Tarihi rekor: Elon Musk trilyoner kulübünü tek başına açtı

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SpaceX bu hafta SPCX koduyla Nasdaq borsasında halka arz edildi.

Şirketin hisseleri ilk işlem gününde yüzde 25'in üzerinde değer kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu tarihi yükselişle beraber SpaceX'in yüzde 42'sine sahip olan Elon Musk'ın serveti 1,2 trilyon dolara fırladı.

Musk, dünyanın ilk trilyoneri olarak kayıtlara geçti.

SpaceX bu hafta Amerika Birleşik Devletleri’nde halka arzını gerçekleştirdi. Şirket bu sayede Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı. Bu hamleyle beraber şirketin kurucusu, CEO’su ve hissedarı olan Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri olarak tarihe geçmeyi başardı.

Elon Musk nasıl trilyoner oldu?

SPCX sembolüyle işlem gören SpaceX, hisse başına 135 dolardan piyasaya sürüldü ve şirketin piyasa değeri ilk işlem gününde yaklaşık 1,77 trilyon dolara ulaştı.

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Şirket bu halka arzda 75 milyar dolar topladı. 2019 yılında benzer bir şekilde 29 milyar dolar toplayan Saudi Aramco’nun elinde bulunan önceki rekoru kırdı.

Hisse senedi açılış zilinde hızla 160 doların üzerine çıktı. SpaceX’in piyasa değeri kısa süre içinde 2 trilyon doların üzerine yükseldi.

Musk zaten 4,8 milyar SpaceX hissesine, yani şirketin yüzde 42’sine ve ayrıca 350 milyon dolarlık kullanılabilir opsiyona sahipti. Halka arzla birlikte hisselerinin değeri de arttı. Sonuç olarak net serveti birkaç saat içinde 192 milyar dolar artarak toplamda 1 trilyon doları aştı.

Binlerce SpaceX çalışanı da milyoner oldu

Öte yandan bu halka arz yalnızca kağıt üzerinde insanları mutlu etmekle kalmıyor, aynı zamanda binlerce çalışanın hayatını somut olarak dönüştürüyor.

New York Post’un analizine göre yaklaşık 4.400 mevcut ve eski SpaceX çalışanı, hisse senedi opsiyonları sayesinde milyoner olabilir.

2015 yılında 10.000 dolarlık hisse senediyle işe alınan eski bir kaynakçı olan Juan Hernandez’in hikayesi bu dönüşümü mükemmel bir şekilde özetliyor. Bu kişinin servetinin yalnızca işlem görmeye başladığı ilk gün bir milyon dolardan fazla arttığı kayıtlara geçiyor.

Elon Musk’ın serveti en yakın 4 ismin toplamını geçti

Bununla birlikte tüm bunlardan önce de Elon Musk zaten dünyanın en zengin insanı unvanını elinde tutuyordu.

Şimdi ise yalnızca tarihteki ilk trilyoner olma rekorunu elinde tutmakla kalmıyor, aynı zamanda Forbes’a göre en zenginler listesinde sonraki dört sırada yer alan milyarderlerin toplam servetini de aşan bir servete ulaşıyor:

Elon Musk (Tesla, SpaceX): 1,2 trilyon dolar Larry Page (Google): 296,5 milyar dolar Sergey Brin (Google): 273,5 milyar dolar Jeff Bezos (Amazon): 247,6 milyar dolar Larry Ellison (Oracle): 230,4 milyar dolar