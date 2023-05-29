Spotify vs YouTube Music: Hangi müzik uygulaması daha iyi?

Spotify ve YouTube Music, günümüzde en popüler müzik dinleme uygulamaları arasında yer alıyor. Her iki platform da milyonlarca şarkıya ev sahipliği yapıyor ve müzik deneyimini yüksek bir kalitede kullanıcılara sunuyor. İki platformun da kullanıcılara favori müziklerini bulma ve keşfetme imkanı sunuyor. Fakat yine de bu platformlar bazı önemli konularda birbirlerinden farklılık gösteriyor. Bu farklılıklar, kimilerine göre avantaj, kimilerine göre ise dezavantaj olarak görülüyor.

Bir müzik dinleme uygulaması indirmek ve abonelik satın almayı düşünüyorsanız, sizler için piyasada mevcut olan en kaliteli seçeneklerden ikisini detaylı bir şekilde karşılaştırdık. Karşılaştırmanın sonunda, önde bulduğunuz noktalardan Spotify’ı ya da YouTube Music’i tercih edebilir, ne ile karşılaşacağınız sürpriz olmadan, tüm detaylara hakim bir şekilde hizmetten yararlanabilirsiniz.

Spotify nedir?

En popüler müzik dinleme uygulamaları arasında kabul edilen Spotify, 2008 yılında İsveç’te kuruldu. Kısa bir süre içinde dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan servis, adından sıkça söz ettirmeyi başardı. İnternet üzerinden kullanıcılara müzik dinleme imkanı tanıyan dijital müzik ağı, geniş bir katalog sağlayarak favori şarkılarını, albümlerini, çalma listelerini ve sanatçılarını keşfetmelerine izin veriyor. Uygulamanın ücretsiz ve premium olmak üzere iki ayrı üyelik seçeneği bulunuyor.

Ücretsiz üyelik seçeneği, reklamlar ile destekleniyor. Kullanıcılar bedava bir şekilde Spotify’ı indirip müzik dinleyebilirken, üyelik türünde bazı kısıtlamalarla karşılaşıyor. Örneğin müzik aralarında reklam girmesi, çalma listelerinin çevrimdışı modda kullanılamaması ve müzik kalitesi gibi problemler mevcut.

Spotify Premium üyelik seçeneği ise reklamsız, yüksek kaliteli bir ses deneyimi sunuyor ve ayrıca çevrimdışı modda müzik dinleyebilme, istediğiniz şarkıları istediğiniz sırayla çalabilme, sınırsız atlamalar yapabilme gibi avantajlara ev sahipliği yapıyor. Bu paket aylık veya yıllık bir ücret karşılığında sunuluyor.

Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Spotify, kişiselleştirilmiş önerileri ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Kullanıcılar, beğendikleri sanatçıları takip edip, favori şarkılarını çalma listelerine ekleyebiliyor ve keşfetme özelliği sayesinde yeni müzikler bulabiliyor. Öte taraftan Spotify Connect özelliği sayesinde müziği farklı cihazlar arasında kesintisiz bir şekilde aktarabilme desteği sağlanıyor. Böylelikle evde bilgisayarınızda dinlemeye başladığınız bir parçayı telefonunuzda veya araçta devam ettirebiliyorsunuz.

YouTube Music nedir?

Spotify’ın yanı sıra en popüler müzik uygulamaları arasında YouTube Music de öne çıkan bir seçenek olarak görülüyor. Teknoloji devi Google çatısı altında faaliyet gösteren YouTube’un müzik ağı, kullanıcılara geniş bir müzik arşivi sunmasının yanı sıra video içerikleri de sağlayarak benzersiz bir deneyim yaratıyor.

2005 yılında piyasaya sürülen YouTube Music, geniş ve çeşitli müzik arşiviyle birlikte müzik videoları ve yeni keşiflerle beraber her geçen gün daha fazla insana ulaşıyor. Platformu rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri ise videolar olarak görülüyor. Kullanıcılar sevdikleri şarkıları dinlerken, aynı zamanda tıpkı YouTube’da olduğu gibi müzik videolarına da göz atabiliyor. Ayrıca canlı performanslar ve remixlere de erişilebiliyor.

Kullanıcıların zevklerine ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş öneriler sunan YouTube Music, kullanıcıların beğendikleri şarkıları, sanatçıları ya da çalma listelerini takip ederek deneyiminizi kişiselleştirmeye odaklanıyor. Öte yandan popüler şarkılar ve trendler ile ilgili bilgileri kullanıcılara sunarak müzik kültürünüzü güncel tutmanıza katkıda bulunuyor.

Tıpkı Spotify’da olduğu gibi kullanıcıları için ücretsiz ve premium olmak üzere iki farklı üyelik seçeneği sunan YouTube Music, bedava seçenekte reklam desteği ve müzik dinleme deneyiminde bazı kısıtlamalar getiriyor. Reklamsız bir deneyim, arka planda müzik dinleme ve çevrimdışı mod gibi özelliklerden yararlanmak isteyen kullanıcılar için ise premium sürüm daha ideal bir seçenek olarak dikkat topluyor.

YouTube Music’in en önemli avantajlarından biri ise YouTube Premium adlı abonelik hizmeti ile birlikte sunulması oluyor. Bu sayede reklamsız müzik dinlemenin yanı sıra standart YouTube uygulamasında da videoları reklamsız bir şekilde seyretme, arka planda video oynatma ve çevrimdışı modda video indirme gibi ayrıcalıklar tanıyor.

Spotify vs YouTube Music karşılaştırması

Müzik akış hizmetleri son dönemlerde kullanıcıların müzik dinleme alışkanlıklarını değiştiren ve milyonlarca kullanıcının tercih ettiği platformlar haline geldi. Bu anlamda öne çıkan iki seçenek olan Spotify ve YouTube Music servislerini sizler için karşılaştırdık. Her iki platforma da şimdi derinlemesine bir şekilde bakalım…

Ücretsiz plan karşılaştırması

Freemium iş modeli ile çalışan Spotify ve YouTube Music, kullanıcıların reklamlarla müzik hizmeti sağlamasına olanak tanıyan ücretsiz bir plan sunuyor. Bunların her ikisi de Premium hesaba yükseltme seçeneğine sahip. Kendine has özellikleriyle bazı noktalarda birbirlerinden ayrılan iki platformun ücretsiz plan seçeneklerini sizler için karşılaştırdık.

Bu platformlardan her ikisi de tüm içerik kitaplığına erişim izni veriyor. YouTube Music’te 5 saniye sonra reklam atlamak mümkün olurken, Spotify’da ise ne yazık ki böyle bir imkan bulunmuyor. YouTube Music’te arka planda oynatma özelliği sadece web oynatıcısında çalışırken, Spotify’da ise tüm platformlarda özellik destekleniyor. YouTube Music’in sınırsız atlama desteğinin karşısında ise Spotify’da saatte en fazla 6 şarkı atlayabiliyorsunuz.

Her iki platform da çevrimdışı oynatma seçeneğini ücretsiz abonelere tanımıyor. Oynatma modları arasında ise YouTube Music şarkı modu ve video moduna izin verirken, Spotify ne yazık ki video modu sunmuyor. Masaüstü uygulamasında ses kalitesi sayısı konusunda YouTube Music’te 48 kbps ve 128 kpbs olmak üzere iki ayar bulunuyor. Buna karşılık Spotify ise internet hızına bağlı otomatik, 24 kbps, 96 kbps ve 160 kbps’lik dört ayara yer veriyor.

Web oynatıcısında bu rakamlar sırasıyla 48 kbps ve 128 kbps olmak üzere iki ayara karşı otomatik, 24 kbps, 96 kbps ve 160 kbps’lik dört ayar sunulmakta. Son olarak mobil cihazlarda YouTube Music tarafında 128 kbps, Spotify’da otomatik, 24 kbps, 96 kbps ve 160 kbps olacak şekilde dört ayar barındırıyor. İlkinde en yüksek ses akışı kalitesi 128 kbps olarak görülürken, ikinci seçenekte ise 160 kbps kaliteye ulaşılabiliyor.

Tüm bu maddeleri karşılaştırdığımızda, ücretsiz plan karşılaştırması konusunda YouTube Music, açık ara bir üstünlükle Spotify platformunu geride bırakmayı başarıyor. Ancak YouTube Music’in de kimi avantajları yok değil. Kesintisiz bir müzik deneyimi için mobil uygulamada arka plan seçeneğinin yer almaması, kullanıcıların canını oldukça sıkıyor. Ancak masaüstü uygulamasında böyle bir sorunun bulunmadığını da hatırlamakta yarar var.

Abonelik paketleri ve fiyatları

Bir müzik dinleme uygulamasına abone olurken paket seçenekleri ve fiyatlarını göz önünde bulunduranlar için her iki servis de farklı planlarla karşımıza çıkıyor.

YouTube Music 1 aylık ücretsiz deneme süresinin ardından aylık 20,99 TL’den başlayan bireysel paket sunuyor. Yıllık 229,99 TL olan bu paket, tasarruflu bir seçenek olarak görülüyor. Aile planı aylık 34,99 TL olurken, bu seçenekte hanenizde yaşayan 5 aile üyesiyle ortak kullanma imkanı sağlanıyor. Son olarak öğrenci paketinde ise ayda 10,49 TL’lik ekonomik bir fiyat etiketi sunuluyor.

YouTube Music’te en ucuz paket olan Bireysel seçeneği 29,99 TL’den listeleniyor. Bu pakette reklamsız müzik dinleme, her yerde çalma, çevrimdışı modu ve şarkıları istediğin sırada çalma imkanı sağlanıyor. 2 hesap destekli Duo seçeneği ayda 39,99 TL’ye kullanılabilirken, Aile paketinde ise 6 hesaba kadar destekle beraber ayda 49,99 TL ödemeniz gerekiyor. Son olarak Öğrenci paketinde ise aylık 14,99 TL’lik fiyatlandırma bulunuyor.

Kullanıcı arayüzü

Spotify platformu son derece kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Platformun hem mobil hem de masaüstü uygulamalarında yeşil vurgular ve karanlık bir atmosfer vurgulanıyor. iOS ve Android uygulamalarında, üst üste binen üç bölümüyle ilk başta kalabalık bir izlenim uyandırıyor. Beğenilen şarkılar, albümler, çalma listeleri, arama çubuğu, yeni çıkanlar ve keşif listeleri pratik bir şekilde erişilebiliyor.

YouTueb Music de Spotify’a benzer bir şekilde karanlık bir kullanıcı arayüzünü benimsiyor. Uygulamanın ana ekranı son derece yalın ve tanıdık bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Zira görünüm, genel itibariyle klasik YouTube uygulamasını hiç aratmıyor. Buna alışık olan kullanıcılar, herhangi bir zorluk yaşamadan uygulamayı kullanmaya devam ediyor. Dolayısıyla her iki platform da kolay kullanıma odaklanmaları sebebiyle kullanıcılardan artı puan topluyor.

İki uygulama da basit bir ızgara düzeninde sıralanmış çalma listeleri ve albümler ile rahat bir kullanım vaat ediyor. Ancak Spotify rakibinden farklı olarak çarpıcı başlık görüntüleri, ilgi çekici kapak resimleri ve gündelik dili yakalayan metinleriyle beğeni kazanıyor. Öte yandan platform daha sezgisel kontroller sunuyor. Örnek vermek gerekirse, diğer çalma listesindeki şarkıları kenar çubuğunda bulunan kişisel çalma listesine kolayca sürükleyip bırakmak mümkün kılınıyor. Mobil seçenekte şarkılar için daha fazla sıralama seçeneği ve çalma listelerinde şarkı arama gibi fonksiyonlar karşımıza çıkıyor. Her iki uygulamada da arama işlevi yer alırken, Spotify burada minimal dokunuşlar kullanarak bir kez daha kullanıcıların takdirini topluyor.

Müzik ve podcast içerikleri

Geniş bir içerik kütüphanesine ev sahipliği yapan Spotify, yalnızca müzik değil, aynı zamanda sesli kitaplar ve podcast’ler de sunuyor. Masaüstü, mobil ve tablet platformlarında uygulamada 80 milyondan fazla şarkı yer alıyor. Ücretsiz kullanıcılar uygulamada 160 kbps ve web oynatıcıda 128 kbps kaliteyle sınırlandırılıyor. Premium üyeler ise web oynatıcıda 256 kbps sunuyor. Öte taraftan Spotify’ın kendi orijinal içeriklerini de podcast’ler aracılığıyla gerçekleştirdiği biliniyor. Şirket şimdiye kadar pek çok podcast serisi başlattı. Öte yandan platform, uzun bir süredir beklenen Spotify Hi-Fi kayıpsız ses desteği sayesinde rakipleriyle arasındaki farkı açmayı umuyor.

YouTube Music’te de 80 milyondan fazla şarkıdan oluşan kalabalık bir müzik kütüphanesi bulunuyor. Burada premium kullanıcılar 256 kbps’ye kadar ses kalitesinden yararlanabilirken, ücretsiz üyeler ise 128 kbps ile sınırlandırılıyor. Bu anlamda platform, Spotify’ın gerisinde kalıyor.

Kütüphanedeki şarkı sayısının yanı sıra Spotify, müzik keşfi konusunda piyasadaki en başarılı seçenek olarak görülüyor. Platform, Discover Weekly ve Release Radar gibi otomatik oynatma listeleri ile kullanıcılarının beğenisini topluyor. Öte taraftan uygulama sürekli olarak akıllı çalma listesi oluşturmak için çeşitli yapay zeka algoritmalarından yararlanıyor. Bu konuda son zamanlarda en dikkat çeken örnek, kendi kendine çalma listesi oluşturan ve şarkı aralarında sohbet eden yapay zeka tabanlı DJ özelliği olmuştu.

YouTube Music ise bu konuda maalesef Spotify’ın epey gerisinde kalıyor. Spotify’da bulunan Discovery Weekly özelliğine yanıt olarak Discovery Mix adlı çalma listesini kullanıcılarına sunan servis, öte yandan en sevdiğiniz şarkılardan oluşan ve sürekli bir şekilde yeni şarkılar arasında geçiş yapan çalma listesi seçeneği My Super Mix’i sunuyor. Daha zengin içeriğiyle Spotify, bu anlamda rakibini solluyor.

Cihaz desteği

Bir müzik dinleme uygulaması indirmeden önce en önemli kriterler arasında hiç şüphesiz ki cihaz desteği geliyor. YouTube Music ve Spotify bu anlamda neredeyse eksiksiz bir imaj çiziyor. iOS ve Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tablet cihazlarının yanı sıra TV, araba, akıllı saat ve Sonos hoparlörler de dahil olmak üzere destek seçenekleri geniş tutuluyor.

İki uygulamada da masaüstü için uygulama seçeneklerinin yanı sıra ayrıca tarayıcıdan dinlemenize izin veren bir web sürümü de bulunuyor. Öte taraftan Mac, Windows, PlayStation 5 ve Xbox Series X destekleri de yer alıyor.

Sonuç

Her iki uygulamanın da kendine has kullanıcı kitleleri bulunurken, yalnızca aradaki bazı ince nüanslar kullanıcıların tercihlerinde etken oluyor. Spotify son derece gösterişli ve estetik tasarımı ile kullanıcı dostu bir şekilde üyeleri tarafından öne çıkarılıyor. Öte yandan uygulamadaki özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş çalma listeleri de büyük ilgi çekiyor.

Fakat YouTube Music’in yerel dosyaları oynatma yeteneği, aradaki dengeyi tehdit ediyor. Bilindiği üzere Spotify uzun bir süredir Hi-Fi ses akış kalitesi üzerinde çalışıyor. Şimdilik bu seçeneğin ne zaman kullanıma sunulacağı ne yazık ki bilinmiyor. Fakat YouTube Music’te bu desteğin yer alması, bazı kullanıcılar için bu platformu daha mantıklı bir tercih kılıyor.

Spotify ve YouTube Music alternatifleri: En iyi müzik uygulamaları

Spotify ve YouTube alternatifi en iyi müzik dinleme uygulamaları arasında en popüler seçenekleri sizler için bir araya getirdik. Bu iki platform yerine başka bir seçeneğe yönelmeyi düşünüyorsanız, ilginizi çekebilecek olan alternatifleri sıraladık. İşte detaylar…

Apple Music

Teknoloji devi Apple tarafından 2015 yılında piyasaya sürülen Apple Music platformu, kullanıcılara geniş bir müzik kataloğu ile birlikte özgün özellikler ve kişiselleştirilmiş bir deneyim imkanı yaratıyor. Milyonlarca kullanıcıya hitap eden servis, her türden müzik keşfetmek için geniş bir seçenek havuzuna yer veriyor. Pop, rock, hip-hop, elektronik, klasik ve etnik müzik gibi birbirinden farklı türlerde binlerce sanatçının eserleri buluşturuluyor.

Ünlü sanatçıların yeni albümlerinin yer aldığı, özel içeriklerin ve remixlerin bulunduğu özel bölümler sunan Apple Music, kişiselleştirilmiş müzik deneyimi konusunda rakipleriyle kıyasıya bir mücadele gösteriyor. Aynı zamanda For You bölümünde, dinleme geçmişi ve beğenilere dayalı olarak müzik keşifleri yapılabiliyor. Bir diğer taraftan uygulamadaki Connect özelliği sayesinde sanatçıların hayranlarıyla doğrudan etkileşime geçebilmesine izin veriliyor. Şarkıcılar albüm notları, sahne arkası görüntüleri, videolar ve özel içeriklerle hayranlarıyla daha yakın bir etkileşim sağlıyor.

Apple Music fiyatı ile ilgili de bilgi vermek gerekirse, platform bir Apple aygıtı satın alana 6 ay ücretsiz olarak hediye ediliyor. Öte taraftan 1 ay ücretsiz deneme aboneliği sonrası ayda yalnızca 19,99 TL karşılığında edinilebiliyor. 5 kişiye kadar destek veren Aile paketinde aylık 29,99 TL fiyat etiketi bulunurken, Öğrenci seçeneğinde ise ayda 9,99 TL’den erişim sağlanabiliyor.

Deezer

En iyi müzik uygulamaları arasında görülen Deezer, 2007 yılında Fransa’da kuruldu. Geniş müzik kataloğu, farklı türlerde ve dilde milyonlarca şarkıya ev yapan servis; pop, rock, elektronik, hip-hop, klasik, caz ve daha pek çok müzik türünde binlerce sanatçının şarkılarına yer veriyor. Kişiselleştirilmiş önerileriyle dikkat toplayan platformda kullanıcılar, dünyanın dört bir yanından yeni keşifler yapabilir ve beğenilerine uygun şarkılarla tanışabilir.

Deezer’ın rakiplerine göre en iddialı özelliklerinden bir tanesi ise yüksek ses kalitesi sunması olarak biliniyor. FLAC formatında ses deneyimine imkan tanıyan uygulama, müziğin orijinal kayıt kalitesinin bozulmadan dinlenmesine imkan sağlıyor. Aynı zamanda Deezer HiFi abonelik seçeneğiyle CD kalitesinde müzik dinlemek mümkün oluyor.

Sosyal özellikleriyle de öne çıkan Deezer, arkadaşlarınızı takip edip paylaşımlarını görme ve müzik paylaşımı yapma gibi etkileşimlere izin veriyor. Öte taraftan Deezer’da sanatçılar ile direkt bir şekilde iletişim kurulabilecek bir bölüm de yer alıyor. Ücretsiz olarak da kullanabileceğiniz uygulamada, premium paket sayesinde istediğiniz şarkıyı seçip reklamsız çalma, sevdiğiniz şarkıları indirip çevrimdışı dinleme ve yüksek doğrulukta ses keyfini çıkarma imkanları 1 ay ücretsiz deneme sürümüyle ayda 31,99 TL’den alınabiliyor. Yıllık ödemelerde bu paket yüzde 25 indirimle 287 TL’ye düşüyor. Deezer Family seçeneği ise aynı hesaptan 6 kişiye kadar aylık 54,99 TL’den erişilebiliyor.

Tidal

Spotify ve YouTube Music alternatifi en iyi müzik uygulamaları arasında Tidal karşımıza çıkıyor. 2014 yılında hizmet vermeye başlayan servis, dünya çapında geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor. Uygulamanın en dikkat çeken özelliği, hiç şüphesiz ki iddialı ses kalitesi olarak öne çıkıyor. FLAC formatında müzik sunan ve CD kalitesinde ses deneyimi yaşatan uygulama, şarkıların orijinal kayıt kalitesini kaybetmeden, en ince ayrıntılarına kadar dinlenebilmesine kapı aralıyor. Tidal HiFi abonelik seçeneğiyle ise daha da üstün bir ses kalitesi olarak bilinen Masters formatında müzikler dinlenebiliyor.

Öne çıkan sanatçıların özel içeriklerini ve eksklusif yayınlarını sunan Tidal, ayrıca sanatçıların özel konserlerinin canlı yayınlarını, yeni albüm öncesi dinleme etkinliklerini ve özel videolarını da sergiliyor. Öte taraftan Tidal X adı verilen etkinlikler ile birlikte müzik tutkunları en sevdikleri sanatçılarla bir araya geliyor ve canlı performansın tadını çıkarıyor.

Ücretli bir abonelik modeli ile kullanıcılarına hizmet sağlayan Tidal uygulaması reklamsız dinleme, yüksek kaliteli ses deneyimi, çevrimdışı modu ve eksklusif içeriklere erişim gibi ayrıcalıkları buluşturuyor. Öte yandan uygulama öğrencilere ve ailelere özel abonelik seçenekleri de sağlıyor. Ancak platform henüz maalesef Türkiye’de hizmet vermediği için, Türk Lirası üzerinden üyelik satın almak mümkün olmuyor.