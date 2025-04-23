İmalı story’lere doyacağız: YouTube Music’ten şarkı sözü paylaşma özelliği

YouTube Music çok yakında ilgi çekici bir yenilikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Spotify rakibi popüler müzik platformu, favori şarkı sözlerinizi sosyal medyada paylaşmanıza izin verecek.

Şu anda test aşamasında olan yeni özellik, bu sözleri Instagram ve WhatsApp'ta yayınlamanıza imkan sağlayacak.

YouTube Music artık mobil uygulamada şarkı sözlerinin bir kısmını seçip paylaşmanıza, bunları sosyal ağlarda yayınlanmaya veya kaydedilmeye hazır görsel içeriklere dönüştürmenize olanak tanıyor. İlgi çeken bu yenilik, bundan sonra Instagram story’lerinde daha fazla “imalı” paylaşım görmemize neden olacak gibi görünüyor.

Platforma gelen yeni seçenek, anlık müziği veya önemli dizeleri paylaşmayı, dinlemeye kişisel bir dokunuş katan hızlı bir harekete dönüştürüyor. Birçok kişi hangi türde olursa olsun sevdikleri şarkıların sözleri aracılığıyla ruh hallerini ya da düşüncelerini iletmeyi faydalı buluyor.

Kalbinizin kırıklığını şarkı sözleriyle anlatabileceksiniz

9to5Google’ın haberine göre uygulamanın Şarkı Sözleri sekmesinde bulunan yeni bir “Paylaş” butonu ekleniyor. Buraya dokunduğunuzda karşınıza istediğiniz metin satırlarını vurgulayabileceğiniz bir ekran çıkıyor. Daha sonra kullanıcılar, görsel bir karuselde sunulan farklı arka plan renkleri arasından seçim yapabilme olanağına sahip olarak özelleştirmeye geçiyor.

Üst tarafta albüm kapağı, şarkı adı ve sanatçı adının yer aldığı, altta ise YouTube Music logosunun göze çarpmayan bir şekilde yerleştirildiği hoş bir grafik ortaya çıkıyor. Sunulan görüntüyü doğrudan cihazınıza kaydedebilmeniz mümkün kılınıyor. Öte yandan Instagram ya da WhatsApp gibi platformlarda anında paylaşmanıza da izin veriliyor.

Merakla beklenen yeni özelliğin dağıtımının henüz erken aşamalarda olduğu anlaşılıyor. Reddit’te yer alan kullanıcı geribildirimlerine göre YouTube’un geniş çaplı bir lansmandan önce olası bir test aşamasına geçebileceği öne sürülüyor.

Yine de bu yenilik YouTube Music kullanıcıları için ilgi çekici bir işlev olacak. Kullanıcılar kendilerini ifade etmenin yaratıcı bir yolunu bulabilecek. Pek çok kişi, platformun önümüzdeki haftalarda veya aylarda bu metin paylaşım seçeneğinin daha geniş bir kitleye sunulmasını bekliyor.

Son olarak YouTube yakın zaman önce ana sayfa tasarımında yeniliğe giderek artık daha büyük ve daha az sayıda videosu önizleme sunmaya başladı. Ayrıca YouTube Music nihayet uzun süredir beklenen Consistent Volume (Tutarlı Ses) özelliğine kavuştu.