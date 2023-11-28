Apple Music Replay 2023 özetleri çıktı! Nasıl kullanılır?

Apple Music kullanıcılarının yıl boyunca dinledikleri müzikler hakkında eğlenceli bilgiler sunan Apple Music Replay 2023 özelliği yayınlandı. Bu araç, Apple tarafından her yılın sonlarına doğru düzenli bir şekilde yayınlanarak, kullanıcılar için en sevdikleri parçaları içeren keyifli çalma listeleri oluşturuyor. Öte yandan bu çalma listelerinde; toplam çalma sayısı, dinleme süresi ve bunun gibi bazı detaylı ayrıntılara da yer veriliyor.

Spotify Wrapped benzeri bir fonksiyon olarak karşımıza çıkan Apple Music Replay 2023, kullanıcıların son 1 yıl içinde tükettiği tüm müzik içeriklerine genel bir bakış vaat ediyor. Pek çok eğlenceli veriyi bir araya getiren bu özellik, elbette ki Apple Music’i ana müzik hizmeti olarak tercih eden kullanıcılarda daha detaylı sonuçlar veriyor. Zira platformu ne kadar aktif bir şekilde kullanırsanız, uygulamanın davranışlarınızla ilgili de bir o kadar fazla veriye sahip olmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Apple Music Replay 2023 nasıl kullanılır?

Yeni Apple özelliği ile birlikte Apple Music’teki bir yıllık karnenizi kontrol edebilirsiniz. Bu retrospektifte yıl boyunca müzik dinlemek için ne kadar vakit ayırdığınız, kaç sanatçı ve parça dinlediğiniz, hangi şarkıları sevdiğiniz ve reprodüksiyonlarınızda en çok hangi türün tercih edildiği gibi keyifli bilgilere yer veriliyor. Bu bilgiler arasında şunlar karşımıza çıkıyor:

En çok dinlediğiniz parçalar

Bu parçaların toplam çalma sayısı

Bu parçaları dinlemek için harcadığınız toplam süre

Bu parçaların ortalama çalma süresi

Bu parçaların dinlendiği gün ve saatler

Bu parçaların dinlendiği cihazlar

Apple Music Replay 2023 özelliğini kullanmak oldukça basittir. Bunun için yalnızca birkaç saniyenizi ayırmak yeterli olacaktır. Aşağıdaki adımları sırasıyla takip ederek yıllık müzik özetinizi görüntüleyebilirsiniz:

iPhone, iPad veya Mac’inizde Apple Music uygulamasını açın.

Keşfet sayfasına gidin.

Replay bölümünü bulun.

Oynatma Listenizi Görüntüleyin seçeneğine tıklayın.

Apple Music tarafından yayınlanan yıllık müzik özetleri sayesinde kullanıcılar en çok dinledikleri şarkıları, sanatçıları ve müzik türlerini kolaylıkla keşfetme şansına sahip olabilir. Arkadaşlarınız ile birlikte müzik zevkinizi karşılaştırıp sosyal medyada paylaşabileceğiniz bu hizmet, şimdiden geniş bir kullanıcı grubu tarafından heyecanla karşılandı. Siz de birkaç saniyenizi ayırarak bu işlevden faydalanabilirsiniz.