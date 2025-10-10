Xiaomi 17 Ultra, 200 MP ve dörtlü kamera ile geliyor

2026'da çıkması beklenen Xiaomi 17 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı.

Merakla beklenen cihazın 200 MP ana sensör ve dörtlü kamera setine sahip olacağı söyleniyor.

200 MP periskop telefoto lensin yanı sıra arka kamerada üç adet 50 MP sensör daha bulunacak.

Cihazın ön tarafında da yine 50 MP'lik bir selfie kamerasına yer verilecek.

Çinli akıllı telefon üreticileriyle ilgili güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station’a göre amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra iddialı kamera özellikleri ile rakiplerine meydan okuyacak. Mobil fotoğrafçılar için iddialı yetenekler barındıracak model, “premium” bir deneyim ortaya koyacak.

Son zamanlarda “Ultra” modeliyle ilgili ortaya çıkan raporlar, Xiaomi 17 serisinin Çin’de piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra geliyor. Bu da şirketin 2026 yılında Xiaomi 17 Ultra ve Xiaomi 17s Pro modelleriyle ürün yelpazesini genişletmeye hazır olduğuna işaret ediyor.

Xiaomi 17 Ultra mobil fotoğrafçılıkta zirveye oynayacak

Digital Chat Station’a göre Xiaomi 17 Ultra dört sensöre sahip olacak. Üç adet 50 MP sensör ve bir adet 200 MP sensör bulunacak. Ana 50 MP sensör daha geniş bir alana sahip olacak. Sensör HDR’yi destekleyecek ve bu da zorlu ışık koşullarında bile mükemmel performans sağlayacak.

Periskop telefoto lens ise daha fazla keskinlik ve derinlik sunmak üzere tasarlanmış yeni optik teknolojiye sahip büyük bir sensöre sahip olacak. Diğer iki 50 MP sensör ise kurulumu tamamlayarak sırasıyla ultra geniş ve standart telefoto işlevlerini kapsayacak.

Xiaomi 17 Ultra kamera kurulumunda 50 MP OmniVision OV50X ana sensör, 50 MP Samsung JN5 ultra geniş açılı lens, 50 MP Samsung JN5 telefoto lens ve 200 MP Samsung HPE periskop telefoto lens taşıyacak. Selfie’ler için ise 50 MP OmniVision OV50M ön kamera sunulması bekleniyor.

Söylentilere göre cihaz, her ikisi de aynı sensör ve lens yapılandırmasına sahip iki farklı versiyonda piyasaya sürülecek. Fakat daha üst düzey versiyon, muhtemelen yeni sürekli optik yakınlaştırma sistemiyle ilgili gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri içerecek.

Digital Chat Station ayrıca daha önce Xiaomi 17 Ultra’nın 200 MP sensörü çok elemanlı periskop lensle birleştirebilen yenilikçi bir sürekli optik yakınlaştırma sistemi sunacağını da paylaşmıştı.

Xiaomi 17 serisi beklentileri aştı

Yakın zaman önce piyasaya çıkan Xiaomi 17 serisi Çin’de muazzam satış rakamlarına ulaştı. Xiaomi Başkanı Lu Weibing, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, cihazın kısa sürede 1 milyon satış bandını geçtiğini ifade etti.

Satış hızı açısından önceki nesil Xiaomi 15’i geride bırakmayı başaran yeni amiral gemisi telefonlar, özelikle de “Pro Max” modeliyle üst düzey bir performans sunuyor.

Serinin şu anda en gelişmiş seçeneği olan Xiaomi 17 Pro Max’in de geçen hafta AnTuTu tarafından “Eylül 2025’in en iyi amiral gemisi telefonu” seçildiğini de hatırlatalım. Fakat önümüzdeki yıl çıkması beklenen “Ultra” modelinin daha da güçlü bir donanıma sahip olması bekleniyor.