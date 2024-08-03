Intel dünya çapında 15 bin çalışanını işten çıkaracak

Intel için son dönemlerde işler ne yazık ki pek de istenildiği gibi ilerlemiyor. Yeni bir işten çıkarma dalgasıyla karşımıza çıkacak Intel, 15 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda şirketin CEO koltuğunda oturan Pat Gelsinger, 2025 yılına kadar 10 milyar dolar değerinde maliyet azaltmayı öngören bir plan oluşturdu.

Şirketin açıkladığı bilgilere göre 15 bin kişi yakın gelecekte işsiz kalabilir. Ancak işin daha da korkutucu kısmı, bu sayının ilerleyen süreçte daha da artabileceği yönünde. Şirket toplam iş gücünün yüzde 15’ini işten çıkarmayı düşünüyor. Şu anda Intel’in dünya genelinde 125 binin üzerinde çalışanı olduğu bilinirken, işten çıkarılan toplam çalışan sayısının 19 bine kadar çıkabileceği öne sürülüyor.

Intel son çeyrekten 1,6 milyar dolar net zararla çıktı

Intel’in resmi internet sitesinden paylaşılan bilgilere göre şirket son mali sonuçlarla birlikte büyük bir hayal kırıklığına uğradı. 2024 yılının ikinci çeyreğini 1,6 milyar dolar gibi devasa bir net zarar ile kapatan firma, 2023’ün aynı döneminde ise 1,4 milyar dolar net kar elde etmişti. Intel CEO’su Pat Gelsinger konuya ilişkin şu ifadelerle karşımıza çıktı:

“Gelirlerimiz beklendiği gibi artmadı ve yapay zeka gibi gelecek vaat eden trendlerden henüz tam anlamıyla faydalanamadık. Maliyetlerimiz çok yüksek, marjlarımız çok düşük. Bu kararlar beni gerçekten zorladı ve bu kariyerimde yapmak zorunda kaldığım en zor şeydi. Size söz veriyorum; önümüzdeki haftalarda ve aylarda dürüstlük, şeffaflık ve saygı kültürüne öncelik vereceğiz.”

Bu doğrultuda ciddi bir maliyet azaltma planı oluşturan Intel başlıca çözümü ne yazık ki yeni bir işten çıkarma dalgası ile gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra şirket ayrıca pazarlama, araştırma ve geliştirme harcamalarını da minimize edecek. Ticari anlamda düşük bir performans ortaya koyan ürünleri belirlemek için harekete geçen firma, tek tek her bir iş birimini dikkatli şekilde analiz ederek, bunun sonucunda portföy azaltımı yoluna gidecek.

Şirketten gelen bilgilere göre ayrıca operasyon süreçlerindeki karmaşıklığın azaltılması da firmanın ekonomik gidişatını düze çıkarma noktasında önemli bir rol üstlenecek. Örnek vermek gerekirse karar alma konusunda gecikmelere yol açan bürokratik prosedürlerin ortadan kaldırılması için sağlanacak. Zorunlu olmayan işler durdurulacak ve çakışan sorumluluk alanları düzenlenerek daha sade bir yol izlenecek.

Tüm bu faktörler şirketin ekonomik gidişatını olumlu hale getirmeye ilişkin önemli birer adım olacak. Fakat yine de Intel için bu süreçte en etkili yol, işten çıkarma dalgası olacak gibi görünüyor. İlerleyen haftalarda şirket, nitelikli çalışanlar için bir emeklilik planı ve gönüllü işten çıkarma programını duyuracak.