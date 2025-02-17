Xiaomi 15 serisi için Türkiye onayı geldi

Xiaomi 15 serisi modellerinin 2 Mart tarihinde global olarak satışa çıkması bekleniyor.

Xiaomi Türkiye, internet sitesinde yeni bir sayfa oluşturarak serinin ülkemize geleceğine dair önemli bir ipucu verdi.

Xiaomi 15, 15 Pro ve 15 Ultra cihazlarının ülkemizde raflarda boy göstermesi için geri sayım başladı.

Amiral gemisi Xiaomi 15 serisi akıllı telefon ailesi için beklenen haber geldi. Geçen yılın sonlarında Çin pazarında duyurulan Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro, ilk kez küresel çapta karşımıza çıkacak olan serinin en gelişmiş modeli Xiaomi 15 Ultra ile birlikte Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapacak.

Xiaomi 15, 15 Pro ve 15 Ultra modellerinin Türkiye pazarında satışa çıkacağına dair önemli bir ipucu ortaya çıktı. 2 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan küresel lansman etkinliğinden sonra bu üç cihazın ülkemizde de raflara geleceği artık netlik kazandı.

Fotoğrafçılıkta yeni bir zirve: Xiaomi 15 ailesi Türkiye pazarına geliyor

Xiaomi Türkiye bugün resmi internet sitesinde yeni bir sayfa açtı. Bu sayfada 2 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan Xiaomi 15 serisinin küresel lansman etkinliğine dair bilgiler yer aldı. “Fotoğrafçılıkta Yeni Bir Zirve” sloganıyla gelecek modellerin ülkemizde satışa sunulacağı böylelikle resmiyet kazanmış oldu.

Aslında serinin önceki modelleri de geçmiş yıllarda yine ülkemize gelmişti. Xiaomi 14 ailesinin tamamı geçen yıl ülkemizde satışa çıkmıştı. Dolayısıyla Xiaomi 15 serisinin Türkiye lansmanı pek de şaşırtıcı olmadı. Fakat yine de bunun resmi ağızdan doğrulanmış olması tüketicileri memnun etti.

Xiaomi 15 serisi neler sunacak? İşte özellikleri

Çin’den sonra nihayet global pazara gelecek olan Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modelleri Snapdragon 8 Elite çipini kalbinde taşıyor. Cihazda 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı yer alıyor. Üç adet 50 MP’lik kameraya sahip olan cihazlar Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

MWC 2025 etkinliğinde karşımıza çıkacak olan Xiaomi 15 Ultra ise 6,73 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekranda 1440×3200 piksel çözünürlük kalitesi ve Xiaomi Shield Glass 2.0 koruma teknolojisi bulunacak. 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanını destekleyecek model Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacak.

Xiaomi 15 Ultra’nın Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkması bekleniyor. Aynı zamanda 5G, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 desteklerini bünyesinde taşıyacak. 90W hızlı şarj desteğine sahip olacak telefon 5.410 mAh pil kapasitesi sunacak.