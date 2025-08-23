Apple yapay zekalı Siri için Google ile görüşüyor

Apple, yapay zeka desteğine sahip yenilenmiş Siri üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Şirketin daha önce bu konuda OpenAI ve Anthropic firmalarıyla görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise söylentilere göre firma, Google ile olası bir iş birliği için masaya oturdu.

Apple, 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan yapay zeka destekli Siri asistanında Google’ın AI modeli Gemini’yi kullanmak için Amerika Birleşik Devletleri’nde görüşmeler yürütüyor. Bu kapsamda şirket, cihazlarının işletim sistemlerinin gelecekteki sürümlerinde sanal asistanı kullanarak tüm kullanıcı taleplerini karşılayabilecek bir model hayata geçirmeyi planlıyor.

Apple’ın daha önce bu konuda OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka şirketleriyle de görüştüğü biliniyor. Bu durumda şirket, cihazlarındaki kaynaklara erişim sağlamak için kendi LLM başvurusunu mu yoksa bir ortaklığı mı seçeceğini belirlemek üzere Özel Bulut Bilgi İşlem (PCC) üzerinde testler gerçekleştirecek.

Apple ve Google, Siri’ye ortak AI modeli hazırlayabilir

Görüşmelere yakın kaynaklara göre Google’ın, asistanın yeni nesliyle entegrasyonu sağlamak amacıyla Apple’ın güvenlik altyapısı olan Özel Bulut Bilgi İşlem’e (PCC) uyarlanmış bir yapay zeka modelinin bir versiyonunu eğitmeye başladığını söylüyor.

Apple’ın yapay zeka ekibi, şirket içinde farklı yolları değerlendiriyor. Bunlar arasında kendi dil modelini oluşturmak, doğruluk riskleri içeren potansiyel bir milyar dolarlık yatırım yapmak veya gelişmiş özelliklerin sunumunu hızlandırmak için ortaklık kurmak gibi seçenekler yer alıyor.

Şirket içinde farklı modeller yan yana karşılaştırılarak yanıt kalitesi, güvenlik ve operasyonel maliyetler ölçülüyor. Örneğin Bloomberg’den Mark Gurman’a göre yöneticiler Anthropic’in yapay zekasının Siri’nin mevcut ihtiyaçları için en iyi performansı sunduğu sonucuna varmıştı. Fakat anlaşılan o ki Claude da tam anlamıyla Apple’ın ihtiyaçlarına derman bulamıyor gibi görünüyor.

Gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen yapay zekalı Siri, sektöre geç girmesine rağmen Apple’ı rakipleriyle sıkı bir rekabete sokacak. Şirketin, ekip üyelerinin başka rakiplere geçmesi gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu da belirtmekte fayda var.

Son aylarda Meta ve OpenAI gibi büyük teknoloji firmaları, Apple’ın yapay zeka alanında çalışan bazı önemli isimleri kendi bünyesine transfer etmişti. İki firmanın bunun için çalışanlara Apple’dan dört kat daha yüksek maaşlarla milyon dolarlık paketler sunduğuna dair raporlar mevcut.

Analistler, bu soruna ve gecikmeye karşı bir çözümün Perplexity’nin satın alınması olduğunu öne sürdü. Her halükarda şirketin bu segmentte halka verimli bir model sunmak için atacağı bir sonraki adımların ne olacağı henüz belli değil. İlerleyen haftalarda bu konuda daha somut ayrıntılarla karşılaşmayı bekliyoruz.