Spotify Wrapped 2023 özetleri yayınlandı

Popüler müzik dinleme uygulaması Spotify her yıl düzenli olarak kullanıcılarına yıllık eğlenceli müzik karneleri sunuyor. Uzun bir süredir kullanıcılar tarafından büyük bir heyecanla beklenen Spotify Wrapped 2023 özetleri bugün itibariyle kullanıma sunuluyor. Bu özellikle birlikte kullanıcıların son 12 ay içinde en çok dinlediği şarkılar, sanatçılar, albümler, müzik türleri ve podcast programlarının özetlerine yer veriliyor.

Spotify’ın kullanıcılarına sunmuş olduğu müzik karneleri, Instagram Hikayelerine benzer bir görünüme sahip. Kullanıcılar için farklı tasarım opsiyonlarına da yer veren şirket, bu özelliğini hem web ve masaüstü uygulaması aracılığıyla PC, hem de Android ve iPhone’lar için mobilde sunuyor. Özellik geçen yılın nostaljisi tadıyla geliyor. Aynı zamanda kullanıcıların bu özetleri sosyal medya hesaplarından paylaşmalarına da olanak sağlanıyor.

Spotify Wrapped 2023 nasıl bakılır?

Spotify’ın yeni özelliğini kullanmak için PC ya da mobil cihazınızdan platformu ziyaret ederek yıllık müzik özetinizi görüntüleyebilirsiniz. Sizler için her iki seçenekte de Spotify Wrapped 2023’ün nasıl kullanılacağını açıkladık. İşte detaylar…

Mobil cihazdan nasıl açılır? (Android ve iOS)

Spotify yıl sonu müzik özeti özelliğini Android ya da iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzdan açmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Android ya da iOS cihazınızdan spotify.com/wrapped/?destination=datastories sayfasını açın. Spotify uygulamasının cihazınızda açılmasını bekleyin. Yıllık müzik karnenize göz atın.

PC’den nasıl açılır? (Web ya da masaüstü uygulaması)

Popüler müzik uygulaması Spotify bu yıl itibariyle Wrapped özelliğini bilgisayar kullanıcılarına da sunmaya başladı. Platformun masaüstü uygulaması ya da web sürümü üzerinden bu özelliğe erişmek için şu adımları takip edin:

spotify.com/wrapped adresini ziyaret edin. Spotify hesabınıza giriş yapın. Yıllık müzik özetinize göz atın.

Spotify, yıllık müzik geçmişine göz atmak isteyen kullanıcılar için yalnızca bununla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda platform, yıl boyunca uygulamada en çok dinlediğiniz 100 şarkının içinde bulunduğu bir çalma listesi de sunuyor.

Son olarak platform Taylor Swift, Bad Bunny, Peso Feather, SZA, Karol G ve Jung Kook gibi ünlü şarkıcıların, sadık hayranlarına özel mesajlar sunmasına katkıda bulundu. Bu şarkıcılardan herhangi biri Spotify Wrapped 2023 listenizde yer alıyorsa, eğlenceli anlar sizleri bekliyor olacak.