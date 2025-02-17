Xiaomi 15 Ultra üç renk seçeneğiyle geliyor: Görüntüleri sızdırıldı

Amiral gemisi Xiaomi 15 için geri sayım başladı.

Ay sonunda Çin'de, 2 Mart'ta ise küresel pazar için duyurulacak modelin renk seçenekleri sızdırıldı.

Cihazın üç renkle geleceği belirtilirken, tüm renk opsiyonlarının görüntüleri paylaşıldı.

Amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra için geri sayım başladı. Merakla beklenen modelin Çin pazarına yönelik lansmanı Şubat ayında gerçekleştirilecek. Global lansman ise 2 Mart tarihinde, yani Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’ne (MWC 2025) denk gelecek şekilde karşımıza çıkacak.

Rus perakendeci M. Video, üst düzey özelliklere sahip olacak cihazın detaylı görüntülerini yayınladı. Ortaya çıkan görüntüler, daha önce bazı söylentilerle örtüşen çeşitli detaylar sunuyor. Xiaomi 15 Ultra modelinin üç renk seçeneğiyle çıkacağı ifade edilirken, her bir opsiyonun tasarımı lansmandan önce bizlerle buluşuyor.

Xiaomi 15 Ultra renk seçenekleri ve görüntüleri ortaya çıktı

Merakla beklenen Xiaomi 15 Ultra cihazının üç renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Beyaz renk seçeneğinde cam arka yüzey ve siyah dairesel kamera modülü tam görünür halde olacak şekilde temiz bir tasarım sunulacak. Siyah versiyon kamera bölmesinin etrafındaki kırmızı halka, ünlü Leica markasına açık bir göndermeyle ayırt edici bir görünüm ortaya koyacak.

Şirket uzun bir süredir aralarında Xiaomi 15 Ultra’nın da bulunduğu birçok modelinin kamera sistemini oluşturmak için Alman firmasıyla iş birliği yapıyor. Amiral gemisinin varsayılan duvar kağıdında bile Leica’ya bir gönderme olacak. Burada üç daire yer alacak ve bunların ortasındaki daire kırmızı olacak. Arka yüzey cam kalırken, kendine özgü bir dokuya sahip olacak.

Rus perakendecinin “Camera” (Kamera) adını verdiği üçüncü renk seçeneği ise iki farklı malzemenin kullanıldığı özel bir tasarıma sahip olacak. Bir bölüm deri efekti veren sentetik bir kaplama ile siyah olacak. Diğer bölüm ise beyaz camdan yapılacak. Kamera modülünün üzerinde, sol üst köşede yer alan küçük bir detay ise Leica analog kameraları anımsatacak.

Xiaomi 15 Ultra teknik özellikleri

Rus perakendeci ayrıca daha önce dolaşan söylentileri büyük ölçüde doğrulayan teknik özellikler ile ilgili de konuştu. Serinin en üst seviye akıllı telefonu Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacak Kamera seti güçlü ve yüksek kaliteli zoom sağlamak için tasarlanmış üç adet 50 MP sensör ve 200 MP periskop telefoto lens olmak üzere dört üyeden oluşacak.

Ekranın 6.73 inçlik AMOLED panel olacağı söyleniyor. Bu ekran 1440 x 3200 piksel çözünürlük ve Xiaomi Shield Glass 2.0 koruması ile gelecek. 16 RAM kapasitesi, 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı seçenekleri karşımıza çıkacak.

Merakla beklenen akıllı telefon, suya ve toza karşı dayanıklılığını kanıtlayan IP68 sertifikasına sahip olacak. Android 15 işletim sistemiyle çalışan model 5G, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 desteğiyle gelecek. 5.410 mAh pil kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği sunulacak. Son olarak telefonun boyutları 161.3 x 75.3 x 9.48 mm, toplam ağırlığı ise 229 gram olacak.