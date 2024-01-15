POCO X6 serisi özellikleri ve fiyatları duyuruldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modellerini piyasaya sundu. Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı haberiyle gündeme gelen POCO X6 serisi resmen tanıtıldı. Standart modelin yanı sıra ayrıca X6 Pro cihazına da yer veren seride fiyat-performans odaklı telefonlar kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yeni POCO modelleri esas olarak daha önce Çin pazarında piyasaya çıkan Redmi telefonların küresel pazarda yeniden adlandırılmış sürümleri olarak karşımıza çıkıyor. Serinin standart modeli Redmi Note 13 Pro cihazını temel alırken, X6 Pro’nun ise Redmi K70e‘nin küresel versiyonu olduğu belirtiliyor. Etkileyici bir tasarıma sahip olan bu cihazlar, gelişmiş performanslarıyla bütçe dostu rakamlardan tüketicilere hitap edecek.

POOC X6 özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 67 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh pil

67 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzü

POCO X6 Pro özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra

MediaTek Dimensity 8300 Ultra RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.4, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.4, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 67 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

67 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS kullanıcı arayüzü

Dikkat çeken farkları neler?

POCO’nun yeni telefonları üst düzey bir performans vaat ediyor. Serinin standart modelinde Qualcomm imzasına sahip Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti yer alıyor. POCO X6 Pro’da ise Mediatek tarafından geliştirilen Dimensity 8300 Ultra çipi karşımıza çıkıyor.

Cihazın lansmanında X6 Pro’nun AnTuTu platformunda 1.464.228 puan aldığının altı çizildi. Standart cihazlarda LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 dahili depolama desteği bulunurken, üst düzey seçenekte ise LPDDR5X ve UFS 4.0 desteğine yer veriliyor. Her iki cihaz da 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanıyla geliyor.

İki cihaz arasındaki bir diğer dikkat çekici farklılık ise işletim sistemi tarafında oluyor. POCO X6 modeli kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini temel alan MIUI 14 kullanıcı arayüzüyle çalışıyor. Fakat serinin Pro seçeneğinde Android 14 tabanlı HyperOS yazılımı bulunuyor. Öte yandan her iki cihazın da üç büyük Android güncellemesi ve dört yıl boyunca güvenlik yaması almaya devam edeceği garanti ediliyor.

POCO X6 serisi fiyatları

İlk olarak Hindistan pazarında satışa çıkan, ilerleyen haftalarda ise diğer ülkelere de geleceği belirtilen POCO X6 serisinin fiyatları belli oldu. Serinin standart modeli 19.999 Hindistan Rupisi (vergiler hariç yaklaşık 7 bin TL) karşılığında satılırken, X6 Pro ise 24.999 Hindistan Rupisi (vergiler hariç yaklaşık 9 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.