Xiaomi’den sürpriz lansman: Yeni elektrikli SUV, telefon ve tabletler duyurulacak

Xiaomi bu hafta Perşembe günü sürpriz bir lansman düzenlemeyi planlıyor.

Şirketten gelen açıklamalara göre Redmi K80 Ultra, Redmi K Pad, Xiaomi Pad 7S Pro ve Xiaomi Mix Flip 2 bu etkinlikte tanıtılacak.

Etkinliğin bir diğer sürprizi ise şirketin yeni elektrikli SUV modeli YU7 olacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi nihayet merakla beklenen bir dizi cihaz için resmi lansman tarihi doğruladı. Son haftalardaki önizlemeler ve tanıtımların ardından şirket, 26 Haziran Perşembe günü Çin’de bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.

Merakla beklenen bu etkinlik, Xiaomi için yılın en önemli organizasyonlardan biri olacak gibi görünüyor. Şirket burada çok çeşitli ürünler piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Bunlar arasında yeni elektrikli SUV modeli, akıllı telefonlar ve tabletler yer alacağı vurgulanıyor.

Xiaomi etkinlikte hangi ürünler ile karşımıza çıkacak?

En çok beklenen yeni ürünler arasında üst düzey performans vaat eden bir tablet olan Xiaomi Pad 7S Pro yer alıyor. Xiaomi’nin tescilli XRING O1 yonga setiyle güçlendirilecek olan bu cihaz, 3,2K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 12,5 inç LCD ekrana sahip olacak. 120W hızlı şarjla desteklenen 10.610 mAh’lik geniş pil kapasitesiyle öne çıkacak.

Redmi K80 Ultra akıcı ve duyarlı bir kullanıcı deneyimi vadeden Dimensity 9400+ çipiyle donatılacak. Bu akıllı telefona şirketin ilk kompakt oyun tableti olması beklenen ve aynı MediaTek işlemcisiyle güçlendirilen Redmi K Pad eşlik edecek.

Katlanabilir akıllı telefon meraklıları için heyecan uyandıran yeni cihaz da nihayet karşımıza çıkacak. Xiaomi Mix Flip 2 bu etkinlikte tüketicilere duyurulacak. Şirketin bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı tek katlanabilir telefon olarak cihazın amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setiyle donatılması bekleniyor.

Xiaomi YU7 SUV modeli de etkinlikte tanıtılacak

Etkinlikte ayrıca markanın ilk elektrikli SUV modeli olan YU7 de resmen duyurulacak. Bu ürün, çok çeşitli zevklere uyacak tam dokuz renk seçeneğiyle sunulacak.

YU7’nin temel versiyonu 835 km menzil (CLTC döngüsüne göre) ve sadece 5,88 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşacak tek bir arka motora, 96,3 kWh LFP bataryaya sahip olacak.

Daha fazla performans arayanlar için “Pro” ve “Max” modelleri sırasıyla 365 kW ve 508 kW güç çıkışlarına sahip çift motorlu AWD konfigürasyonları sunacak. Özellikle de “Max” versiyonu, 101,7 kWh NMC bataryası sayesinde sadece 3,23 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşmayı vaat edecek.

Şimdilik Xiaomi’nin 26 Haziran tarihinde gerçekleştireceği lansman etkinliğinde tanıtmayı planladığı ürünler bunlarla sınırlı görünüyor. Fakat muhtemelen şirket, neredeyse her lansmanda olduğu gibi tüketicileri şaşırtarak bazı sürpriz ürünlerini de karşımıza çıkarabilir.