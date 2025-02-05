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    Xiaomi Mix Flip 2 geliyor: İşte sızdırılan özellikleri ve çıkış tarihi

    Çok yakında piyasaya çıkacak Xiaomi Mix Flip 2 modelinin özellikleri ortaya çıktı. Cihazın çıkış tarihi belli oldu.
    Xiaomi Mix Flip 2
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    • Xiaomi Mix Flip 2 gelişmiş özelliklerle Nisan-Haziran ayları arasında piyasaya çıkacak.
    • Merakla beklenen model, Snapdragon 8 Elite yonga setiyle güçlü bir performans sunacak.
    • Yeni katlanabilir telefon, güçlü pil kapasitesi ve etkileyici ekranıyla öne çıkacak.

    Çok yakında piyasaya çıkması beklenen katlanabilir telefon modeli Xiaomi Mix Flip 2 hakkında yeni söylentiler geldi. Sektörde güvenilir bir kaynak olarak tanınan Digital Chat Station’ın Weibo hesabından açıklanan ayrıntılar, cihazın çıkış tarihi ve teknik özellikleri hakkında bizlere önemli bilgiler sunuyor.

    Ortaya çıkan son raporlar, merakla beklenen yeni kapaklı katlanabilir telefonla alakalı dikkat çekici ayrıntılar getiriyor. Cihazın Çin pazarındaki lansmanın bu yılın ikinci çeyreğinde, yani Nisan-Haziran ayları arasında gerçekleşmesi planlanıyor.

    Xiaomi Mix Flip 2 teknik özellikleri belli oldu

    Xiaomi’nin yeni cihazının Qualcomm’un geliştirdiği amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alması bekleniyor. Eğer bu iddia doğruysa, Xiaomi Mix Flip 2 bu yonga setiyle çalışan ilk katlanabilir kapaklı akıllı telefon olabilir.

    Xiaomi Mix Flip 2 ekran özellikleri de ortaya çıktı. Gelen son raporlar, cihazın 1.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED panel ile donatılacağı aktarılıyor. Bu teknik özellikler, multimedya içeriklerin keyfini çıkarmak ve oyun oynamak için olmazsa olmaz olan akıcı görüntüleme ve keskin görüntüleri garantiliyor.

    Xiaomi Mix Flip 2

    Yeni katlanabilir telefon modelinin optik stabilizasyon (OIS) özelliğine sahip 50 MP’lik ana kameraya sahip olduğu söyleniyor. Bunlara 50 MP’lik ultra geniş açılı bir sensörün de katılması bekleniyor. Telefoto kameranın ise eksik olduğu görülüyor. Bu da ne yazık ki mobil fotoğrafçıları hayal kırıklığına uğratabilecek bir karar olacak gibi görünüyor.

    Kullanıcı dostu pil ömrü sunacak

    Xiaomi Mix Flip 2 özellikleri ile ilgili ortaya çıkan diğer ayrıntılar, cihazın pil ömrü hakkında heyecanlandıran veriler sunuyor. Merakla beklenen modelin 5.100 mAh’lik bir batarya ile geleceği söyleniyor. Bu pil iki ayrı hücreye bölünmüş gibi görünüyor. Biri 3.825 mAh, diğeri ise 1.225 mAh olarak karşımıza çıkabilir.

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    Bunun yanı sıra cihazın 50W’a kadar güç sağlayan kablosuz şarj özelliğinden de bahsediliyor. Bu sayede telefonu kablo kullanmadan hızlı bir şekilde şarj etmek için kullanıcılara önemli bir avantaj sağlanıyor.

    Ayrıca akıllı telefonlarında su ve toza karşı maksimum koruma isteyen kullanıcılar tarafından giderek daha fazla talep edilen bir özellik olan IPX8 sertifikasının da onaylandığı vurgulanıyor.

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    Xiaomi Mix Flip’in şu anda Türkiye’de 49 bin 999 TL karşılığında satıldığını belirtelim. Yeni modelin fiyatı ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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