Redmi K80 Ultra’dan yeni detaylar geldi: Neler bekleniyor?

Redmi K80 Ultra'nın Temmuz ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

Üst düzey özelliklere sahip olacak cihaz, MediaTek Dimensity 9400+ çipinden güç alacak.

Performans canavarı donanımıyla öne çıkacak model, şık tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekecek.

Merakla beklenen Redmi K80 Ultra ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Xiaomi çatısı altında piyasaya çıkacak olan yeni akıllı telefon modeli, gelişmiş özellikleriyle üst düzey cihazlar arasında rekabet edecek.

Güvenilir bir kaynaktan gelen raporlar, yenilenen tasarıma sahip güçlü bir akıllı telefonun ana hatlarını çiziyor. Bununla birlikte cihazın bazı önemli teknik özellikleri de doğrulanıyor. Peki ya Redmi K80 Ultra’dan neler bekleniyor? işte cihazla ilgili bilinen tüm ayrıntılar…

Redmi K80 Ultra teknik özellikleri

Weibo’dan gelen bilgilere göre cihazda 6.8 inçlik düz LTPS OLED ekran yer alacak. Çözünürlüğün 1.5K olması sürükleyici bir görsel deneyim sunulması bekleniyor. Öncekine kıyasla belirgin bir evrimi temsil eden ayırt edici unsur ise kamera setinde olacak gibi duruyor.

Dairesel bir yapıya sahip olan kamera modülü, estetik olarak Redmi K80 ve K80 Pro modelleriyle örtüşüyor. Arka panelin sol üst köşesine konumlandırılan bu modülün içerisinde üç adet kamera yer alacak. Akıllı telefonun çerçevesi, merkezi metal bir çerçeve ile güçlendirilecek.

Redmi K80 Ultra modeli gücünü MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 9400+ yonga setinden alıyor. Cihazın 7.400 mAh ya da 7.500 mAh büyüklüğünde bir pil kapasitesine sahip olacağı ifade ediliyor. Model, 100W hızlı şarjı destekleyerek gelişmiş bir kullanıcı deneyimi ortaya koyacak.

Redmi K80 Ultra ne zaman piyasaya çıkacak?

Söylentilere göre Redmi K80 Ultra cihazı Temmuz ayında resmen piyasaya sunulacak. Şirket aynı zamanda diğer ürünler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Nisan ayında Snapdragon 8s Elite işlemciyle donatılan Redmi Turbo 4 Pro’nun piyasaya sürülmesi bekleniyor. Anı zamanda Redmi K80 Ultra ile birlikte muhtemelen Redmi Pad Pro 2 olarak adlandırılan bir tablet de Temmuz ayında karşımıza çıkacak.

Söylentilere göre bu tablet Redmi K80 Ultra ile aynı yonga setini paylaşacak. Ayrıca yıl sonuna doğru iki akıllı telefon daha gelecek. Bu modeller Redmi K80 serisinin halefi olacak Redmi K90 ve K90 Pro olacak.

Redmi K90 ve K90 Pro modelleri üst düzey bir performansa ev sahipliği yapacak. Bu cihazlar sırasıyla Snapdragon 8 Elite ve Snapdragon 8 Elite 2 yonga setinin özelleştirilmiş versiyonlarını kullanacak.