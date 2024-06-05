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    144Hz ekranlı performans canavarı Motorola Edge 2024 tanıtıldı

    144 Hz akıcılıkta ekrana ve performans canavarı Snapdragon 7s Gen 2 çipine sahip olan Motorola Edge 2024 resmen tanıtıldı.
    Motorola Edge 2024
    Görsel: Motorola

    Motorola Edge 2024 yüksek performanslı teknik özellikleri ile resmen tanıtıldı. Performans canavarı bir donanıma sahip olan orta seviye akıllı telefon modelinin merak edilen tüm detayları duyuruldu.

    Motorola’nın yeni telefonu etkileyici bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Esas olarak şirketin başka bir telefon modeli olan Edge 50 Fusion ile oldukça benzer tasarıma sahip olan ürün birinci sınıf görünümle karşımıza çıkıyor. İşte Motorola Edge 2024’ün teknik özellikleri ve fiyatı…

    Motorola Edge 2024 özellikleri

    • Boyutlar: 159,63 x 71,99 x 8,09 mm
    • Ağırlık: 174 gram
    • Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç POLED ekran, 144 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
    • RAM kapasitesi: 8 GB LPDDR4X RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 32 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı lens
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC ve USB-C
    • Batarya kapasitesi: 68 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14

    Gelişmiş bir görüntüleme performansı sunan Motorola cihazında 6,6 inçlik kavisli bir ekran bulunuyor. Ekranda pOLED panel tercihinde bulunan şirket, aynı zamanda Full HD+ çözünürlük kalitesi, 144 Hz akıcılıkta yenileme hızı ve 1.300 nit tepe parlaklık destekleriyle dikkat topluyor. Düşme ve çarpma gibi çeşitli tehlikelere karşı cihazda Corning Gorilla Glass 3 cam koruma teknolojisi yer alıyor. Öte yandan IP68 suya dayanıklılık sertifikası sunuluyor.

    Motorola Edge 2024
    Görsel: Motorola

    Mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir yapıya sahip olan Motorola Edge 2024, arka tarafta optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 MP Sony LYTIA ana kamera taşıyor. İkili kamera setinde ayrıca 13 MP’lik bir ultra geniş açılı lens yer alıyor. Telefonun ön kısmındaysa 32 MP selfie kamerası bulunuyor.

    Motorola’nın RAM Boost özelliğini destekleyen 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile eşleştirilen cihazın kalbinde Qualcomm imzalı Snapdragon 7s Gen 2 çipi bulunuyor. Performans karşılaştırması yapmak isteyenler için daha önce bu işlemciyi Redmi Note 13 Pro 5G, POCO X6 ve Realme 12 Pro+ gibi modellerde de gördüğümüzü belirtelim.

    Motorola Edge 2024
    Görsel: Motorola

    68 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkan Motorola Edge 2024, DisplayPort üzerinden video aktarımı desteği de taşıyor. Dolby Atmos desteğine sahip hoparlörler ve çift mikrofonla gelen cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor.

    Motorola Edge 2024 fiyatı

    Motorola’nın yeni telefonu ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri pazarında satılacak. 20 Haziran’da satışa sunulacak model, 549 dolardan tüketicilere hitap edecek. Bu rakamlar güncel kura göre vergiler hariç yaklaşık 17 bin 750 TL’ye tekabül ediyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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