Xiaomi Pad 7 Ultra çıktı: 14 inç OLED ekran ve XRING O1 çipiyle tanıtıldı

Xiaomi'nin performans canavarı yeni tablet modeli resmen duyuruldu.

Üst düzey özelliklere sahip Pad 7 Ultra, Xiaomi'nin geliştirdiği XRING O1 çipinden güç alıyor.

Cihaz 14 inçlik OLED ekranıyla kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün yeni ürünleriyle karşımıza çıktı. Amiral gemisi Xiaomi 15S Pro’nun yanı sıra premium cihaz segmentini yeniden tanımlamayı vaat eden bir tablet olan Xiaomi Pad 7 Ultra da duyuruldu.

Xiaomi’nin yeni tableti işlemci konusunda dikkat çekiyor. Şirketin tescilli işlemcisi XRING 01 ikinci nesil 3nm üretim süreciyle üretilen bir yonga seti olarak biliniyor. Bu çip muadillerine göre biraz daha düşük çalışma frekanslarına sahip olsa da yüksek performansıyla artı puan topluyor.

XRING 01 yonga seti, bazıları 3.7 GHz’e kadar ulaşan on çekirdekli bir mimariye ev sahipliği yapıyor. Grafik deneyimini destekleyen 16 çekirdekli ARM Immortalis-G925 GPU bulunurken, yapay zeka operasyonları altı çekirdekli bir NPU’ya emanet ediliyor.

Bu son teknoloji ürünü çipin ötesinde Xiaomi Pad 7 Ultra üst düzey teknik özelliklerle birlikte zarif bir tasarıma sahip. Görünümü son derece ince çerçeveler ve ekranın uzun kenarlarından birine konumlandırılmış çentik ile öne çıkıyor. Bu da ona modern ve temiz bir estetiğe ulaştırıyor.

Xiaomi Pad 7 Ultra özellikleri

Boyutlar: 305,9 x 207,5 x 5,1 mm

305,9 x 207,5 x 5,1 mm Ağırlık: 609 gr (standart model), 619 gr (nanotekstür kaplamalı seçenek)

609 gr (standart model), 619 gr (nanotekstür kaplamalı seçenek) Ekran: 3.2K çözünürlük (3200 x 2136 piksel), HDR10+, Dolby Vision ve 12 bitlik 14 inç AMOLED ekran, 1.600 nit tepe parlaklığı, 120 Hz yenileme hızı, parlama önleyici nanotexture kaplama (isteğe bağlı)

3.2K çözünürlük (3200 x 2136 piksel), HDR10+, Dolby Vision ve 12 bitlik 14 inç AMOLED ekran, 1.600 nit tepe parlaklığı, 120 Hz yenileme hızı, parlama önleyici nanotexture kaplama (isteğe bağlı) İşlemci: Xiaomi XRING O1

Xiaomi XRING O1 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB LPDDR5T RAM

12 GB ve 16 GB LPDDR5T RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Batarya kapasitesi: 120W hızlı şarj destekli 12.000 mAh pil

120W hızlı şarj destekli 12.000 mAh pil Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi verici ve USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) bağlantı noktası

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi verici ve USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) bağlantı noktası İşletim sistemi Android 15 tabanlı HyperOS 2 kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı HyperOS 2 kullanıcı arayüzü Diğer özellikleri: Yan tarafta parmak izi okuyucu, 8 hoparlörlü ses, kalem ve isteğe bağlı magnezyum klavye kapağı

Xiaomi’nin performans canavarı yeni tableti 3.200 x 2.136 piksel çözünürlüğe sahip 14 inçlik bir OLED ekranla karşımıza çıkıyor. Bu ekranda maksimum 120 Hz yenileme hızı ve hem dokunmatik hem de kalem için 240 Hz örnekleme hızı sunuluyor.

Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro’dan daha gelişmiş bir seçenek olarak lanse edilen cihaz aynı zamanda 12 bit renk derinliğine de sahip. Tabletin konumundan bağımsız olarak optimum ses kalitesini garanti eden dört adet stereo hoparlörün varlığı görsel-işitsel deneyimi zenginleştiriyor.

Xiaomi Pad 7 Ultra modeli 50 MP’lik bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Görüntülü görüşmeler ve selfie’ler için ön tarafta 32 MP kamera bulunuyor.

Cihaz ayrıca 120W hızlı şarj desteğine sahip 12.000 mAh pil kapasitesiyle geliyor. Tabletin çok yönlülüğünü artırmayı vaat eden stylus kalem ve klavye kılıfı gibi bir dizi özel aksesuara da sahip olduğu ekleniyor.

Xiaomi Pad 7 Ultra fiyatı

Xiaomi’nin yeni tableti 5.699 CNY (yaklaşık 30 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Cihazın özel yansıma önleyici kaplamaya sahip versiyonu ise 1 TB’lık depolama alanıyla beraber 7.399 CNY (yaklaşık 40 bin TL) karşılığında satılıyor.