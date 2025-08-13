WhatsApp, YouTube ve Temu gibi uygulamalar Siri ile tam sesli kontrol desteği alacak

Apple yakında Siri'ye yapay zeka odaklı bir dizi büyük yenilik getirmeye hazırlanıyor.

Bunlar arasında Uber, WhatsApp, YouTube, Amazon, Facebook ve Temu gibi uygulamalarda tam sesli kontrol desteği de yer alıyor.

Böylelikle iPhone kullanıcıları birçok işlem için sesli asistanla konuşarak işlerini halledebilecek.

Yeni nesil Siri uzun bir süredir Apple mühendisleri tarafından geliştiriliyor. Şirket bu yenilikle beraber iPhone ile etkileşim kurma şeklimizi dönüştürmeyi vaat ediyor. Bloomberg’e göre beklenen güncelleme, son açıklamalara göre önümüzdeki yıllarda önemli ilerlemeler içeren bir dizi yeniliğin parçası olarak gelecek.

Yeni özellik sesli asistanın uygulamalar üzerinde tam kontrole sahip olmasını ve fotoğraf düzenleme, sosyal medyada yorum yapma veya çevrimiçi alışveriş yapma gibi karmaşık eylemleri yalnızca sesli komutlarla gerçekleştirmesini sağlayacak.

iPhone kullanıcılarının merakla beklediği güncelleme, geliştiricilerin uygulamalarının bazı bölümlerini arama, kısayollar ve artık daha gelişmiş sesli komutlar gibi özelliklerle entegrasyona açmalarına olanak tanıyan App Intents çerçevesinin yeni bir sürümüyle birlikte gelecek.

Uygulamaları tamamen sesle kontrol etme dönemi başlıyor

Bu gelişmeyle birlikte Siri’den ekrana dokunmadan belirli bir fotoğrafı bulmasını, düzenleme yapmasını ve bir kişiye göndermesini isteyebileceksiniz. Siri ayrıca sadece sesli talimatları izleyerek Instagram’ı açabilecek, gönderileri beğenebilecek veya yorumlayabilecek, Uber çağırabilecek ve hatta Amazon ya da Temu’dan ürün satın alabilecek.

Merakla beklenen özellik şu anda dahili testlerden geçiyor. Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook ve WhatsApp gibi uygulamalarla çalışıyor. Bankacılık ve sağlık uygulamaları için Apple’ın güvenlik ve gizliliği sağlamak amacıyla belirli eylemleri kısıtlayarak sınırlamalar getirmesi bekleniyor.

Yapay zeka destekli Siri ne zaman gelecek?

Apple yenilenen Siri’nin lansmanını 2026 baharında yapılması planlanıyor. Siri’nin yeni sürümünün iPhone, iPad ve hatta Mac’lerde manuel kullanımı neredeyse tamamen ortadan kaldırması ve herhangi bir dokunma olmadan kontrol etmeyi mümkün kılması bekleniyor.

Yenilenen Siri’nin ilk prototipi WWDC 2024 sunumunun ardından başlandı. O dönemde performans ve kararlılık sorunları lansmanı geciktirdi. Şirket, Google’ın Gemini gibi rakiplerine ayak uydurabilmek için Anthropic ve OpenAI gibi iş ortakları tarafından geliştirilen yapay zeka yeteneklerini entegre etmek zorunda kaldı.

Yeni Siri, şirketin vaatlerini yerine getirirse Apple’ı sanal asistanlar alanında öne geçirebilir. Uzun süredir geliştirme aşamasında olan yazılım, sesli etkileşimi günlük yaşam için gerçekten pratik ve işlevsel hale getirebilir.