144Hz ekranlı performans canavarı Motorola Edge 2024 tanıtıldı

Motorola Edge 2024 yüksek performanslı teknik özellikleri ile resmen tanıtıldı. Performans canavarı bir donanıma sahip olan orta seviye akıllı telefon modelinin merak edilen tüm detayları duyuruldu.

Motorola’nın yeni telefonu etkileyici bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Esas olarak şirketin başka bir telefon modeli olan Edge 50 Fusion ile oldukça benzer tasarıma sahip olan ürün birinci sınıf görünümle karşımıza çıkıyor. İşte Motorola Edge 2024’ün teknik özellikleri ve fiyatı…

Motorola Edge 2024 özellikleri

Boyutlar: 159,63 x 71,99 x 8,09 mm

159,63 x 71,99 x 8,09 mm Ağırlık: 174 gram

174 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç POLED ekran, 144 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç POLED ekran, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM kapasitesi: 8 GB LPDDR4X RAM

8 GB LPDDR4X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC ve USB-C

5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC ve USB-C Batarya kapasitesi: 68 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

68 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Gelişmiş bir görüntüleme performansı sunan Motorola cihazında 6,6 inçlik kavisli bir ekran bulunuyor. Ekranda pOLED panel tercihinde bulunan şirket, aynı zamanda Full HD+ çözünürlük kalitesi, 144 Hz akıcılıkta yenileme hızı ve 1.300 nit tepe parlaklık destekleriyle dikkat topluyor. Düşme ve çarpma gibi çeşitli tehlikelere karşı cihazda Corning Gorilla Glass 3 cam koruma teknolojisi yer alıyor. Öte yandan IP68 suya dayanıklılık sertifikası sunuluyor.

Mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir yapıya sahip olan Motorola Edge 2024, arka tarafta optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 MP Sony LYTIA ana kamera taşıyor. İkili kamera setinde ayrıca 13 MP’lik bir ultra geniş açılı lens yer alıyor. Telefonun ön kısmındaysa 32 MP selfie kamerası bulunuyor.

Motorola’nın RAM Boost özelliğini destekleyen 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile eşleştirilen cihazın kalbinde Qualcomm imzalı Snapdragon 7s Gen 2 çipi bulunuyor. Performans karşılaştırması yapmak isteyenler için daha önce bu işlemciyi Redmi Note 13 Pro 5G, POCO X6 ve Realme 12 Pro+ gibi modellerde de gördüğümüzü belirtelim.

68 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkan Motorola Edge 2024, DisplayPort üzerinden video aktarımı desteği de taşıyor. Dolby Atmos desteğine sahip hoparlörler ve çift mikrofonla gelen cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor.

Motorola Edge 2024 fiyatı

Motorola’nın yeni telefonu ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri pazarında satılacak. 20 Haziran’da satışa sunulacak model, 549 dolardan tüketicilere hitap edecek. Bu rakamlar güncel kura göre vergiler hariç yaklaşık 17 bin 750 TL’ye tekabül ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: