YouTube Music 2023 özetleri yayınlandı

2023 yılının sonuna yaklaşırken pek çok dijital platform, kullanıcılarının yıl boyunca uygulamada sergilediği davranışları bir özet halinde sunmaya başladı. Kısa süre önce Apple Music Replay 2023 özetleri kullanıcılara sunulurken, dün de Spotify Wrapped 2023 özetleri karşımıza çıkmaya başlamıştı. Şimdi ise benzer bir hamle YouTube’dan geldi. YouTube Music 2023 özetleri kullanıcılarla buluştu.

YouTube’un kullanıcılarına sunmaya başladığı 2023 müzik retrospektifleri, tıpkı Apple Music ve Spotify’da karşımıza çıkan özelliğe benzer bir çalışma prensibine sahip. Recap 2023 adı altında kullanıcılarla buluşan hizmet, pek çok yeni özelliği bünyesine dahil ederek kullanıcıların müzik deneyimlerini yeniden yaşama ve paylaşmalarına olanak tanıyor. Kullanıcılar bu sayede yıl boyunca en çok dinledikleri şarkı, sanatçı ve albüm gibi ayrıntılara ulaşabiliyor. Aynı zamanda kendi müzik zevklerinin dikkat çekici birer analiziyle karşılaşıyor.

YouTube Music yıllık müzik deneyiminizi özetliyor

YouTube’un kullanıcılara sunduğu yeni özellik, dinamik bir hikaye formatı tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Tıpkı Instagram Hikayelerine benzer bir görünüm altında kullanıcılarla buluşan müzik özetlerinde dinlenen müziğin dakika sayısı, yıl boyunca keşfedilen sanatçı sayısı, en çok dinlenen ilk 5 şarkıcı ve en çok dinlenen 5 şarkı gibi ayrıntılara yer veriliyor.

Eğlenceli bir yapay zeka özelliğiyle karşımıza çıkan YouTube Music 2023 özetleri, kullanıcıların yıllık müzik alışkanlıklarından ilham alan kişiselleştirilmiş özel albüm kapakları sunuyor. Bu işlev, müzik zevkinize göre yılın en çok dinlenen parçalarını harmanlıyor ve size özel bir yazı tipiyle hayali albüm kapakları yaratıyor.

YouTube Music’teki yıllık dinleme alışkanlıklarınızı eğlenceli bir şekilde görüntüleme şansına sahip olabileceğiniz bu özellik, sosyal medya platformları için özel tasarımlara ev sahipliği yapıyor. Kullanıcıların yıllık müzik deneyimlerini arkadaşları ve takipçileriyle daha rahat bir şekilde paylaşmalarını sağlamak adına şirket, özel bir kartpostal tasarımı üzerinden en çok çaldığınız şarkıyı ve öne çıkan görsellerinizi Google Fotoğraflar’dan paylaşmanıza da izin veriyor. Platform konuya ilişkin şu ifadelere yer veriyor:

“2023 yılı boyunca en sevdiğiniz sanatçılarla oturma odanızda takıldınız. İşe gidip gelirken onların canlı performansına katıldınız. Prova yapmalarını, arenalarda oynamalarını, küçük masaları ve aradaki her şeyi izlediniz. İlk buluşmalardan ayrılıklara, büyük zaferlerden küçük hayal kırıklıklarına kadar müzik hep oradaydı. 2023 Recap ile bu yıl hissettiğiniz tüm hisleri hissedin ve benzersiz müzik kişiliğinizi #YouTubeMusicRecap etiketiyle sosyal medyada paylaşmayı unutmayın.”

YouTube Music 2023 özetleri ayrıca yıl boyunca dinlediğiniz müzikleri yansıtan kişiselleştirilmiş çalma listelerine de yer veriyor. Platformda 2023’ün hem Türkiye çapında hem de dünya genelinde en çok dinlenen şarkıları da kullanıcılarla buluşturuluyor.

YouTube Music 2023 özetleri nasıl bakılır?

YouTube’un kullanıcılara kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak adına vaat ettiği yeni özelliğini kullanmak için birkaç saniyenizi ayırmanız yeterli olacak. Bunun için şu adımları takip edebilirsiniz: