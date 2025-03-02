Performans canavarı Xiaomi Pad 7 serisi Türkiye’de satışa çıktı

Xiaomi Pad 7 serisi resmi olarak tanıtıldı.

Merakla beklenen Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro cihazları Türkiye'de satışa sunuldu.

Yüksek performanslı tablet serisi 15 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluştu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlediği lansman etkinliğinde yeni Xiaomi Pad 7 tablet serisi ile karşımıza çıktı. Xiaomi Pad 7 ve Xiaomi Pad 7 Pro modelleri performans, bağlantı ve yapay zeka alanlarındaki gelişmeleri beraberinde getirerek üretkenlik ve eğlence odaklı bir deneyime ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi’nin yeni tabletleri kısa sürede global çapta ilgi odağı haline geldi. Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra ile birlikte küresel pazarda duyurulan modeller bugün itibariyle Türkiye’de de satışa çıktı. Xiaomi Pad 7 ailesinin Türkiye fiyatları belli oldu. İşte cihazlarla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Xiaomi Pad 7 serisi neler sunuyor?

Xiaomi Pad 7 modeli iş ve eğlence arasında denge arayan kullanıcılara yönelik bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci ve Qualcomm Adreno GPU ile donatılan cihaz, 128 GB / 256 GB’lık 8 GB RAM veya 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip daha gelişmiş bir versiyonla birlikte çalışıyor.

Cihazda 3.2K çözünürlüklü (3200 x 2136) 11.2 inç ekran, 144Hz’e kadar yenileme hızı ve daha fazla görsel konfor için TÜV Rheinland sertifikaları bulunuyor. 8.850 mAh batarya ve 45W turbo şarj desteği yer alıyor. Ses sistemi Dolby Atmos uyumlu dört hoparlörden oluşuyor. Kamera kısmına geldiğimizde ise tabletin 13 MP arka kamerası ve görüntülü görüşmeler için 8 MP ön kamerası bulunuyor.

Serinin en gelişmiş versiyonu olan Xiaomi Pad 7 Pro, performans ve bağlantıda önemli iyileştirmeler getiriyor. Daha gelişmiş grafikler ve verimli işlem gücü için Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ve optimize edilmiş Adreno GPU ile destekleniyor. İşlemci, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanıyla veya daha güçlü bir versiyon olan 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanıyla birlikte çalışıyor.

Standart modelle aynı çözünürlük ve yenileme hızını koruyan 11.2 inçlik ekran, keskin görüntüler ve akıcılık vadediyor. Farklılıklar arasında, gelişmiş görüntülü konferans için Always-On teknolojisine sahip 32 MP ön kameranın eşlik ettiği 50 MP arka kamera sensörü yer alıyor.

Xiaomi Pad 7 Pro’nun 8.850 mAh bataryası 67W hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede yaklaşık 79 dakikada tam şarj olabiliyor. Standart modelde olduğu gibi HyperOS 2 sistemini çalıştırıyor. Gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olan Xiaomi Pad 7 serisi modelleri, Xiaomi Focus Pen dijital kalem ve klavye gibi akseuarlarla da uyumlu çalışıyor.

Xiaomi Pad 7 özellikleri

Ekran: 3.200 x 2.136 piksel çözünürlüğe sahip 11,2 inç IPS LCD ekran, 3:2 en boy oranı, 144Hz yenileme hızı, Dolby Vision ve HDR10 özellikli ekran

3.200 x 2.136 piksel çözünürlüğe sahip 11,2 inç IPS LCD ekran, 3:2 en boy oranı, 144Hz yenileme hızı, Dolby Vision ve HDR10 özellikli ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 işlemci (4nm, 2,8 GHz’e kadar Cortex-X4 çekirdek, Adreno GPU)

Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 işlemci (4nm, 2,8 GHz’e kadar Cortex-X4 çekirdek, Adreno GPU) RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM

8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB UFS 4.0 dahili depolama

128 GB ve 256 GB UFS 4.0 dahili depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 13 MP ana kamera

13 MP ana kamera Batarya kapasitesi: 45W hızlı şarjlı 8.850 mAh pil

45W hızlı şarjlı 8.850 mAh pil Diğer özellikleri: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, Dolby Atmos mekansal ses özellikli dört hoparlörlü ses, isteğe bağlı kalem ve klavye

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, Dolby Atmos mekansal ses özellikli dört hoparlörlü ses, isteğe bağlı kalem ve klavye İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2 kullanıcı arayüzü

Xiaomi Pad 7 Pro özellikleri

Ekran: 3.200 x 2.136 piksel çözünürlüğe sahip 11,2 inç IPS LCD ekran, 3:2 en boy oranı, 144Hz yenileme hızı, Dolby Vision ve HDR10 özellikli ekran

3.200 x 2.136 piksel çözünürlüğe sahip 11,2 inç IPS LCD ekran, 3:2 en boy oranı, 144Hz yenileme hızı, Dolby Vision ve HDR10 özellikli ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci (4nm, 3,0GHz’e kadar Cortex-X4 çekirdek, Adreno GPU)

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci (4nm, 3,0GHz’e kadar Cortex-X4 çekirdek, Adreno GPU) RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM

8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB UFS 4.0 dahili depolama

128 GB, 256 GB veya 512 GB UFS 4.0 dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Batarya kapasitesi: 67W hızlı şarjlı 8.850 mAh pil

67W hızlı şarjlı 8.850 mAh pil Diğer özellikleri: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Dolby Atmos mekansal ses özellikli dört hoparlörlü ses, isteğe bağlı kalem ve klavye

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Dolby Atmos mekansal ses özellikli dört hoparlörlü ses, isteğe bağlı kalem ve klavye İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2 kullanıcı arayüzü

Xiaomi Pad 7 serisi Türkiye fiyatları

Xiaomi’nin yeni tablet serisi şu anda markanın resmi internet sitesi üzerinden ön siparişe açıldı. Xiaomi Pad 7 modeli Deniz Mavisi, Gri ve Nane Yeşili renk seçenekleriyle 15 bin 999 TL’den tüketicilere sunuluyor. Yine aynı renk seçeneklerine sahip olan Xiaomi Pad 7 Pro’nun Türkiye fiyatı ise 23 bin 999 TL olarak duyuruldu.