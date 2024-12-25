A17 Pro çipli iPad 11 hakkında sürpriz detaylar ortaya çıktı

Yeni iPad 11'in önümüzdeki aylarda Apple tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Merakla beklenen cihaz, Apple A17 Pro çipiyle donatılacak.

Aynı zamanda iPad 11'in özel 5G model ile geleceği öne sürülüyor.

11. nesil iPad modeli için geri sayım başladı. Teknoloji devi Apple çok yakında iPadOS’un yeni sürümü ile beraber A17 Pro çipine sahip olan yeni iPad 11 modelini piyasaya duyurmayı planlıyor. Merakla beklenen cihaz, Apple’ın yeni özel bağlantı modemini de beraberinde getirecek.

Bilindiği üzere Apple, ürün portföyünde yer alan neredeyse tüm iPad modellerini güncellemiş durumda. Fakat bu noktada tek istisna, temel iPad serisi oluyor. Şirket en son 2022 yılında 10. nesil iPad’i piyasaya sunmuştu. Fakat bu zamandan beri seriye yeni bir model eklenmedi.

Yeni iPad 11, iPadOS 18.3 ile birlikte gelecek

Fakat ortaya çıkan son raporlara göre çok yakında bu durum değişecek gibi görünüyor. 9to5Mac’in haberine göre iPadOS 18.3 yazılım güncellemesinin kararlı sürümünün piyasaya çıkmasıyla beraber A17 Pro çipli iPad 11 modelinin de piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Merakla beklenen model, iPadOS’un yeni sürümüyle birlikte kutudan çıkacak.

Apple kısa süre önce test sürecine başlamak için iPadOS 18.3’ün beta sürümünü yayınladı. Alıştığımız güncelleme takvimine göre sistemin kararlı sürümünün Ocak ayı ortasında kullanıma sunulması bekleniyor. Bu da iPad 11’in çıkış tarihi ile ilgili bizlere önemli ipuçları sunuyor. Merakla beklenen model, önümüzdeki haftalarda Apple tarafından resmi olarak duyurulabilir.

Daha önceki söylentiler, iPad 11’in Mart ayının başında piyasaya sürülebileceğini gösteriyordu. Farklı kaynaklardan alınan bilgilerin bir araya getirilmesiyle yeni tabletin 2025 yılının ilk çeyreğinde, yani yılın birinci ve üçüncü ayları arasında geleceği öne sürülüyor. Fakat şu anda şirketten resmi bir açıklama gelmediğini de hatırlatmakta fayda var.

iPad 11’in özellikleri ortaya çıktı

Ortaya çıkan bilgilere göre yeni iPad 11 modeli Apple A17 Pro çipiyle yüksek bir performansa ev sahipliği yapacak. Cihaz ayrıca Apple’ın 5G ve Wi-Fi bağlantılarından sorumlu ilk özel kablosuz modemiyle donatılabilir. Yeni tablet, henüz piyasaya sürülmemiş iPhone SE 4 ile birlikte Apple’ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı birkaç yeni ürün arasında karşımıza çıkacak.

Yeni tabletin mevcut iPad 10 (2022) ile aynı A14 çipine sahip olabileceğine yönelik bazı iddialar da mevcut Ancak aynı kaynaklar, görülen modelin yeni modemi test etmek için kullanılan bir prototipten başka bir şey olmadığını da belirtiyor.

11. nesil iPad modeline dair henüz kesin bir onay bulunmasa da beklentiler, cihazın yakın zamanda piyasaya sürülen iPad mini’de de yer alan A17 Pro çipiyle donatılacağına işaret ediyor. Son olarak cihazın yeni Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini de bünyesinde taşıyacağı öne sürülüyor.