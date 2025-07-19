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    WhatsApp uygulaması yakında Rusya’da yasaklanacak

    Rusya hükümeti, ulusal güvenlik gerekçeleriyle WhatsApp uygulamasını ülkede yasaklamayı ve alternatif bir hizmet geliştirmeyi planlıyor.
    Rusya WhatsApp
    • Rusya'dan üst düzey bir milletvekili, WhatsApp uygulamasının yakında ülkede engellenebileceğini dile getirdi.
    • Bunun gerekçesi ise Rusya'nın WhatsAppı "düşmanca ülkelerden gelen yazılım" listesine dahil etmesinden kaynaklanıyor.
    • Hükümet bunun yerine Rus halkına alternatifi ve gelişmiş bir mesajlaşma hizmeti sunmayı amaçlıyor.

    WhatsApp uygulamasının Rusya’daki geleceği, ülkenin dijital pazarından kademeli ve sistematik bir şekilde dışlanmasına yönelik net bir siyasi gidişatla işaretlenmiş gibi görünüyor. Parlamento BT komitesinin önde gelen isimlerinden Anton Gorelkin’in açıklaması, mesajlaşma hizmetinin resmi kısıtlı yazılımlar listesine dahil edilmesinin beklenmesi gerektiğini doğruluyor.

    Bu dikkat çekici öngörü, münferit bir olay olarak ortaya çıkmıyor. Hatta tam aksine, ülkenin dijital egemenliğini yeniden tanımlamayı amaçlayan yasal ve siyasi eylemler mozaiğinin bir parçası gibi görünüyor.

    Kremlin’in stratejisi iki paralel ve tamamlayıcı çizgide gelişiyor. Bir yandan yabancı platformlara karşı düzenleyici engellerin oluşturulması, diğer yandan da kontrollü bir yerel teknolojik ekosistemin aktif olarak teşvik edilmesi göze çarpıyor.

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    WhatsApp siyasi baskılarla karşı karşıya

    Reuters’a göre Rusya’nın bu kısıtlayıcı hamlesi, halihazırda sağlamlaştırılmış yasal ve siyasi temellere dayanıyor. Bunun temel taşı, WhatsApp’ın sahibi olan şirket Meta’nın Rusya’da resmi olarak “aşırılıkçı örgüt” olarak tanımlanması diyebiliriz. Bu sınıflandırma, 2022’den itibaren Facebook ve Instagram’ın tamamen engellenmesini haklı çıkarmış ve aynı şirketin diğer hizmetlerine doğrudan uygulanabilecek yasal ve operasyonel bir emsal oluşturmuştur.

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    Bu yaklaşımı güçlendiren bir diğer husus da Rusya lideri Vladimir Putin’in, yetkililerin 1 Eylül’e kadar “düşman ülkeler”den (Rusya’ya yaptırım uygulayan tüm ülkeleri kapsıyor) kaynaklanan yazılımların çalışmasını kısıtlamasını gerektiren yakın tarihli bir direktifi oluyor.

    WhatsApp

    Rusya, WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulaması geliştiriyor

    Yabancı platformlara yönelik saldırıya ulusal bir dijital altyapı için yapıcı bir hamle eşlik ediyor. Haziran ayında, Başkan Putin yeni bir devlet mesajlaşma uygulaması oluşturmak için bir yasayı onayladı.

    Hizmetin basit bir rakip olmak yerine, yabancı teknoloji şirketlerine bağımlılığı azaltma uzun vadeli hedefi doğrultusunda devlet hizmetleriyle entegre olmak üzere tasarlanmış bir araç tasarlamak istiyor.

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    Parlamento BT komitesinin önde gelen isimlerinden Anton Gorelkin, WhatsApp’ın Rusya pazarından zorla çıkmasının, yeni devlet uygulamasının benimsenmesi için bir katalizör olacağını ve böylece hızla pazar payı kazanabileceğini öne sürerek iki manevrayı açıkça birbirine bağladı.

    Birçok teknoloji şirketinin 2022’den sonra faaliyetlerini geri çekmesi veya azaltması, Rus hükümetinin kendi siyasi vizyonuyla uyumlu yerel çözümlerle doldurmayı amaçladığı bir boşluk yarattı. İlerleyen süreçte bu ve benzeri daha fazla girişimle karşılaşacağız gibi görünüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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