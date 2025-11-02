Battlefield 6’nın resmi soundtrack listesi yayınlandı

Reklam

Electronic Arts (EA), Battlefield 6 için hazırlanan ilk resmi Spotify çalma listesini yayınlandı.

Listede Limp Bizkit, Bob Dylan, Pantera, Red Hot Chili Peppers ve Dr. Dre gibi dünyaca ünlü sanatçıların ikonik parçaları yer alıyor.

Electronic Arts ve Battlefield Studios, Spotify’da yayınlanacak ilk resmi Battlefield 6 soundtrack çalma listesinin yayınlandığını duyurdu. Oyunun hayranları tarafından ilgiyle karşılanan bu gelişme, oyunda yer alan ikonik parçaları bizler için bir araya getiriyor.

Yayınlanan playlist, oyunun ilk sezonu ve Battlefield Redsec’in prömiyeriyle benzer zamanlarda karşımıza çıktı. Limp Bizkit, Bob Dylan, Pantera, Red Hot Chili Peppers ve Dr. Dre gibi sevilen sanatçıların ikonik parçaları listede bir araya getirildi.

Reklam

Oyun içi radyo istasyonu Spotify’a geldi

EA tarafından sunulan yeni radyo istasyonu, Battlefield 6’nın çok oyunculu modlarında ilk kez sunulan ve oyuncuların savaş sırasında doğrudan araçlarından müzik dinlemelerine olanak tanıyan bir güncellemenin parçası olarak geliyor.

Battlefield Pro Battle Pass kullanıcıları ayrıca klasik grupların müziklerini ve EA Music’in lisanslı prodüksiyonlarını içeren, rock, rap ve elektronik müzik gibi tarzları bir araya getiren ve maçların en yoğun anlarına eşlik eden BF Pro Radyo’ya özel erişim kazanıyor.

EA Music Group’un küresel başkanı Steve Schnur’a göre bu öneri müziğin oyunlardaki rolünü genişletiyor. Tecrübeli yönetici, “Henry Jackman’ın sinematik müziklerinden Limp Bizkit’in patlayıcı katkılarına kadar, Battlefield 6’da müziğin kültürel etkisini yeniden tanımlıyoruz,” dedi.

Oyun, uluslararası sanatçılarla yaptığı iş birlikleriyle de dikkat çekti. “Break Stuff”ı içeren çok oyunculu fragmanın başarısının ardından EA, oyunun ana temasının modern bir yorumu olan Battlefield: The After-Party için Limp Bizkit ve Jackman ile tekrar iş birliği yaptı.

Yayınlanan resmi Battlefield 6 soundtrack listesi, 23 orijinal parçadan oluşuyor. Playlist daha şimdiden on milyonlarca küresel dinlenmeyi aşmayı başarmış durumda.

Battlefield 6 oyunu PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için piyasaya sürüldü. Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak oyuna Steam’den erişim sağlayabilirsiniz.