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    YouTube yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliğini genişletiyor

    Popüler video platformu YouTube, yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliğini daha fazla kullanıcıya açıyor.
    YouTube
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    • YouTube, yapay zeka destekli dublaj özelliğini daha fazla içerik üreticisine sunuyor.
    • AI destekli dublaj aracı önemli iyileştirmelerle güçlendiriliyor.
    • YouTube bu özelliği geliştirmek için Google DeepMind ve Google Translate ekibiyle işbirliği yapıyor.

    YouTube bir süredir yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliği üzerinde çalışmaya devam ediyor. Popüler video platformu, bu özellik sayesinde içerik üreticilerin dil bariyerini ortadan kaldırarak dünya çapında daha fazla insana hitap etmesine olanak tanıyor. Son teknolojiden yararlanarak yaratıcı içerik üretenleri memnun etmeye odaklanan şirket, şimdi ise hedefini bir üst seviyeye taşımak istiyor.

    Platformdan gelen son bilgilere göre yüz binlerce içerik üreticinin videolarının otomatik bir şekilde farklı dillere dublaj yapılmasını sağlayacak yeni yapay zeka (AI) dublaj aracı artık daha fazla kanal sahibine ulaşacak. İlk olarak geçen yılki Vidcon’da sınırlı bir içerik oluşturucu grubuyla sunulan yeni özellik, artık yemek pişirme ve dikiş eğitimleri gibi bilgilendirici içeriklere odaklanan kanallar için de sunulmaya başlandı.

    YouTube yapay zeka dublaj özelliği nasıl çalışıyor?

    YouTube’un yapay zeka dublaj özelliği oldukça basit bir şekilde çalışıyor. İçerik üreticiler videolarını yükledikten sonra YouTube orijinal dili otomatik olarak algılıyor. Ardından da İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Endonezce, İtalyanca, Japonca, Portekizce ve İspanyolca gibi diğer dillerde dublajlı sürümler oluşturuyor.

    Yapay zeka destekli YouTube dublaj özelliği, insan konuşmasını kopyalamak için Google Gemini’nin yeteneklerini kullanıyor. Fakat şirket, geliştirmenin ilk aşamalarında olduğu için aracın bazı kusurlara sahip olabileceğinin farkında olduğunu vurguluyor. İlerleyen süreçte bu sorunların da giderilmesi bekleniyor.

    YouTube yapay zeka dublaj özelliği
    Görsel: YouTube

    YouTube yaptığı son açıklamada, çevirinin tamamen doğru olmadığı veya dublajlı sesin orijinal konuşmacıyı tam olarak temsil etmediği durumların ortaya çıkabileceğini kabul ederek, iyileştirme sürecinde kullanıcılardan sabır ve geri bildirim istedi.

    Yakın gelecekte YouTube, yalnızca sesi değil; aynı zamanda orijinal yaratıcıların tonunu, duygularını ve hatta ses ayarını da kopyalamayı vaat eden yeni bir güncelleme sunmayı planlıyor.

    Dublaj özelliği iyileştirilmeye devam ediyor

    Popüler video platformunun atmış olduğu bu dikkat çekici hamle, içeriklerin daha demokratikleştirilerek dünya çapında tüm kullanıcıların anlayabileceği şekilde sunulmasına hizmet ediyor.

    Her geçen gün bu aracını iyileştirmeye devam eden YouTube, farklı dillerdeki kullanıcıların daha etkili ve doğal bir şekilde yabancı içeriklere dublajlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı oluyor. Bunun için Google DeepMind ve Google Translate’teki ekip üyeleriyle işbirliği gerçekleştiriliyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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