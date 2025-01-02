iPhone SE 4 özellikleri, fiyatı ve tasarımı: Neler bekliyoruz?

Apple'ın bütçe dostu yeni iPhone'u için geri sayım başladı.

Yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkması beklenen iPhone SE 4, iPhone 14'ten ilham alan bir tasarım sunacak.

Güçlü özelliklere ev sahipliği yapacak model, 500 dolardan daha ucuz bir fiyatla gelecek.

Teknoloji devi Apple bu yılın ilk yarısında yeni uygun fiyatlı iPhone SE 4 ile karşımıza çıkacak. Special Edition (SE) serisi akıllı telefon serisinin en son üyesi 2022 yılında piyasaya çıkan üçüncü nesil sürüm ile gelmişti. Merakla beklenen yeni model, hem tasarım hem de donanım bakımından bazı önemli farklılıklarla gelecek.

Dördüncü nesil iPhone SE modelinden Apple’ın Qualcomm firmasına bağımlılığını sona erddirmesi ve tamamı kendi bünyesinde üretilen 5G modemin entegre edildiği ilk modeli karşımıza çıkarması bekleniyor. Üst düzey özellikleri uygun maliyetlerle sunması beklenen iPhone SE 4 modelinin donanım ayrıntıları, göz alıcı tasarımı ve satış fiyatı gibi detaylar belli oldu.

iPhone SE 4 yepyeni bir tasarım ile geliyor

Majin Buu tarafından X’te yayınlanan fotoğraf, cihazın tasarımına ilişkin ilginç detayları ortaya koyuyor. Mevcut bilgilere göre model modern bir estetik sunacak. Eski görünümü tamamen unutturacak olan iPhone SE 4 tam ekran deneyimiyle karşımıza çıkacak.

Yukarıda yer alan görselde ana kamera için ayrılmış bir delik görebilirsiniz. Yanında ise daha küçük bir delik LED flaşı barındıracak. Cihaz tek arka kameraya sahip tek yeni model olan iPhone XR’ye çok benzer bir görünüm içerecek.

Bazı kaynaklar, cihazın iPhone 14 gövdesini, farklı bir kamera modülüyle kullanacağını iddia ediyor. Pürüzsüz ve tek biçimli kasa, birkaç ipucu daha ortaya koyuyor. Çekimin perspektifi, anahtarların ya da kapıların konumunu analiz etmenize izin vermiyor.

iPhone SE 4 fiyatı ne kadar olacak?

Daha önce ortaya çıkan raporlarda bir Japon telekomünikasyon firması, iPhone SE 4’ün fiyatının 500 dolardan daha ucuza geleceğine işaret ediyordu. Son olarak yeux1122 adlı X kullanıcısı, cihazın Japon pazarındaki perakende satış fiyatının 500 doların altında olacağını doğruladı.

iPhone SE 3’ün 429 dolardan piyasaya çıktığını, yeni modelin ise küçük bir zamla gelebileceği vurgulanıyor. Tahminlere göre yeni nesil iPhone SE modeli depolama alanına bağlı olarak 499 ila 549 dolar arası bir fiyat etiketi ile raflarda boy göstermeye başlayacak.

iPhone SE 4 teknik özellikleri

Merakla beklenen yeni iPhone SE 4 modeli A18 çipiyle donatılacak. Yüksek bir performans vaat edecek cihazda 8 GB RAM kapasitesi yer alacak.

Geniş 6,06 inç OLED ekran ile gelecek model, uygun fiyatı ile rekabetçi bir seçenek olarak öne çıkacak. A18 çipin geliştirilmiş Neural Engine’i ve artırılmış RAM’i, iPhone SE 4’ü üretken yapay zeka özelliklerini destekleyen en bütçe dostu Apple telefonu haline getirecek.

iPhone SE 4 tasarımı, teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili ortaya çıkan raporlar henüz Apple tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Muhtemelen tüm bu bilgileri yılın ilk çeyreğinde gerçekleşecek lansman etkinliğine kadar doğrulamamız mümkün olmayacak. Uygun fiyatlı Apple telefonu yeni MacBook Air M4 ailesinin lansmanıyla birlikte karşımıza çıkacak.