirvedeki isim ise iPhone 15 Plus olarak vurgulanıyor.

Şimdiye kadar kaydedilen en uzun ömürlü pil performansı sunan Apple telefonu olarak iPhone 15 Plus dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. 13 saat 19 dakikalık bir batarya ömrüne ev sahipliği yapan cihaz, serinin en güçlü telefonu olarak lanse edilen iPhone 15 Pro Max’in önüne geçiyor. iPhone 15 Pro Max’in batarya kapasitesi 4.422 mAh olarak bilinirken, iPhone 15 Plus’ta ise bu oran 4.383 mAh olarak belirtiliyor.

6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran sunan iPhone 15 Plus, 2778 x 1284 piksel çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Apple A16 Bionic işlemciden güç alan cihaz, önceki nesil A15 Bionic’e göre işlemci tarafında yüzde 20 daha yüksek performans vaat ediyor.

Cihazda 48 MP ana kameraya ek olarak 12 MP ultra geniş açılı lens ve 12 MP telefoto lens taşınıyor. IP68 derecesi ile birlikte toza ve suya karşı dayanıklılık sağlayan modelde 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı opsiyonları yer alıyor. Telefon kutudan çıkar çıkmaz iOS 17 işletim sistemiyle çalışıyor.

iPhone 15 Plus modelinin zirvede yer aldığı pil testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: