Xiaomi Pad 7S Pro’nun üst düzey özellikleri sızdırıldı

Xiaomi Pad 7S Pro'nun iddialı teknik özellikleri ortaya çıktı.

Bu ayın sonlarında duyurulması beklenen cihaz 120W hızlı şarj desteği ve 12,5 inç LCD ekrana sahip olacak.

Fiyat-performans odaklı tablet modeli XRING O1 yonga setinden güç alacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi oyuncular için özel olarak tasarlanmış Xiaomi Pad 7S Pro ve bir Redmi modeli olmak üzere iki yeni tablet piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İkincisinin adı henüz açıklanmamış olsa da duyurusu ay sonuna doğru gelebilir.

Digital Chat Station, Weibo’da yaptığı bir paylaşımda Haziran ayında tescilli bir çipe sahip büyük bir tablete ek olarak dört farklı tabletin daha tanıtılacağını açıkladı. Bu söylenti birkaç gün önce sızdırılmıştı. Kaynak burada söz konusu modelin Xiaomi Pad 7S Pro olduğunu açıkça belirtmese de ipuçları o yöne işaret ediyor.

Xiaomi Pad 7S Pro teknik özellikleri belli oldu

Çok yakında duyurulması beklenen Xiaomi Pad 7S Pro cihazının öne çıkan özellikleri sızdırıldı. İddialara göre cihaz 12,5 inç LCD ekrana sahip olacak ve 120W hızlı şarjı destekleyecek.

Merakla beklenen yeni model, Xiaomi Pad 7 Ultra ve Xiaomi Pad 7 Pro arasında konumlandırılacak. Cihaz üst düzey donanımı ve uygun fiyatı ile öne çıkan seçenekler arasında olacak.

Hem 12,5 inç Pad 7S Pro hem de “Soft Light” versiyonu Bluetooth SIG yetkilisinin listesinde görüldü. Bu da ekran boyutunu doğruluyor. Bu ayın sonlarında Çin’de resmi bir lansman yapılacağını da bizlere gösterdi.

Performans canavarı cihazın en ilginç yönü ise işlemci tarafında olacak. Cihaz, Xiaomi 15S Pro ve Xiaomi Pad 7 Ultra modellerinde de yer alan yeni XRING O1 çipi ile donatılacak.

Yeni işlemciyi kullanma kararının, akıllı telefonlardan daha iyi ısı yönetimi kontrolü sunan daha büyük cihazlarda yonga setinin daha iyi performansından kaynaklandığı anlaşılıyor. Bu da daha performanslı bir CPU ve HyperOS ile daha akıcı bir kullanıcı deneyimiyle sonuçlanıyor.

Lansman gerçekten bu ayın sonlarına doğru planlanıyor. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin yeni bilgilerin gelmesi de oldukça olası görünüyor.