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    Xiaomi Civi 5 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Performans canavarı donanımı ve göz alıcı şık tasarımıyla öne çıkan Xiaomi Civi 5 Pro resmen tanıtıldı.
    Xiaomi Civi 5 Pro
    • Xiaomi Civi 5 Pro göz alıcı tasarımıyla duyuruldu.
    • Yüksek performanslı cihaz Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 çipinden güç alıyor.
    • 6.000 mAh pil kapasitesine sahip telefonda üçlü kamera seti bulunuyor.

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, XRING 01 çipli yeni üst düzey telefonu Xiaomi 15S Pro ve amiral gemisi tableti Xiaomi Pad 7 Ultra’nın yanı sıra ayrıca üst düzey telefonlarda bulunan özellikleri daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon duyurdu. Performans canavarı Xiaomi Civi 5 Pro tanıtıldı.

    Xiaomi’nin uzun süredir beklenen yeni telefonu şık ve minimal bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Leica tarafından geliştirilen kamera lensleriyle mobil fotoğrafçılara hitap eden model, yüksek performansıyla öne çıkan Snapdragon 8s Gen 4 yonga setinden güç alıyor.

    Xiaomi Civi 5 Pro özellikleri

    • Ekran: 1.400 nit tepe parlaklığa sahip 6,55 inç OLED ekran, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
    • RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 depolama
    • Selfie kamerası: 50 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP Summilux ana sensör (OIS), Samsung JN5 50 MP telefoto sensör (2x optik zoom) ve 12 MP ultra geniş sensör
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, NFC ve IR desteği
    • Batarya kapasitesi: 67W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2 kullanıcı arayüzü
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    Xiaomi’nin yüksek performansa sahip yeni telefonu şık bir tasarım sunuyor. Arka tarafta kameraları barındıran dairesel çentik, ön tarafta ise hap şeklinde bir çentik yer alıyor. Cihazın gövdesinin metal yapıda olduğu söyleniyor.

    Xiaomi Civi 5 Pro

    Xiaomi Civi 5 Pro modeli 1.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.55 inçlik kavisli OLED ekran ile geliyor. Şirket 1.400 nite kadar parlaklık desteği vaat ediyor. 67W hızlı şarj destekli Xiaomi telefonu 6.000 mAh pil kapasitesi sunuyor.

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    GSMArena’nın haberine göre telefon 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM kapasitesine sahip. 256 GB veya 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Cihaz Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 çipiyle karşımıza çıkıyor.

    Xiaomi Civi 5 Pro

    Xiaomi’nin Leica ile yaptığı ortaklık kapsamında Summilux lens ve optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 MP ana kameranın öncülük ettiği üçlü fotoğraf seti yer alıyor. Üçlüyü 2x optik zoom destekli Samsung JN5 50 MP telefoto sensör ve 12 MP ultra geniş açı sensörü tamamlıyor. Ön tarafta ise 50 MP selfie kamerası mevcut.

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    Xiaomi Civi 5 Pro fiyatı

    Xiaomi yeni akıllı telefon modelini ilk olarak Çin pazarında satışa çıkardı. Cihaz 2.999 CNY (yaklaşık 16 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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