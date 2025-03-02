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    Xiaomi 15 (global) piyasaya çıktı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

    Uzun süredir beklenen Xiaomi 15 modeli nihayet global sürümüyle karşımıza çıktı. Cihazın Türkiye fiyatı belli oldu.
    Xiaomi 15
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    • Xiaomi 15 nihayet küresel pazara geldi.
    • Çin sürümünden aylar sonra global pazara gelen model büyük bir ilgiyle karşılandı.
    • Xiaomi 15 Ultra, 49 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla alıcıların karşısına çıktı.

    Xiaomi, Çin’deki ilk lansmanının ardından İspanya’nın Barselona kentinde düzenlediği bir etkinlikte Xiaomi 15 modelinin global versiyonunu duyurdu. Çinli markanın yeni üst düzey cep telefonu serisinde kamera iyileştirmeleri, iyileştirilmiş performans ve güncellenmiş bir işletim sistemi yer alıyor.

    Aylar sonra nihayet global pazara gelen Xiaomi 15 modeli Snapdragon 8 Elite yonga setiyle donatılıyor. Xiaomi HyperOS 2 işletim sistemini çalıştıran cihazda ayrıca Leica Summilux lenslerle fotoğraf yeteneklerinde önemli bir gelişme sağlanıyor. İşte modelin merak edilen tüm ayrıntıları…

    Xiaomi 15 (global) özellikleri

    • Ekran: 6,36 inç CrystalRes AMOLED (2.670 x 1.200 piksel), 3200 nit tepe parlaklık, 1-120Hz dinamik yenileme hızı ve Xiaomi Shield Glass koruması
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite
    • RAM kapasitesi: 12 GB LPDDR5X
    • Dahili depolama alanı: 256GB/512GB UFS 4.0
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera (Light Fusion900, f/1.62, OIS), 50 MP 60mm telefoto lens (f/2.0, OIS) ve 50 MP ultra geniş açılı lens (14mm, f/2.2)
    • Ön kamera: 32 MP (f/2.0, 90° FOV)
    • Video kayıt: 30 fps’de 8K’ya kadar kayıt, 60 fps’de Dolby Vision 4K
    • Batary akapasitesi: 90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj özellikli 5.240 mAh pil
    • Diğer özellikleri: IP68 sertifikalı, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C, ultrasonik parmak izi sensörü
    • İşletim sistemi: Xiaomi HyperOS 2

    Xiaomi 15 daha kompakt bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Siyah, Beyaz, Yeşil ve Sıvı Gümüş renk seçenekleriyle sunulan model, kavisli cam kaplama ve güçlendirilmiş alüminyum çerçeveyle sunuluyor.

    6.36 inçlik AMOLED CrystalRes ekranla karşımıza çıkıyor. Bu ekranda 2670 x 1200 piksel çözünürlüğe ve 3200 nit maksimum parlaklığa yer verilerek harika bir görsel deneyim sağlanıyor.

    Xiaomi 15

    Xiaomi 15 kamera özellikleri ile de dikkat çekiyor. Light Fusion 900 sensör ve f/1.62 diyafram açıklığına sahip 50 MP Leica ana kamera, 60 mm telefoto lens ve 50 MP ultra geniş lens olmak üzere üçlü bir sistem sunuluyor. Cihaz 8K’da 30 fps’de video kaydı yapabiliyor. Ayrıca 4K’da 60 fps’de Dolby Vision’ı destekliyor.

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    Snapdragon 8 Elite yonga setiyle amiral gemisi sınıfında yer alan Xiaomi 15, 512 GB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı ve 12 GB’a kadar RAM sağlıyor. Soğutma için ise Xiaomi IceLoop sistemine güveniliyor.

    Çin versiyonundaki 5.400 mAh pile yer verilirken, Xiaomi 15 Ultra global sürümde 5.240 mAh’lik daha küçük bir pil sunuyor. Ayrıca cihaz 90 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarjı destekliyor.

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    Xiaomi HyperOS 2 modele AI jest tepkileri, AI altyazılar ve AI yazma özellikleri gibi yeni işlevler ekleyerek etkileşimi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda bu özelliklerle birlikte kullanıcı üretkenliği artıyor.

    Ayrıca HyperConnect platformu, Xiaomi cihazları arasındaki bağlantıyı iyileştirerek ekosistemdeki akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlar arasında sorunsuz entegrasyon sağlıyor.

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    Xiaomi 15’in Türkiye fiyatı açıklandı

    Xiaomi’nin yeni üst düzey telefonu global pazara 999 Euro fiyat etiketiyle giriş yaptı. Cihaz 256 GB’lık sürümüyle Türkiye pazarında 49 bin 999 TL, 512 GB depolamaya sahip versiyonuyla ise 54 bin 999 TL’den tüketicilerle buluşuyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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