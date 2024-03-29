Xiaomi 14 Ultra nihayet Türkiye’de satışa çıktı

Mobil fotoğrafçılık konusunda gelişmiş bir performans vaat eden Xiaomi 14 Ultra bugün resmen Türkiye’de satışa çıktı. Leica ortaklığında tasarlanan etkileyici kamera setiyle dikkatleri üzerinde toplayan model, aynı zamanda Snapdragon 8 Gen 3 çipi sayesinde olağanüstü bir performans ortaya koyuyor. 2024’ün en iyi telefonları arasında gösterilen cihaz nihayet ülkemizde raflarda boy göstermeye başlıyor.

Son derece modern ve şık bir tasarımla karşımıza çıkan cihaz, kavisli kenarlarıyla konforlu bir deneyim sunarken, aynı zamanda arka taraftaki devasa dairesel kamera setiyle kendine özgü bir görünüm yaratıyor. Şu anda piyasadaki en iyi kameraya sahip telefonlar arasında kabul edilen seçenek, amiral gemisi telefon pazarında rakiplerine kıyasla daha iyi bir fiyata daha yüksek bir performans vaat ediyor.

Xiaomi 14 Ultra’nın Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi 14 Ultra cihazı Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Şirketin yeni amiral gemisi telefonu, Xiaomi’nin resmi internet sitesinde listelenmeye başladı. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle karşımıza çıkan model, 16 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanıyla 74 bin 999 TL karşılığında satılıyor. Ancak bununla birlikte Xiaomi, 400 TL’lik bir hediye kuponu sunuyor.

Bunun yanı sıra şirket aynı zamanda Xiaomi 14 Ultra Photography Kit sürümünü de ülkemizde satışa çıkarıyor. Eşsiz bir kamera performansı vadeden bu seçenek, “Parmaklarınızın ucundaki sonsuz ilham” sloganıyla duyuruldu. Telefonunuzu anında bir fotoğraf makinesine dönüştürebileceğiniz bu seçenek, fotoğraf tutacağını kolayca monte edip istediğiniz zaman dilediğiniz yerde üst düzey bir mobil fotoğrafçılık deneyimine ulaşmanıza katkıda bulunuyor.

Xiaomi 14 Ultra Photography Kit’in Türkiye fiyatı 99 bin 999 TL olarak açıklandı. Cihaz 200 TL indirim kuponuyla birlikte geliyor. Şirket her iki seçeneğin de 4 Nisan tarihinde teslim edileceğini belirtiyor.

Xiaomi 14 Ultra özellikleri