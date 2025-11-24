Google cevap verdi: Gemini eğitimi için özel mesajlarımız mı kullanılıyor?

Reklam

Google'ın kural değişikliği yaparak Gmail mesajlarını ve eklerini Gemini yapay zekasını eğitmek için kullandığı iddia edildi.

Google sözcüsü, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek dedikoduları yalanladı.

Şirketin Gemini modelini eğitmek için Gmail içeriğini kullanmadığını aktarıldı.

Son günlerde ortaya çıkan çeşitli iddialara göre Google, Gemini yapay zeka modellerini Gmail mesajları ve ekleri kullanarak eğitmesine izin vermek için kurallarını değiştirdi. Kullanıcıların bunu önlemek için Smart Features’ı manuel olarak devre dışı bırakmasını gerektiği ifade edildi.

Pek çok kullanıcıyı endişelendiren bu iddialara ilişkin nihayet resmi bir açıklama geldi. Google, bunun kesinlikle doğru olmadığını öne sürerek son günlerde internette yaygın bir şekilde dolaşan söylentilere ışık tuttu.

Google, Gmail üzerinden veri toplama iddialarına cevap verdi

Google sözcüsü Jenny Thomson tarafından The Verge’e yapılan açıklama dikkat topladı. Şirket, mevcut dedikoduların tamamen asılsız olduğunu ifade etti:

“Bu raporlar yanıltıcı. Kimsenin ayarlarını değiştirmedik, Gmail’in Smart Features seçeneği uzun yıllardır mevcut ve bunu Gemini AI modelimizi eğitmek için Gmail içeriğini kullanmıyoruz.”

The Verge, bir çalışanın daha önce devre dışı bırakılmış olmalarına rağmen yeniden etkinleştirildiklerini fark etmesi nedeniyle Smart Features ayarlarınızı kontrol etmenizi tavsiye ediyor.

Google’ın Ocak ayında Smart Features özelleştirme ayarlarını her hizmetten bağımsız olarak Google Workspace ve diğer Google ürünlerinde devre dışı bırakılabilecek şekilde güncellediğini de hatırlatmakta fayda var.

Smart Features özelliği dil bilgisi kontrolleri, sipariş takibi ve Gmail takviminize kolayca görev ve uçuş ekleme gibi özellikleri etkinleştirmek için kullanılıyor.

Workspace’teki ayarlarda, “Google Workspace’in Workspace deneyiminizi kişiselleştirmek için Workspace içeriğinizi ve etkinliğinizi kullanmasını kabul edersiniz” ifadesi yer alıyor. Fakat Google’a göre bu ayar, e-postalarınızın yapay zeka eğitimi için erişilebilir olacağı anlamına kesinlikle gelmiyor.