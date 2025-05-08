BTK kararıyla Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi.

Bu engelleme kararının, İmamoğlu tarafından 24 Nisan tarihinde yapılan paylaşımlardan kaynaklandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu paylaşımlara ilişkin "suç işlemeye alenen tahrik" iddiasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) görevden alınan başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabına Türkiye’den erişim engeli kararı uygulandı. İmamoğlu’na ait sosyal medya hesabının neden kapandığına ilişkin resmi makamlardan açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu tarafından 24 Nisan tarihinde X hesabında paylaşılan gönderinin “suç işlemeye alenen tahrik” barındırdığını ifade etti. X hesabının tedbir amacıyla kapandığı dile getirildi.

İmamoğlu’nun paylaşımlarına “suç işlemeye alenen tahrik” iddiasıyla soruşturma

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, İmamoğlu’nun 24 Nisan tarihinde yaptığı paylaşıma işaret ederek şu ifadelerde bulunmuştu:

“Tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun X hesabından, https://x.com/ekrem_imamoglu?s=21… linki ile 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK.’nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.”

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) talebiyle X platformu tarafından Ekrem İmamoğlu’nun hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi. Bunun için 2 hafta itiraz süresi bulunduğu ifade edildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle; Tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesi için; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/2 delaletiyle aynı kanunun 8/A maddesi uyarınca karar verilmesi, Kararın hem Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna (BTK) hem de Erişim Sağlayıcıları Birliğine (ESB) gönderilmesi” talep edilmiştir. Talep, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince incelenmiş; Yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu’na ait X hesabının erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Nisan 2025 tarihli talebi ve 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 3. fıkrası uyarınca İmamoğlu’nun X hesabına erişimin engellenmesine, Kararın bir örneğinin 5651 Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca gereği yapılmak üzere BTK ve ESB’ye gönderilmesine, Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca derhal, en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine, İki hafta içerisinde itiraz yolunun açık olacağına 24.04.2025 tarihinde karar verilmiştir. X platformu, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirmiştir.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı

Konuya ilişkin bir diğer önemli açıklama ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya şu ifadeler yer aldı:

“Hakkından mali ve terör nitelikli suçlardan soruşturma yürütülen ve görevden uzaklaştırılan, halen tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kendisine ait fakat kendisinin kullanmadığı (X) sosyal medya hesabından TCK’nın 214. maddesinin ihlaline vücut verecek nitelikte suç teşkil eden ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği, yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına istinaden 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheliye ait hesabın tamamına erişimin engellenmesine dair karar verilmiş ve karar uyarınca erişim engeli bugün itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır.”

Ekrem İmamoğlu ne demişti?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya konu olan 24 Nisan tarihli X paylaşımları şöyleydi: