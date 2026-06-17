SpaceX yapay zeka şirketi Cursor’ı 60 milyar dolara satın aldı

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SpaceX, yapay zeka girişim Cursor'ın sahibi olan Anysphere şirketini 60 milyar dolara satın aldı.

Bu stratejik hamleyle birlikte Elon Musk, kurumsal yapay zeka ve otomatik kodlama pazarında öne çıkmak istiyor.

Sektör analistlerine göre şirket, böylelikle OpenAI ve Anthropic'a karşı önemli bir avantaj yakalayabilir.

SpaceX geçtiğimiz günlerde halka arz sürecini başarıyla tamamlayarak borsada tarihi bir açılışa imza atmıştı. Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi, bu hamleden kısa süre sonra şimdi dikkat çekici bir adım daha attı. Firma, yapay zeka çözümleri üreten Cursor asistanını geliştiricisi Anysphere’i 60 milyar dolar karşılığında satın aldı.

Satın alma işleminin tamamı SpaceX Class A adi hisse senetlerinin takası yöntemiyle finanse edildi. Bu devasa birleşme, Elon Musk yönetimindeki şirketin yalnızca roket ve uydu teknolojileriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda kurumsal yapay zeka alanında da küresel bir güç odağı olma isteğini gözler önüne serdi.

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Birleşen iki şirket, birbirlerinin eksiklerini kapatacak

Cursor bir süredir Claude’un sektörde hakimiyet kurmasıyla pazar baskısıyla karşı karşıyaydı. TechCrunch’un haberine göre platform geçen yıl önemli gelir artışına rağmen hala karlılığa ulaşmakta zorlanıyor ve pazar payını giderek kaybediyordu.

Bu nedenle şirket, gelecekteki büyümenin işlem gücüyle sınırlı olduğunu belirledi. xAI bu baharda Cursor’a bilgi işlem altyapısına erişim sağladı ve Grok Build de dahil olmak üzere modelleri birlikte eğitmeye başladı.

Anthropic ve Google ile yapılan sonraki anlaşmalar, SpaceX’e avantajlı fesih maddeleri sağladı. Elon Musk’ın şirketi işlem gücüne sahipti. Fakat kodlama alanında rekabetçi bir üründen yoksundu.

Öte yandan Cursor yetenekli çalışanlara ve pazarda büyük bir ürüne sahipti. Ama yine de kaynaklar konusunda rekabet edemiyordu. Dolayısıyla bu satın alma her iki şirketin sorunlarını doğrudan ele alıyor gibi görünüyor.

Son olarak SpaceX lideri Elon Musk’ın, şirketin halka arzından sonra dünyanın ilk trilyoneri konumuna ulaştığını da hatırlatmakta fayda var.