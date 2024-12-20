X Mail geliyor: Elon Musk e-posta hizmeti başlatıyor

Elon Musk, yeni bir e-posta hizmeti üzerinde çalışıyor.

X Mail adı verilen yeni girişim hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

Merakla beklenen platformun geleneksel e-posta hizmetlerinden ziyade, daha çok bir sosyal ağı anımsatan arayüze sahip olacağı söyleniyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk bugün kendi e-posta hizmeti üzerinde çalıştığını doğruladı. Musk’ın yeni girişimi hakkında ilk detaylar belli oldu. Bu dikkat çeken gelişme, X’te bir kullanıcı tarafından X Mail hakkında soru sorulması üzerine ortaya çıktı.

2022 yılının sonlarında Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında satın alan Elon Musk, o dönemden bu yana platforma –başka ismini değiştirmek olmak üzere– pek çok radikal değişiklik getirdi. Platformu sıradan bir sosyal ağ olmak yerine yavaş yavaş bir Super App haline getirmeye çalışan Musk’ın son hedefi de yine X çatısı altında faaliyet gösterecek bir e-posta hizmeti olacak gibi görünüyor.

X Mail, Gmail’e alternatif olacak

Elon Musk, X’te takipçileriyle yakın zamanda yaptığı bir etkileşimde, insanların dijital olarak iletişim kurma biçiminde devrim yaratmayı vaat eden yenilikçi bir e-posta yönetim hizmeti olan X Mail hizmetini geliştirdiğini resmi olarak doğruladı.

Musk’ın ikinci kez bahsettiği proje, Google’ın Gmail hizmetine potansiyel bir alternatif olacak gibi görünüyor. Fakat merakla beklenen bu girişim, e-posta deneyimini sosyal ağlara yakınlaştırmayı amaçlayan farklı bir fikirle öne çıkmaya hazırlanıyor.

Ortaya çıkan detaylara göre Elon Musk’ın X Mail platformunun ana özelliklerinden biri, geleneksel e-posta hizmetlerinin kullandığı geleneksel gelen kutusu formatını terk ederek, sosyal ağlardaki doğrudan mesajlardan ilham alan arayüzü olacak.

Elon Musk, WeChat benzeri bir platform yaratmak istiyor

Bu yenilikçi yaklaşım, Musk’ın Çin’de yaygın olarak kullanılan bir uygulama olan WeChat modeline benzer şekilde, çeşitli işlevleri tek bir platformda yoğunlaştıran bir Super App yaratmaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Tecrübeli girişimci, yalnızca e-posta hizmetini değil aynı zamanda ödeme kaynaklarını, kripto para birimlerini ve modern sosyal ağların karakteristik diğer özelliklerini de entegre eden bir platform yaratmayı amaçlıyor.

Musk’ın bu açıklaması kısa sürede ilgi odağı haline gelerek X Mail’a yönelik beklentileri oldukça artırdı. Musk tarafından geçmişte bir kez daha vurgulanan bu yeni e-posta hizmeti ile ilgili şu anda detaylar oldukça sınırlı durumda. Fakat çok yakında yeni hizmetle alakalı başka detaylar gelmesi de bekleniyor.