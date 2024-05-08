2024’ün en çok satan telefonu iPhone 15 Pro Max oldu

Teknoloji devi Apple’ın geçen yılın son çeyreğinde piyasaya sürdüğü iPhone 15 Pro Max, serinin en güçlü seçeneği olarak “Premium” segment telefon pazarına hitap etti. Counterpoint Reserch’ün raporuna göre cihaz, 2024 yılının ilk çeyreğinde dünya genelinde en çok satan telefon olma unvanına erişti.

İlk çeyrekte en çok satan akıllı telefonlar arasında Apple ve Samsung markalarının hakimiyeti açık bir şekilde görülüyor. İki büyük teknoloji devi, küresel çapta tüketicilere sunduğu performans canavarı cihazlarla listeye adeta damgasını vurdu.

iPhone 15 serisi listeyi ele geçirdi

Raporda yer alan bilgilere göre 2024 yılının ilk üç ayında dünya genelinde en çok satan 10 telefon, Apple ve Samsung imzalı beşer modelden oluşuyor. iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesi listenin ilk üç basamağını domine ederken, serinin dört modeli de ilk on sırada yer alıyor. Öte yandan bir önceki amiral gemisi iPhone 14 modeli de listeye dördüncü sıradan dahil oluyor.

Listenin bir diğer öne çıkan ismi olan Samsung da amiral gemisi telefonlarıyla küresel çapta büyük bir başarıya ulaşmış görünüyor. Serinin iki modeli listeye giriyor. Serideki en güçlü seçenek olarak lanse edilen Galaxy S24 Ultra beşinci sırada, serinin standart modeli olan Galaxy S24 ise dokuzuncu sırada bulunuyor.

Samsung’un listede yer alan diğer modelleri ise daha çok fiyat-performans deneyimine odaklanan cihazlar oluyor. Altıncı sırada Galaxy A15 5G modeli yer alırken, yedinci sırada Galaxy A54 ve onuncu sırada ise Galaxy A34 cihazı karşımıza çıkıyor.

Tüketiciler “Premium” telefonlara yöneliyor

Raporda yer alan bilgiler doğrultusunda dünya genelinde tüketicilerin Premium segment akıllı telefon modellerine eğilim gösterdiği görülüyor. Listeye dahil olan on akıllı telefondan yedi tanesi üst segment cihazlardan oluşuyor. Bu segmentin 600 dolar ve üzeri fiyat etiketine sahip modelleri kapsadığını belirtmekte yarar var.

Apple tarafından geliştirilen Pro serisi akıllı telefon modelleri, yılın ilk çeyreğinde şirketin toplam satışlarının yarısını kapsıyor. 2020 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 24 oranında büyük bir artış yaşandığı ifade ediliyor. Bu modeller şirketin ana gelir kaynakları arasında yer alırken, satışların yüzde 60’ından fazlasına hitap ettiği vurgulanıyor.