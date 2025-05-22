XRING O1 çipli Xiaomi 15S Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 15S Pro, şirketin geliştirdiği XRING O1 yonga setine sahip ilk telefon olarak resmen duyuruldu.

16 GB kadar RAM ve 1 TB'a kadar dahili depolama alanıyla geliyor.

Üç adet 50 MP'lik arka kameraya ev sahipliği yapan model ilk olarak Çin'de satışa çıktı.

Xiaomi 15S Pro bugün resmi olarak tanıtıldı. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise patentli XRING 01 çipini kullanan ilk akıllı telefon olması oldu. Xiaomi’nin geliştirdiği bu yeni mobil işlemci, şirketin dahili bir projesinden doğdu ve ikinci nesil 3 nanometrelik bir yapı sürecini kullanıyor.

190 milyar transistör barındıran bu çip, AnTuTu’daki dahili kıyaslamalarda 3 milyonu aşan puanlar alarak kendini gösterdi. Deka çekirdek mimarisi dört kümeye ayrılmış olup, maksimum frekansı 3,9 GHz olan iki adet Cortex-X925 süper çekirdeği barındırıyor.

Xiaomi önceki nesle kıyasla ana çekirdeklerde yüzde 36’lık bir performans artışı iddia ediyor. Grafik bölümünde ise oyunlarda ve ağır uygulamalarda önemli bir performans sağlayan yeni nesil bir çözüm olan 16 çekirdekli Immortalis-G925 GPU yer alıyor.

Manhattan 3.1’de 330 nokta ve Aztec 1440p’de 110 nokta gibi test sonuçları, yüksek çözünürlüklü görüntülemede etkinliğini kanıtlıyor.

Xiaomi 15S Pro özellikleri

Ekran: 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO AMOLED panel, Dolby Vision, HDR ve 3200 nit parlaklık

120 Hz yenileme hızına sahip LTPO AMOLED panel, Dolby Vision, HDR ve 3200 nit parlaklık İşlemci: XRING O1

XRING O1 RAM kapasitesi: 16 GB

16 GB Dahili depolama alanı: 512 GB ve 1 TB

512 GB ve 1 TB Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens, 50 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens, 50 MP ultra geniş açılı lens Ön kamera: 32 MP selfie kamerası

32 MP selfie kamerası Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth 5.4 ve NFC

Wi-Fi, Bluetooth 5.4 ve NFC Batarya kapasitesi: 50W kablosuz şarj ve 90W kablolu şarj destekli 6.100 mAh pil

Yüksek performansıyla öne çıkan cihaz 16 GB LPDDR5T RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.1 depolama alanına ev sahipliği yapıyor. Isı dağılımı 4.053 mm² büyüklüğündeki buhar odasının görevinde geliyor.

Xiaomi 15S Pro modeli 3.200 x 1.440 piksel çözünürlüğe, 120 Hz’e kadar yenileme hızına ve 300 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,73 inçlik bir AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. En yüksek parlaklık 3.200 nit olurken, panel ise HDR10+, HDR Vivid ve Dolby Vision’ı destekliyor.

Ayrıca ekran yeni Xiaomi Longjing Glass 2.0 ile korunuyor. Ekranın eldiven etkileşimi, 192 bölgede dinamik renk adaptasyonu ve DCI-P3 kapsama alanı gibi gelişmiş özellikler sunarken, yüzeyinin altına entegre edilmiş ultrasonik parmak izi sensörüne de sahip.

Cihaz Leica işbirliğinin ürünü olan kamera sistemi ile karşımıza çıkıyor. f/1.44 diyafram açıklığına sahip 50 MP Light Hunter 900 ana sensör, 2,4 μm piksel, 23 mm eşdeğer odak uzaklığı, optik sabitleme ve yansıma önleyici kaplamaya sahip 7P lenslerle geliyor.

f/2.5 diyafram açıklığına, 5x optik zoom desteğine, 30 cm makro yeteneğine, 120 mm eşdeğer odak uzaklığına ve OIS’ye sahip 50 MP Leica periskop telefoto lens dikkat çekiyor. f/2.2 diyafram açıklığına, 115° görüş alanına, 14 mm eşdeğer odak uzaklığına ve otomatik odaklamalı 5 cm süper makroya sahip 50 MP Leica ultra geniş açılı lens kamera setini tamamlıyor.

Xiaomi 15S Pro cihazının ön kamerası ise 32 MP, f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Cihaz 24 fps’de 8K’ya ve 60 fps’de 4K’ya kadar video kaydı desteğinin yanı sıra 960 fps’ye kadar ağır çekim desteği de sunuyor. Ayrıca tüm odak uzaklıklarında gece videosu, Dolby Vision, AI güzellik, panorama, sokak modu, hareket yakalama, ses takibi ve ayarlanabilir bokeh efektli portre gibi yaratıcı modlar da sunuyor.

Xiaomi’nin yeni performans canavarı telefonu gücünü 90W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 6.100 mAh pil kapasitesinden alıyor. Telefonda çift stereo hoparlör, Dolby Atmos, Hi-Res ve Hi-Res Wireless sertifikaları, mekansal ses, ses paylaşımı ve HD ses kaydı yer alıyor. Ayrıca Android 15 işletim sistemi ve HyperOS 2 kullanıcı arayüzü sunuluyor.

Xiaomi 15S Pro fiyatı

Dragonscale Fiber ve Sky Blue renk seçenekleriyle satışa çıkan Xiaomi 15S Pro’nun fiyatı açıklandı. Amiral gemisi telefon şu anda Çin pazarında 5.499 CNY (yaklaşık 30 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.