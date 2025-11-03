Google Fotoğraflar ve Haritalar’ın yeni simgeleri duyuruldu

Reklam

Google, ana uygulamalarına yapay zeka aracı Gemini'ın görsel kimliğini taşımak amacıyla bir dizi tasarım değişikliğine gidiyor.

Şirket bu bağlamda Google Haritalar ve Google Fotoğraflar için Gemini estetiğini yansıtan, degrade efektli dinamik yeni simgeler geliştirildi.

Yeni ikonların çok yakında Android cihazlara resmi olarak dağıtılması bekleniyor.

Google Fotoğraflar ve Google Haritalar için yenilenen degrade simgeler duyuruldu. Yeni tasarım çizgisi, şirketin sundukları içinde önemi giderek artan yenilenen Gemini görsel kimliğinden kaynaklanıyor.

Google, yapay zeka sistemi için yeni bir görsel kimlik duyurdu ve yerleşik dört renkli “G” logosunu aynı tonları koruyan bir degrade simgesi için terk etti. Şirket, yeni simgenin “yapay zeka çağındaki evrimi yansıttığını” söyleyerek 2015’ten beri G logosunda yapılan ilk değişikliği duyurdu.

Son sızıntılarla doğrulandığı gibi, şimdi diğer Google uygulamaları da bu estetik yönü izlemeye hazırlanıyor. Fotoğraflar ve Haritalar uygulamalarının bu değişikliğe erkenden uyum sağlayacağı vurgulanıyor.

9to5Google’dan gelen görüntüler, yenilenen uygulama simgelerini gözler önüne seriyor. Her iki platform da temel yapılarını korurken, simgeler yeni G logosunun görünümüyle uyumlu olarak ince bir degrade içeriyor.

Google Fotoğraflar ve Haritalar’ın yenilenen simgeleri nasıl görünüyor?

Google Haritalar’ın yeni simgesi orijinal renklerini koruyor. Fakat daha yakından incelendiğinde fark edilen bazı değişiklikler içeriyor. İç daire biraz büyütülürken, farklı tonları birleştiren bir degrade görünüm için yer açmak üzere çapraz bölümler kaldırılmış görünüyor.

Google Fotoğraflar için sunulan yeni simge merkezden gelen bir degrade efektiyle karşımıza çıkıyor. Uygulama, artık ikonik hale gelen yel değirmeni figürünü koruyor. Fotoğraflar uygulamasının logosu en son 2020’de yeniden tasarlanmıştı. Şimdi temel tasarım aynı kalırken, degrade stili ona daha dinamik ve modern bir görünüm kazandırıyor.

Google’ın bu yeni logoları benimsemesi, şirketin uygulamalarına zaten yapay zeka özellikleri entegre ettiği göz önüne alındığında tutarlı bir tercih gibi görünüyor. Yeni simgeler henüz resmi olarak kullanıcılara sunulmadı. Fakat Android cihazlara çok yakında geleceği söyleniyor.