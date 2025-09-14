Menüyü Kapat
    Spotify ücretsiz Premium hayallerini suya düşürüyor

    Spotify ücretsiz Premium hayallerini suya düşürerek ReVanced gibi uygulamalara karşı hukuki savaş başlattı.
    • Spotify, ReVanced uygulamasına dava açtı.
    • Spotify'ın Premium abonelere sunduğu birçok özelliği ücretsiz kullanmaya izin veren platform, büyük bir hukuki savaşa hazırlanıyor.
    • Fakat ReVanced'ın kaderinin YouTube Vanced uygulamasıyla benzer bir şekilde sonuçlanacağı, yani kapanmak zorunda kalacağı tahmin ediliyor.

    Popüler müzik platformu Spotify, hizmetin ücretsiz sürümünün sınırlamalarını aşanlara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Bu kez hedefte, Spotify’ın kendisi de dahil olmak üzere çeşitli Android uygulamaları için modüler yamalar sağlayan açık kaynaklı bir proje olan ReVanced bulunuyor.

    ReVanced’ın sunduğu ince ayarlar arasında en çok tartışılan unsur, kullanıcılara reklamları kaldırma ve sınırsız atlama olanağı sağlayan “Unlock Premium” adlı özellik olarak biliniyor. Bu özellikler bilindiği üzere Spotify’ın ücretli aboneler arasında en popüler özelliklerden ikisi konumunda yer alıyor.

    ReVanced ekibi “müzik korsanlığı” yapmadıklarını savunuyor

    Teknik olarak bu yama, Premium kullanıcılara özel şarkılara doğrudan erişim sunmuyor ya da çevrimdışı indirmelere olanak tanımıyor. Yalnızca ücretsiz sürümde zaten mevcut olan içerikle dinleme deneyimini daha bir bir hale getiriyor. Dolayısıyla ReVanced geliştiricileri bunun müzik korsanlığı olmadığını savunuyor.

    Spotify ise buna tamamen karşı çıkıyor. Şirket, yamanın teknolojik korumaları aşarak DMCA 1201(a) maddesini ihlal ettiğini iddia ediyor. Değişiklik özellikle de şifreleme sistemlerini, anahtar aktarım protokollerini ve sınırsız şarkı atlama gibi Premium özelliklerle ilgili kısıtlamaları atlatıyor.

    Spotify

    Yani özel müziğe erişim sağlamasa bile  bu yama abonelik tabanlı iş modelini baltalıyor. Dolayısıyla da hukuki olarak ihlal teşkil ediyor gibi görünüyor.

    Fakat yine de ReVanced uygulamasının geliştiricileri kolay pes etmeye niyetli görünmüyor. Ekip, projelerinin niteliğini savunmak için telif hakkı ve DMCA uzmanlarından hukuki destek almayı planladıklarını açıkladı. Fakat Spotify gibi şirketlerin emsalleri ve hukuki gücü göz önüne alındığında ekibin başarı şansı düşük görünüyor.

    YouTube Vanced da benzer gerekçelerle kapatılmıştı

    Spotify’ın karşılaştığı bu durumun, Google’ın hukuki baskısı sonucu kapatılmak zorunda kalan resmi YouTube uygulamasına alternatif bir proje olan YouTube Vanced davasıyla büyük benzerlikler taşıdığını da eklemekte fayda var.

    Android dünyasında bir dönem oldukça popüler olan YouTube Vanced, 2022 yılında Google için bir tehdit haline gelmesiyle beraber yayından kaldırıldı. Projenin geliştiricileri, yasal nedenlerden dolayı Vanced’ın fişini çekme kararı aldı.

    O dönem Vanced’ın geliştiricilerinden gelen “veda mektubunda” şu ifadeler yer verildi:

    “Vanced yayından kaldırıldı. Önümüzdeki günlerde web sitesindeki indirme bağlantıları kaldırılacak. Bunun duymak istediğiniz bir şey olmadığını biliyoruz. Yıllar boyunca bizi desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.”

    Son olarak YouTube Music bu hafta yenilenen arayüzüyle dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Spotify geçtiğimiz günlerde nihayet kayıpsız ses özelliğini kullanıcılarla buluşturdu.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

