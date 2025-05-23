Xiaomi’nin ilk crossover SUV modeli: Xiaomi YU7 piyasaya çıktı

Xiaomi YU7 resmen tanıtıldı.

Araç tek şarjla 800 kilometreye kadar yol yapıyor.

Crossover SUV modelinin maksimum hızı 253 km/s olarak belirtiliyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi bu hafta ilk crossover SUV modelini tanıttı. Xiaomi YU7 elektrikli araç modeli resmen duyuruldu. Araç, Tesla Model X’e başlıca rakibi olarak lanse ediliyor.

Xiaomi’nin yeni elektrikli aracı, şirketin yıldönümü şerefine duyuruldu. Bu yıl 15 yaşına giren şirket, yeni SUV modeliyle birlikte bu önemli dönüm noktasını onurlandırdı. Uzun bir süredir heyecanla beklenen Xiaomi YU7’nin merak edilen tüm detayları açıklandı.

Xiaomi YU7 özellikleri duyuruldu

Xiaomi’nin yeni elektrikli aracı temel konfigürasyonunda 235 kW gücünde Xiaomi V6s Plus elektrik motoruyla donatılıyor. Araç tek şarjla 800 km’ye kadar yol kat edebiliyor.

The Verge tarafından paylaşılan bilgilere göre en üst versiyonda toplam gücü 508 kW olan iki benzer motor kullanılıyor. Fakat güç rezervi 750 km’ye düşürülüyor.

Xiaomi YU7 modelinin maksimum hızı ise 253 km/s olarak belirtiliyor. Elektrikli otomobil konfigürasyona bağlı olarak 0’dan 100 km/s hıza 3,23-5,88 saniyede ulaşıyor.

YU7’nin ilginç bir özelliği ise ön panelin neredeyse tamamını kaplayan, kabinde yer alan HyperVision ekranı oluyor. Ekran hem gösterge paneli hem de eğlence merkezi işlevi görüyor.

Kabinde ayrıca bir ekran daha yer alıyor. Sürücü ve yolcu koltukları arasında yatay bir ekran bulunuyor. Bu ekranda navigasyon, müzik çalar ve diğer multimedya özellikleri gösteriliyor.

Xiaomi YU7 kapı kolları içe doğru katlanıyor. Akıllı telefon kullanılarak araç uzaktan açılabiliyor. Bu özellik UWB teknolojisiyle çalışıyor. Söz konusu işlevi destekleyen ilk akıllı telefon ise Xiaomi 15s Pro olarak karşımıza çıkıyor.

Elektrikli aracın boyutları ise 499.9 x 199.6 x 160.8 cm olarak açıklanıyor. Satışların başlangıcında crossover’ın kırmızı, yeşil ve gümüş olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.

Satış fiyatı henüz açıklanmadı

Xiaomi YU7 modelinin satışları bu yılın Temmuz ayında başlayacak. Araç ilk olarak Çin’de satışa çıkacak. Daha sonra ise diğer ülkelerde tüketicilerle buluşacak.

Xiaomi henüz YU7’nin fiyatını açıklamadı. Fakat tahminlere göre, aracın fiyatı 250 bin ila 400 bin CNY (yaklaşık 1 milyon 300 bin TL ila 2 milyon TL) arasında olacak.

Xiaomi ayrıca 15S Pro, Pad 7 Ultra ve Civi 5 Pro modellerini de yakın zaman önce resmi olarak tanıttı.