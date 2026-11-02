Galaxy S27 Pro’ya Ultra’nın gizlilik ekranı geliyor, panel üretimi bu ay başlıyor

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Samsung Display'in Galaxy S27 Pro için OLED panel üretimine Kasım 2026'da başlayacağı ve ilk aşamada yaklaşık 700 bin panel üreteceği ortaya çıktı.

Galaxy S27 Pro, Galaxy S26 Ultra'da ilk kez kullanılan ve yandan bakışları engelleyen gizlilik ekranıyla gelecek.

Standart Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinde ise gizlilik ekranı bulunmayacak.

Samsung’un gelecek yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 Pro’da, bugüne kadar yalnızca Galaxy S26 Ultra’da bulunan gizlilik ekranının yer alacağı ortaya çıktı. Güney Koreli araştırma şirketi UBI Research’e göre Samsung Display, Galaxy S27 Pro için OLED panel üretimine Kasım ayında başlayacak ve ilk aşamada yaklaşık 700 bin panel üretecek.

Bu gelişme, Galaxy S27 serisinin dört modelden oluşacağına dair iddiaları da güçlendiriyor. Seride standart model, Plus ve Ultra’nın yanına Pro modelinin eklenmesi bekleniyor. Samsung ise Galaxy S27 Pro’nun varlığını, özelliklerini ya da fiyatını henüz doğrulamadı.

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Galaxy S27 Pro’da hangi ekran olacak?

Daily Hankook’un UBI Research’e dayanan haberine göre Galaxy S27 Pro’nun panelinde, Ultra modelde olduğu gibi Samsung Display’in en yeni M16 malzeme seti ve Flex Magic Pixel adlı gizlilik teknolojisi kullanılacak. Standart Galaxy S27 ve Galaxy S27+ ise bir önceki nesil M14 malzeme setiyle ve gizlilik özelliği olmadan gelecek.

Böylece gizlilik ekranı ilk kez Ultra dışındaki bir Galaxy S modeline inmiş olacak. UBI Research’e göre teknolojinin Pro ve Ultra’da birlikte kullanılması, Samsung Display’in bu teknolojiyi daha fazla cihaza tedarik etmesini sağlarken Samsung’a da ekranı üst modelleri satın almak için bir neden olarak öne çıkarma imkanı verecek.

Gizlilik ekranı nasıl çalışıyor?

Samsung Display, Flex Magic Pixel teknolojisini ilk kez 2024’teki MWC fuarında göstermişti. Teknoloji, ekranı oluşturan birkaç mikrometrelik alt pikselleri ayrı ayrı kontrol ederek ışığın ne kadar yayılacağını ayarlıyor. Böylece ekran, ayrı bir gizlilik filmine gerek kalmadan yandan bakan kişilere karşı görünürlüğünü kısıtlayabiliyor. Şirket 2020’den bu yana bu teknoloji için 150’yi aşkın patent başvurusu yaptı.

Özellik ilk kez bu yıl Galaxy S26 Ultra ile kullanıcılara ulaştı. Kullanıcılar gizlilik ekranını tüm ekran için ya da yalnızca belirli uygulamalar ve bildirimler için açabiliyor. Galaxy S26 Ultra’nın paneli Şubat’ta UL Solutions’ın gizlilik ekranı doğrulamasını geçmiş, Ağustos’ta ise Güney Kore’deki IMID etkinliğinde yılın ekranı ödülünü almıştı.

Samsung neden Pro modeline ağırlık veriyor?

The Korea Herald’ın haberine göre bu adımın arkasında Samsung’un telefon tarafındaki kârlılık sorunu bulunuyor. Şirketin mobil ve ağ bölümleri, artan bileşen maliyetleri nedeniyle üçüncü çeyrekte toplam 600 milyar won faaliyet zararı açıkladı. Samsung da çeyrek sonuçlarının ardından 2027’de amiral gemisi serisinde farklı kullanıcı gruplarına yönelik daha belirgin modeller sunacağını, gizlilik ekranının da öncelikli alanlardan biri olacağını söylemişti.

Gazeteye göre gizlilik ekranının Pro modelde de sunulması, standart ya da Plus modeli düşünen kullanıcıları daha pahalı bir modele yönlendirebilir. Bellek fiyatlarındaki artış nedeniyle Galaxy S27 serisinin zamlı gelmesi de bekleniyor, ancak modellerin fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı.

Galaxy S27 serisi ne zaman tanıtılacak?

Panel üretiminin Kasım’da başlaması, serinin gelecek yılın başında tanıtılacağı yönündeki beklentiyle uyumlu görünüyor. Güney Koreli sızıntı kaynağı Lanzuk da geçen ay Galaxy S27 serisinin Ocak 2027’de, en geç Şubat’ta piyasaya çıkmasının planlandığını öne sürmüştü.

Türkiye’de gizlilik ekranı şu anda yalnızca Galaxy S26 Ultra’da bulunuyor. Samsung Türkiye yeni seri için bir takvim paylaşmadı. Galaxy S26 serisinde Türkiye’deki ön sipariş dönemi, Şubat sonundaki global tanıtımın hemen ardından başlamıştı.