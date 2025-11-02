Google Haritalar’dan pil ömrünü koruyan yeni özellik

Reklam

Google Haritalar, pil ömrünü artıracak yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Güç tasarrufu modu, uygulamanın arayüzünü siyah-beyaz bir görünüme geçiriyor.

Bu önemli yenilik, özellikle de uzun seyahatler esnasında şarj cihazı olmadan navigasyon kullanan kullanıcılar için pil ömrü sorununa pratik bir çözüm olacak.

Uzun yolculuklarda navigasyon kullandığımıza ne yazık ki cihazların pil ömrü hızla tükenme eğilimi gösteriyor. Acil bir işiniz olduğunda ya da bilinmeyen bir rotada ilerlerken bataryanın aniden kritik seviyelere düşmesi, pek çok kişi için can sıkıcı bir hal alıyor.

Android Authority’nin haberine göre Google, bu sorunu önemli ölçüde hafifletmesi beklenen yeni bir özelliği test ediyor. Google Haritalar uygulaması bu yaygın soruna nihayet köklü bir çözüm getiriyor. Şirket, pil ömründen tasarruf elde etmek için önemli bir yeniliğe imzasını atıyor.

Google, nagivasyonda şarj sorununu çözüyor

Test aşamasına geçilen yeni özellik, Android için Google Haritalar uygulamasının en son Beta sürümünde (25.44.03.824313610) kullanıma sunuldu.

Güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, uygulama siyah beyaz ekrana geçiyor. Kullanıcılar burada yalnızca en önemli verileri görüyor. Bir sonraki dönüş, kalan mesafe, sürüş süresi ve varış noktasına tahmini gibi bilgiler ekranda kalıyor.

Bu yeni özellik son derece basit bir şekilde çalışıyor. Bunun için sürüş sırasında güç düğmesine basmanız yeterli oluyor. Aşağıdaki ekran görüntülerinden yeni özelliğin pratikte nasıl çalıştığını görebilirsiniz:

Fakat sürücüler için bir sorun, bu modda bazı bilgilerin kaybolması oluyor. Örneğin uygulama sürücünün o anda bulunduğu veya dönmesi gereken sokakların adlarını göstermiyor. Bu durum, sürücülerin görsel talimatlara mı yoksa sesli talimatlara mı daha fazla güvenmek zorunda kalmasına neden olabilir.

Ayrıca güç tasarrufu modunda sesli navigasyonun kullanılıp kullanılamayacağı henüz kesinleşmiş değil. Yeni mod, sistem genelindeki pil tasarrufu özelliğinden bağımsız çalışacak. Yani kullanıcılar her iki özelliği aynı anda açabilecek.

Google böylelikle daha fazla güç tasarrufu sağlamaya odaklanıyor. Şirket, bu özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman veya resmi olarak kullanıma sunulup sunulmayacağını henüz açıklamadı.