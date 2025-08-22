YouTube Music, Spotify’ın sevilen bir özelliğini kullanıcılarına sunuyor

YouTube Music bu hafta 10. yıldönümünü kutluyor.

Platform yıldönümünde Spotifiy'ın Blend özelliğine benzeyen Taste Match özelliği tanıtıldı.

Platform, kullanıcıların ortak müzik zevklerini yansıtan günlük çalma listeleri sunmaya başlıyor.

YouTube Music bu hafta lansmanının 10. yılını kutladı. Bu özel tarih, hizmeti Spotify gibi rakiplerine yaklaştıran yeni özelliklerin sunulmasıyla taçlandırıldı. Platforma gelen ilgi çekici yenilikler duyuruldu.

YouTube Music her geçen gün büyümeye devam ediyor. Hizmetin Şubat 2024’teki 100 milyon kullanıcısı, Mart 2025’te YouTube Music ve YouTube Premium’un toplam abone ve deneme katılımcı sayısıyla birlikte 125 milyondan fazla oldu.

Platformun popülaritesi göz önüne alındığında Google, kullanıcı isteklerini karşılamak için iyileştirmeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son olarak Spotify’ın sevilen bir özelliği YouTube Music’e kopyalanıyor. İşte detaylar…

YouTube Music, Spotify Blend benzeri Taste Match özelliğini duyurdu

TechCrunch’a göre kullanıcılara sunulan yeni özellikler arasında Spotify’ın Blend’ine benzer bir formatta, farklı kullanıcıların müzik zevklerini günlük olarak güncellenen bir seçkide bir araya getiren “Taste Match” çalma listelerinin gelmesi de yer alıyor.

Müzik uygulaması artık kullanıcıları favori sanatçıların albümleri, resmi ürünleri ve konserleri hakkında bilgilendirecek. Bandsintown ile iş birliği yapan platform, kullanıcıların canlı performansları doğrudan YouTube videoları ve kısa videolardan keşfetmelerine de yardımcı olacak. Böylelikle müzik tüketimi ile hayran deneyimi arasındaki entegrasyonu güçlendirecek.

Uygulamaya eklenen bir diğer önemli yenilik ise sosyal özellikler oluyor. Artık albümlere ve çalma listelerine doğrudan yorum yapmanın yanı sıra, “İlk İzleyen” veya “En Çok Dinleyen” gibi sadakat rozetleri kazanmak da mümkün olacak. Sanatçılar için müzik videolarında 100 bin ila 1 milyar arasında izlenme sayısına sahip kilometre taşları olacak. Bu da topluluk katılımını teşvik edecek.

YouTube Music ayrıca stüdyo kayıtları, canlı performanslar, remiksler ve cover’lar da dahil olmak üzere 300 milyon parçayı aşan kataloğuyla ilgili güncel istatistikleri de paylaştı. Platform aynı zamanda 1,8 milyarı herkese açık olan 4 milyardan fazla kullanıcı tarafından oluşturulmuş çalma listesinin varlığını da vurguluyor.

Geçtiğimiz aylarda YouTube Music platformu sosyal medyada şarkı sözü paylaşma özelliği getirmişti.