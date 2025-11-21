Adobe Firefly ve Photoshop için Gemini 3 (Nano Banana Pro) desteği geldi

Reklam

Adobe, Google Gemini 3 (Nano Banana Pro) modelini Firefly ve Photoshop'a entegre etti.

Bu yeni entegrasyon, kullanıcıların birden fazla yapay zeka modeline tek bir uygulama içinden erişmesine olanak tanıyor.

Photoshop'ta Üretken Dolgu, Gemini 3 ile birlikte daha yüksek çözünürlüklü ve daha gerçekçi görüntüler oluşturmanıza imkan sağlıyor.

Şirket ayrıca yeni modelin kullanımını teşvik etmek için 1 Aralık'a kadar Firefly'da sınırsız görsel üretme fırsatı vaat ediyor.

Adobe, düzenleme programlarına entegre ettiği yapay zeka araçları ekosistemini daha da genişletiyor. Şirket, Google tarafından bu hafta resmi olarak tanıtılan Gemini 3 modelini Nano Banana Pro ile birlikte Adobe Firefly ve Photoshop platformlarına entegre etti.

Adobe tarafından gerçekleştirilen küresel bir araştırmaya göre ankete katılan 16 binden fazla yaratıcı profesyonelin yüzde 60’ından fazlası, istedikleri sonuçlara ulaşmak için birden fazla yapay zeka modeli kullandıklarını ve “doğru göreve doğru aracı atadıklarını” ifade etti.

Adobe’un resmi blog sayfasından yapılan açıklamaya göre bu entegrasyon, yaratıcı çalışmalarınızı tamamlamak için harici platformları ziyaret etmeye gerek kalmadan, eksiksiz bir deneyim ortaya koyacak:

“Çığır açan modelleri Adobe’nin sektör lideri araçlarıyla bir araya getirerek, yüksek kaliteli nesilleri araçlarımızın hassasiyeti ve kontrolüyle bir araya getirerek tam olarak hayal ettiğiniz şeyi yaratmanıza olanak tanıyoruz. Artık kendi başınıza yeni model sürümlerinin peşinden koşmanıza, birbiriyle bağlantısız araçlar arasında mekik dokumanıza veya birden fazla abonelik için ödeme yapmanıza gerek yok. İhtiyacınız olan her şey, en iyi yaratıcı çalışmalarınızı yaptığınız Adobe uygulamalarının içinde zaten mevcut.”

Adobe, Gemini 3 ile fotoğraf düzenleme sınırlarını aşacak

Bu yeni entegrasyon desteği, Adobe’un geleneksel düzenleme uygulamaları içerisinde mümkün olduğunca çok sayıda yapay zeka modeli sunma stratejisini takip ediyor. Aynı zamanda kullanıcıların, şirketin geliştirme ortamından ayrılmadan yaratıcı fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyor.

Yeni entegrasyon ilk olarak “Metinden Resme” aracında mevcut. Adından da anlaşılacağı gibi bu seçenek, komutlardan görseller oluşturmanıza olanak tanıyor. Yeni özellik, yapay zeka kullanarak fikirlerin ve beyin fırtınası oturumlarının organizasyonunu kolaylaştıran iş birliği platformu Firefly Boards’a da geliyor.

Nano Banana Pro, Photoshop uygulamasında katmanlar, maskeler, fırçalar ve seçimler gibi diğer geleneksel yazılım özelliklerinin kullanımına izin veriyor. Aynı zamanda yüksek çözünürlüklü ve daha gerçekçi içerikler üretmenin hızlı yollarını sunan “Üretken Dolgu” işlevine entegre edileceği vurgulanıyor.

1 Aralık’a kadar Firefly’da sınırsız görüntü oluşturma fırsatı

Adobe, yeni modelin benimsenmesini teşvik etmek amacıyla 1 Aralık’a kadar Firefly’da sınırsız görüntü oluşturma hizmeti sunduğunu duyurdu.

Bu teklif, Nano Banana Pro da dahil olmak üzere Firefly ve ortak modellerini kapsıyor. Aynı zamanda Creative Cloud Pro aboneleri ile Firefly planına sahip kullanıcılar için geçerli olduğu vurgulanıyor.

Google’ın en yeni modelini bünyesine katan Adobe, şimdi en yeni modellere doğrudan kendi düzenleme yazılımı aracılığıyla erişim sağlayarak bu kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu entegrasyondan önce, şirketin uygulamaları arasında Gemini Flash Image 2.5 (Nano Banana) yer alıyordu.

Adobe şu anda Google’ın yanı sıra yapay zeka alanında başka ortaklıklar da kuruyor. Örneğin şirketin Black Forest Labs, ElevenLabs, Ideogram, Luma AI, Moonvalley, OpenAI, Pika, Runway ve Topaz Labs ile AI iş birlikleri devam ediyor.