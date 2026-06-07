Google’dan SpaceX ile 30 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması

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Google, SpaceX'in xAI veri merkezlerindeki altyapı kaynaklarını kullanmak üzere Haziran 2029'a kadar geçerli olacak dev bir anlaşma sağladı.

Sözleşme kapsamında Google, her ay yaklaşık 920 milyon dolar ödeyerek 110.000 adet NVIDIA GPU başta olmak üzere gelişmiş işlemci ve hafıza sistemlerine doğrudan erişim hakkı kazanacak.

Şirketin bu iş birliği için toplamda 30 milyar dolarlık ödeme yapacağı vurgulanıyor.

Teknoloji devi Google, milyarder iş insanı Elon Musk’ın kontrolündeki SpaceX şirketiyle önemli bir yapay zeka anlaşması imzaladı. Toplamda yaklaşık 30 milyar dolar değerindeki anlaşma, Google’ın xAI’ın veri merkezlerindeki bazı bilgi işlem kaynaklarını kullanmak için aylık 920 milyon dolar ödemesini öngörüyor.

SpaceX’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı bildirime göre sözleşme Ekim 2026’da başlayacak ve Haziran 2029’a kadar geçerli olacak. Bu anlaşma sayesinde Google yaklaşık 110.000 NVIDIA GPU’dan oluşan bir altyapıya ve gelişmiş yapay zeka modellerini eğitip çalıştırmak için gereken işlemci ve bellek sistemlerine erişim sağlayacak.

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Google, Gemini’ı eğitmek için SpaceX ile el sıkıştı

Edgadget’ın haberine göre anlaşma, belirli operasyonel hükümler de içeriyor. SpaceX, Eylül 2026’ya kadar kararlaştırılan sayıda GPU’ya erişim sağlayamazsa, Google sözleşmeyi derhal feshetme ya da daha düşük bir kapasiteyi kabul edip bir aylık ek süre sonrasında ödemelerinde indirim alma seçeneğine sahip.

Google’ın zaten dünyanın en büyük veri merkezi ağlarından birine sahip olduğu ve yeni tesisler inşa etmeye yatırım yapmaya devam ettiği göz önüne alındığında, bu iş birliği şaşırtıcı görünüyor. Fakat Google Cloud sözcüsü, anlaşmanın Gemini’ye olan talebin keskin artışını karşılamak için tasarlanmış geçici bir çözüm olduğunu açıkladı.

Bunun yanı sıra Google, SpaceX’in altyapısını kullanan tek yapay zeka şirketi değil. Anthropic de xAI’ın Colossus 1 veri merkezinin kaynaklarından yararlanmak için bir anlaşma imzaladı.

Halka arz öncesinde sunulan mali belgelere göre Anthropic, Mayıs 2029’a kadar SpaceX’e ayda yaklaşık 1,25 milyar dolar ödeyecek. SpaceX’in 12 Haziran’da halka açılması planlanıyor ve tarihin en büyük halka arzı olabilecek bu işlemi gerçekleştirmek için yeterli sermaye toplamayı hedefliyor.