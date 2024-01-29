Realme 12 Pro serisi çıktı! Özellikleri ve fiyatları açıklandı

Uzun bir süredir merakla beklenen yeni Realme 12 Pro ve Pro Plus modelleri bugün nihayet duyuruldu. Rekabetçi fiyat etiketleriyle dikkatleri üzerinde toplayan modeller, etkileyici tasarımıyla da öne çıkıyor. Arka tarafta büyük dairesel bir kamera modülüne ev sahipliği yapan seri, şimdiden raflarda ilgi odağı haline geliyor.

Realme’nin yeni amiral gemisi telefonları, lüks saat tasarımcısı Ollivier Saveo ile birlikte geliştirildi. Saveo’nun estetik zevkinden ilham alan modeller, göz alıcı tasarımının yanı sıra gelişmiş özellikleriyle de rakiplerine kafa tutuyor. Özellikle de cihazlar, üstün mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle adından sıkça söz ettirmek istiyor.

Realme 12 Pro serisi resmen tanıtıldı

Yeni Realme modelleri Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,7 inç kavisli OLED ekranla geliyor. Ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip olan cihazlar, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim oluşturuyor. 67 watt hızlı şarj desteğinden güç alan modellerde 5.000 mAh pil kapasitesi taşınıyor. Aynı zamanda 5G bağlantısı, çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, GPS, Dolby Atmos ve IP65 sertifikası gibi ortak bazı özellikler yer alıyor.

Her iki cihaz da Qualcomm’un geliştirdiği işlemcilerden güç alıyor. Realme 12 Pro’da Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti bulunuyor. Serinin en gelişmiş seçeneği ise Snapdragon 7s Gen 2 çipiyle geliyor. Sırasıyla cihazlar 8 GB ve 12 GB’a kadar RAM kapasitesine yer veriyor. İki modelde de 256 GB’a kadar dahili depolama alanı sağlanıyor.

Optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP ana kamerayla gelen Realme 12 Pro’da Sony IMX882 sensör taşınıyor. Buna ek olarak 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2x yakınlaştırma imkanına sahip 32 MP Sony IMX709 telefoto lens bulunuyor. Ön kısımdaysa 16 MP’lik selfie kamerası yer alıyor.

Serinin en gelişmiş seçeneği olan Realme 12 Pro Plus modeli ise 50 MP Sony IMX890 ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma destekli 64 MP OmniVision IV64B periskop lens karşımıza çıkıyor. Telefonun ön tarafında 32 MP selfie kamerası bulunuyor.

Realme 12 Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç kavisli OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 32 MP sensörlü telefoto lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve USB-C bağlantı noktası

Batarya kapasitesi: 67 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Realme 12 Pro Plus özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç kavisli OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç kavisli OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 64 MP sensörlü telefoto lens

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 64 MP sensörlü telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 67 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

67 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Realme 12 Pro serisi fiyatları belli oldu

Realme’nin yeni telefonları ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıktı. Realme 12 Pro’nun fiyatı 25 bin 999 Hindistan Rupisi (vergiler hariç yaklaşık 9 bin 500 TL) karşılığında satılıyor. Realme 12 Pro Plus fiyatı ise 29 bin 999 Hindistan Rupisi (vergiler hariç yaklaşık 11 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.