Yeni bir lider arayan Intel, radikal değişikliklere gidebilir

2024 yılında son derece zorlu bir dönemden geçen Intel, radikal kararlar almak üzere.

Yakın zaman önce CEO'su görevinden ayrılan firma, yeni bir CEO arayışına girdi.

Bununla birlikte şirket, üretim bölümünü bir yan kuruluşa devretmeyi planlıyor.

Intel CEO’su Pat Gelsinger geçen hafta sürpriz bir şekilde şirketteki görevinden ayrıldı. Gelsinger’ın ardından şirket, kendisini aniden yeni bir dönüm noktasında buluyor. Şirketin mevcut geçici eş CEO’ları, Barclays bankacılık konferansı sırasında üretim bölümünün bağımsız bir şirkete ayrılması olasılığını öne sürdü.

Dikkat çeken bu açıklama, bir döneme damgasını vuran ve son dönemlerde rakiplerine karşı bir miktar zayıflayan Intel adına yeni bir çağın başladığına işaret ediyor. Geleceği ile ilgili radikal kararlar almayı düşünen şirket, yeni bir lider arayışında son derece zorlu bir sürece adım atıyor.

Intel üretimini yan kuruluşa devredebilir

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Intel’in finans şefi David Zinsner, üretim bölümünün mali ve operasyonel olarak bağımsız bir yan kuruluşa ayrılmasının şu anda devam ettiğini doğruladı. Ancak yönetici, tam bir ayrılık sorulduğunda temkinli bir duruş sergiledi. Şimdilik bu kararın “başka bir gün için açık bir soru” olduğunu dile getirdi.

Eş CEO Michelle Johnston Holthaus da konuya değinerek tam bir ayrılık konusunda daha muhafazakar bir görüş sergiledi. Yönetici yaptığı açıklamada “Pragmatik olarak bunların tamamen ayrı olması ve hiçbir bağlantının olmaması mantıklı mı? Öyle düşünmüyorum. Ama buna birileri karar verecek” dedi.

Yeni CEO arayışı devam ediyor

Intel yönetim kurulu yeni bir CEO arayışına devam ediyor. Şirket şu anda önemli bir geçiş aşamasında bulunuyor. Bir sonraki liderin şirketin geleceği hakkında radikal kararlar alması gerektiği için bu arayış daha da zorlu bir hale geliyor.

Şirket adına gelecekteki en önemli projelerden biri önümüzdeki yıl yapılması planlanan 18A süreci olacak. Başarısı veya başarısızlığı, Intel’in TSMC ile rekabet etme ve AMD’ye rakip olabilecek üst düzey işlemciler sunma becerisi açısından belirleyici olacak gibi görünüyor.

Intel’in içinde bulunduğu bu dönüşüm yalnızca yapısal bir değişikliği değil, aynı zamanda Intel’in iş modelinde potansiyel bir temel değişikliği de temsil ediyor. Üretim bölümünün ayrılması durumunda şirket, ana rakiplerinin modeline benzer bir model izleyerek, esas olarak işlemci tasarımına odaklanan bir şirkete dönüşebilir.

Son olarak 2024 yılının Intel için zorlu geçtiğini hatırlatmakta fayda var. Şirket, kritik arızalar yaşayan 13. ve 14. nesil işlemcileriyle ilgili sorunlar ile karşılaştı. Pazar beklentilerini karşılayamayan yeni nesil işlemcilerin piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere birçok kritik aksilik yaşandı.