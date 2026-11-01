Nothing Phone (4a) ve (3a) serisine Android 17 güncellemesi geldi, işte yenilikler ve sıradaki modeller

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Nothing, Android 17 tabanlı Nothing OS 5.0 güncellemesini 30 Ekim 2026'da Phone (4a), (4a) Pro, (3a) ve (3a) Pro modellerine göndermeye başladı.

Güncelleme ayrı bir Glyph uygulaması, bölünebilen hızlı ayarlar paneli, yeni widget'lar ve ön ile arka kamerayla aynı anda video kaydı getiriyor.

Phone (2a) serisinin güncellemeyi Kasım ortasında, Phone (4b) ve CMF Phone 2 Pro'nun ise Ocak ortasında alması bekleniyor.

Nothing, Android 17 tabanlı Nothing OS 5.0 güncellemesini dört telefonuna daha göndermeye başladı. 30 Ekim 2026 Cuma günü başlayan dağıtım Phone (4a), Phone (4a) Pro, Phone (3a) ve Phone (3a) Pro modellerini kapsıyor. Bu modellerin tamamı Türkiye’de de resmi olarak satılıyor.

Şirket kararlı Android 17 sürümünü Ekim ayı içinde önce amiral gemisi Phone (3) için yayınlamıştı, dağıtım şimdi orta segmentteki dört modele genişledi. Güncelleme küresel olarak dağıtılıyor, ancak gruplar halinde ilerlediği için bildirimin bütün kullanıcılara ulaşması birkaç gün sürebilir.

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Nothing OS 5.0 ile neler değişiyor?

9to5Google’ın haberine göre güncellemenin en belirgin yeniliği, telefonların arkasındaki ışık sistemi Glyph Arayüzü’nün ayarlarını tek bir yerde toplayan ayrı Glyph uygulaması. Hızlı ayarlar paneli artık bildirim panelinden ayrılabiliyor, ana ekrandaki simgeler de toplu olarak seçilip düzenlenebiliyor.

Görünüm tarafında sistem genelinde yarı saydam bir tema, iki yeni kilit ekranı saat stili ve saat rengini değiştirme seçeneği geliyor. Ayarlar menüsü yenilenirken Collector, Away Time ve Glyph Zamanlayıcı adlı üç yeni widget ekleniyor. Durum çubuğuna gelen üç renkli gösterge ise bir uygulamanın hassas izinlere eriştiği, konumu kullandığı ya da yapay zeka ile veri işlediği anları ayrı ayrı gösteriyor. Bluetooth cihazlarına bağlanmak ve bağlantıyı kesmek için de artık hızlı ayarlardaki tek bir dokunuş yetiyor.

Phone (4a) ve Phone (3a) serisine özel kamera yenilikleri

Kamera uygulamasının arayüzü dört modelde de yenilendi. Bunun yanında Phone (4a) ve Phone (4a) Pro’da ön ve arka kamerayla aynı anda video kaydetmeye yarayan çift görünümlü video özelliği açılıyor. Bu iki modelde Nothing’in konuşmaları yazıya döken Essential Voice özelliği de daha hızlı çalışıyor.

GSMArena’nın aktardığı sürüm notlarına göre Phone (3a) ve Phone (3a) Pro tarafında değişiklikler daha kapsamlı. Bu modellerde yedi farklı efektin ayarlanabildiği bir ince ayar bölümü, 2×2 boyutunda widget ile kullanılabilen hazır ayarlar ve videoda filtre desteği bulunuyor. Çift görünümlü video da Phone (3a) serisine geliyor.

Nothing Android 17 güncellemesi nasıl yüklenir?

Güncelleme bildirimi henüz gelmeyen kullanıcılar Ayarlar menüsünde Sistem ve ardından Sistem güncellemesi bölümüne girerek güncellemeyi elle kontrol edebiliyor. Nothing’in topluluk sayfasında paylaştığı sürüm notlarına göre yeni sürüm dört modelde de C5.0 numarasıyla başlıyor.

Büyük bir sürüm güncellemesi olduğu için kurulum öncesinde verilerin yedeklenmesi öneriliyor. Kurulum sırasında telefonun normalden fazla güç harcaması ve ısınması da beklenen bir durum.

Sıradaki modeller hangileri?

Nothing, Android 17 güncellemesini kalan modellere de kademeli olarak getirecek. Şirketin güncelleme takvimine göre sıradaki telefonlar ve beklenen tarihler şöyle:

Model Android 17 güncellemesi Phone (3) Ekim’de başladı Phone (4a), Phone (4a) Pro, Phone (3a), Phone (3a) Pro 30 Ekim’de başladı Phone (2a), Phone (2a) Plus Kasım ortası Phone (3a) Lite Aralık sonu Phone (4b), CMF Phone 2 Pro Ocak ortası

Takvime göre Temmuz’da tanıtılan Nothing Phone (4b), şirketin en yeni modellerinden biri olmasına rağmen güncellemeyi en son alacak telefonlar arasında yer alıyor. Kutudan Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1 ile çıkan model için Android 17’nin Ocak ortasında gelmesi bekleniyor.